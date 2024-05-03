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Чемпионат Европы
03 мая 2024, 19:12 |
1155
1

Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024

Национальная сборная Украины не будет обделена бонусами

03 мая 2024, 19:12 |
1155
1
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Как стало известно Sport.ua, запланированная сумма расходов УАФ на 2024 год составит около 870 миллионов гривен.

Самые значительные выплаты будут на функционирование национальной сборной Украины, у которой на очереди выступление в финальной части Евро 2024 – около 242 миллионов гривен.

Кстати, из этой суммы около 140 миллионов гривен УАФ выплатит на гонорары игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу за выход на Евро-2024.

В финальной части турнира на групповой стадии подопечные Сергея Реброва сыграют против сборных Румынии, Словакии и Бельгии.

Ранее мы сообщали, что украинский футбол в 2024 году будет иметь стабильную финансовую поддержку. Финансовая смета УАФ на 2024 год в целом будет составлять более одного миллиарда гривен.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Boodya
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