Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Национальная сборная Украины не будет обделена бонусами
Как стало известно Sport.ua, запланированная сумма расходов УАФ на 2024 год составит около 870 миллионов гривен.
Самые значительные выплаты будут на функционирование национальной сборной Украины, у которой на очереди выступление в финальной части Евро 2024 – около 242 миллионов гривен.
Кстати, из этой суммы около 140 миллионов гривен УАФ выплатит на гонорары игрокам, тренерам и обслуживающему персоналу за выход на Евро-2024.
В финальной части турнира на групповой стадии подопечные Сергея Реброва сыграют против сборных Румынии, Словакии и Бельгии.
Ранее мы сообщали, что украинский футбол в 2024 году будет иметь стабильную финансовую поддержку. Финансовая смета УАФ на 2024 год в целом будет составлять более одного миллиарда гривен.
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