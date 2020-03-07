ВИДЕО. Как Монзуль удалила двух игроков в матче Десна - Заря

Рефери активно использует помощь системы VAR

  • 07.03.2020 15:12
  • 1861 просмотр
  • 3 комментария
ВИДЕО. Как Монзуль удалила двух игроков в матче Десна - Заря
© fcdynamo.kiev.ua

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» в первом тайме центральное место заняли рефери Екатерина Монзуль и система VAR.

Сперва судья удалила игрока хозяев Алексея Гуцуляка, а затем - футболиста гостей Максима Лунева. Для Монзуль это уже 4-я красная за два матча.

Ранее она с VAR удалила двух игроков в поединке «Днепр-1» - «Динамо».

Как Монзуль удаляет с помощью VAR.

Красная Гуцуляку.

Красная Луневу.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 07.03.2020 15:34
    +2
    Правильное решение по удалению и в первом и во втором случае. Только такие деградаты, как коментатор канала УНИАН, могут говорить, что удаления не было, с грубостью необходимо бороться.
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    mak12
    online
      mak12, 07.03.2020 15:33
    -2
    Надо было желтые давать , играли в мяч ,а потом в ногу.
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    slottv
    online
      slottv, 07.03.2020 15:25
    +5
    Как по мне, так логика в ее действия есть. Да спорить можно много, но что первое нарушение, что второе нарушение - травмонесущие. В первом моменте еще парочку игроков Десны должны были получить желтую за разговоры с арбитром, так же надо это пресекать. Уже есть ВАР, а они все равно рассказывают что они лучше видели и больше знают.
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    slottv
    online
      slottv, 07.03.2020 15:25
    +5
    Как по мне, так логика в ее действия есть. Да спорить можно много, но что первое нарушение, что второе нарушение - травмонесущие. В первом моменте еще парочку игроков Десны должны были получить желтую за разговоры с арбитром, так же надо это пресекать. Уже есть ВАР, а они все равно рассказывают что они лучше видели и больше знают.
    Ссылка
    14sergey1953
    online
      14sergey1953, 07.03.2020 15:34
    +2
    Правильное решение по удалению и в первом и во втором случае. Только такие деградаты, как коментатор канала УНИАН, могут говорить, что удаления не было, с грубостью необходимо бороться.
    Ссылка
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