В воскресенье, 5 мая, в Житомире на стадионе «Центральный» состоится матч двадцать седьмого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Стартовый свисток рефери Владимира Новохатнего из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Полесье



Новички «элитного» дивизиона постепенно возвращают себе вкус побед. Однако уже приближается конец сезона, поэтому у коллектива Сергея Шищенко не остается время на раскачку. Математические шансы на еврокубки все еще достаточно велики для того, чтобы ими пренебрегать, вот только хватит ли резервов у житомирского «Полесья» для того, чтобы превратить первый сезон на наивысшем национальном уровне в настоящую сказку?

«Волки» имели все шансы после первой части сезона заранее обеспечить себя местом в верхней части турнирной таблицы, но вначале Юрия Калитвинцева отправили в отставку из-за полосы неудачных результатов, а затем и Сергей Шищенко очень тяжело стартовал в новой должности. Но три из последних четырех матчей «Полесье» таки выиграло. Не справились только с киевским «Динамо» (0:3), но обратное в том случае скорее всего вызвало бы куда большее удивление.

«Кривбасс», «Металлист 1925» и «Шахтер» – с таким календарем особо и разогнаться не дадут, и если бы «Рух» более расторопно использовал свои шансы, то «Днепр-1» и «Полесье» сейчас бы исключительно из-под лба смотрели бы вслед «желто-черным». Шансов на успех против четырех заряженных на победу коллективов, мягко говоря, немного, а тем более, когда два из них все еще ведут борьбу за чемпионский титул. Да и харьковчане теперь уже не кажутся подарком под конец сезона. Но идти стоит шаг за шагом, ведь как-то же делало это «Полесье» на старте сезона. И вроде бы тогда все очень неплохо получалось. Без форварда на острие – это, конечно, проблема.

Заря



Для луганской «Зари» этот сезон является временем поиска самой себя. Ничего качественно нового команда ни под руководством Ненада Лалатовича, ни под руководством Валерия Кривенцова, ни под управлением тандема специалистов Юрий Коваль – Младен Бартулович, предложить нам так и не смогла. Участник еврокубков до сих пор не снял вопросы о своем участии в следующем сезоне УПЛ. Это и есть то, чему «мужики» должны посвящать сейчас все свои усилия.

У них на руках карт-бланш – пять матчей до завершения кампании в запасе. Такая возможность круто исправить свое положение есть только у «Колоса» по состоянию на данный момент. Но затем мы открываем календарь и видим, что две из этих пяти встреч как раз и пройдут против «колосков», а еще три предстоит сыграть против команд, которые либо борются за места в еврокубках, как «Полесье», либо отчаянно пытаются спастись от вылета, как «Верес» и ЛНЗ. Стало быть, «легких» очков тут не предвидится.

Да и что такое «легкие» очки в контексте современной «Зари»? У команды можно насобирать четыре победы во второй части сезона, на которых и держится сейчас ее место над зоной переходных матчей. Кажется, что игра луганчан стала более стабильно, а исключение составляют только лишь матчи против откровенно сильных команд по типу «Динамо» и «Шахтера».

Хотя и против последних футболисты Коваля были очень близки к успеху совсем недавно. В целом, можно прогнозировать «Заре» спасение, но у нее такая же ситуация, как и у «Полесья», – стоит конкурентам начать движение в таблице, и все планы пойдут насмарку.

История встреч



Футбольные пути «Полесья» и «Зари» ранее пересекались 11 раз в рамках Премьер-лиги, а также Первой лиги Украины и СССР. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «мужиков» – 5 успешных матчей против 2 побед «Полесья». Разница голов – 10:18. Крупнейшая победа «Полесья» – 1:0 (2023), 2:1 (1996), «Зари» – 5:0 (2004). Команды в последний раз играли в конце октября прошлого года, когда гол Бени Макуана принес житомирянам гостевую победу на арене «Левый берег».

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 39-летний Владимир Новохатний из Киева, который на своем счету имеет уже 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Евгений Гашков и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Александр Каленов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Копиевским, которому будет помогать Сергей Приступа. У Новохатнего есть опыт проведения матча с участием «Полесья» – 2 поражения, тогда как с «Зарей» он пересекался 9 раз – 6 побед, 2 ничьих и 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Полесье»: Кудрик – Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Смоляков – Кушниренко, Таллес Коста – Назаренко, Мустафаев, Козак – Фортюне.

«Заря»: Турбаевский – Вантух, Батагов, Джордан, Бутко – Хахлев, Башич – Антюх, Яцик, Кирюханцев – Герреро.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что «волки» на своем поле должны цепляться за результат. Нашей ставкой будет позиция – «Полесье» не проиграет и ТБ 2.5.

5 мая, суббота