Виктор СКРИПНИК: «Заря расстроена, но руки не опускаем»

В матче УПЛ «Десна» на своем поле обыграла «Зарю» со счетом 1:0. Обе команды сражаются за 2-е место чемпионата УПЛ, а наставник Виктор Скрипник нацелен уже на борьбу во второй части сезона.

- Поздравляю «Десну» с победой. Так положено говорить. Команда, которая из минимума может сделать максимум, заслуживает уважения. Игра давалась, но, когда конкуренты играют между собой, матчи всегда непредсказуемые. Много борьбы, накала. Хороший матч получился со стороны обеих команд. Тактика у кого-то сработала, а у кого-то нет. Ещё раз с победой поздравляю соперника. Да, мы расстроены, но рук не опускаем. Всё ещё впереди. Начинается второй этап чемпионата. Все вопросы ещё открыты. Поражения бывают. Будем бороться. Бывают поражения, из которых можно сделать хороший вывод. Будем учиться. Надеемся, что это поражение нас только закалит и мы станем ещё сильнее.

- Будковский и Арвеладзе провели неплохой матч сегодня в составе «Десны». Не жалеете, что отпустили их зимой?

- Каждый игрок выбирает себе место там, где ему комфортнее. К тому же, у нас было обоюдное согласие. Желаю им всего наилучшего. Хорошая игра. Оба умеют играть в футбол, и мы это знаем. Мы довольны нашими приобретениями.

