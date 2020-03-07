ВИДЕО. Как Монзуль удалила двух игроков в матче Десна - Заря

В матче УПЛ «Десна» - «Заря» в первом тайме центральное место заняли рефери Екатерина Монзуль и система VAR.
Сперва судья удалила игрока хозяев Алексея Гуцуляка, а затем - футболиста гостей Максима Лунева. Для Монзуль это уже 4-я красная за два матча.
Ранее она с VAR удалила двух игроков в поединке «Днепр-1» - «Динамо».
Как Монзуль удаляет с помощью VAR.
Красная Гуцуляку.
Красная Луневу.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.