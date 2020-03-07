Виктор СКРИПНИК: «Заря расстроена, но руки не опускаем»

Наставник прокомментировал поражение в матче УПЛ

  • 07.03.2020 17:07
  • 1779 просмотров
  • 3 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Заря расстроена, но руки не опускаем»
© zarya-lugansk.com

В матче УПЛ «Десна» на своем поле обыграла «Зарю» со счетом 1:0. Обе команды сражаются за 2-е место чемпионата УПЛ, а наставник Виктор Скрипник нацелен уже на борьбу во второй части сезона.

- Поздравляю «Десну» с победой. Так положено говорить. Команда, которая из минимума может сделать максимум, заслуживает уважения. Игра давалась, но, когда конкуренты играют между собой, матчи всегда непредсказуемые. Много борьбы, накала. Хороший матч получился со стороны обеих команд. Тактика у кого-то сработала, а у кого-то нет. Ещё раз с победой поздравляю соперника. Да, мы расстроены, но рук не опускаем. Всё ещё впереди. Начинается второй этап чемпионата. Все вопросы ещё открыты. Поражения бывают. Будем бороться. Бывают поражения, из которых можно сделать хороший вывод. Будем учиться. Надеемся, что это поражение нас только закалит и мы станем ещё сильнее.

- Будковский и Арвеладзе провели неплохой матч сегодня в составе «Десны». Не жалеете, что отпустили их зимой?
- Каждый игрок выбирает себе место там, где ему комфортнее. К тому же, у нас было обоюдное согласие. Желаю им всего наилучшего. Хорошая игра. Оба умеют играть в футбол, и мы это знаем. Мы довольны нашими приобретениями.
 

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Источник — ФК Заря

(11 голосов)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.03.2020 17:52
    +1
    У цього генія думки постійно не спрацьовує тактика, коли проти нього грають більш-менш дисципліновано від захисту. Три матчі Олександрії програно, у першій грі проти Десни відскочили в кінці, програючи більшу частину матчу. З команди пішли два форварди, кого ви підписали замість них? Того єдиного, кого бачили вживу? Що показав Перович у складі Будучності? Це ж гравець рівня аутсайдерів УПЛ. Нападники в світі скінчилися на ньому?
    Якщо 2/3 чемпіонату не виходить тікі-такою вскривати масовану оборону, може, треба пошукати інші рішення? Чи як та макака з анекдоту: "Нефіг думати, стрибати треба"? Кожен матч дивитися на це неподобство у виконанні рідної команди просто вже матюків не вистачає.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 07.03.2020 17:25
    +1
    Выводы обязательно нужно сделать, причем еще вчера. Александрии проиграли 3 игры, выводы были сделаны? Вот следующие матчи покажут эту.
    Причем, нужно не только выводы сделать, а и придумать, как вскрывать автобусы.
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    ukrop45
      ukrop45, 07.03.2020 17:11
    0
    хороший матч
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.03.2020 17:52
    +1
    У цього генія думки постійно не спрацьовує тактика, коли проти нього грають більш-менш дисципліновано від захисту. Три матчі Олександрії програно, у першій грі проти Десни відскочили в кінці, програючи більшу частину матчу. З команди пішли два форварди, кого ви підписали замість них? Того єдиного, кого бачили вживу? Що показав Перович у складі Будучності? Це ж гравець рівня аутсайдерів УПЛ. Нападники в світі скінчилися на ньому?
    Якщо 2/3 чемпіонату не виходить тікі-такою вскривати масовану оборону, може, треба пошукати інші рішення? Чи як та макака з анекдоту: "Нефіг думати, стрибати треба"? Кожен матч дивитися на це неподобство у виконанні рідної команди просто вже матюків не вистачає.
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 07.03.2020 17:25
    +1
    Выводы обязательно нужно сделать, причем еще вчера. Александрии проиграли 3 игры, выводы были сделаны? Вот следующие матчи покажут эту.
    Причем, нужно не только выводы сделать, а и придумать, как вскрывать автобусы.
    Ссылка
    ukrop45
      ukrop45, 07.03.2020 17:11
    0
    хороший матч
    Ссылка
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