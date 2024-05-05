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Чемпионат Украины
Полесье
05.05.2024 13:00 – FT 1 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 14:58 | Обновлено 05 мая 2024, 16:00
838
10

Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем

Команды обменялись голами

05 мая 2024, 14:58 | Обновлено 05 мая 2024, 16:00
838
10
Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем
УПЛ

В Житомире состоялся поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Заря».

Луганчане агрессивно начали матч, высоко прессингуя соперников. Активными действиями у гостей выделялся Денис Антюх, который постоянно пытался ворваться в свободные зоны. Именно Антюх мог отметиться результативным ударом, когда после ювелирного навеса Вантуха головой пробил в руки голкиперу. Хозяева поля пытались отвечать своими выпадами, но их атакам не хватало скорости.

А в середине тайма «Полесье» неожиданно открыло счет в матче. Смоляков сделал классную передачу на ход Назаренко, который точно пробил мимо голкипера. Арбитр зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом указал на центр поля. Таким образом, Назаренко отметился результативным ударом в своем 100-м поединке в УПЛ.

Луганчане сразу побежали исправлять ситуацию. Но каких-то угроз воротам соперников они не создали, а вскоре их положение совсем усугубилось. Яцик отмахнулся от Таллеса, и арбитр показал вторую желтую карточку игроку «Зари», оставив в меньшинстве «черно-белых». До перерыва хозяева могли реализовать численное преимущество, но Петряк с острого угла попал в дальнюю штангу. Был момент и у Фортюне, который из угла штрафной не попал в ворота.

Еще один шанс увеличить свое преимущество житомиряне не использовали в начале второй половины встречи. Удар Таллеса из угла штрафной в падении отбил Сапутин, а Фортюне на добивании не попал в цель. Луганчане ответили острым стандартом. После навеса со штрафного Шабанов играл на вынос, но попал мячом в Фортюне. От француза футбольный снаряд срикошетил под перекладину и Кудрик сыграл надежно.

«Черно-белые» не собирались прижиматься к своей штрафной и отвечали своими атаками. Одна из них така принесла необходимый результат гостям. После прострела Бутко с правого фланга Герреро в штрафной принял мяч и вторым касанием с разворота нанес точный удар.

Хозяева попытались завладеть преимуществом, но луганчане грамотно оборонялись, не давая соперникам создавать моменты у своих ворот. Не помогла «Полесью» и тройная замена, направленная на усиление атаки: на поле ближе к окончанию встречи вышли Ндукве, Грицук и Луифер. Матч так и завершился с ничейным результатом.

На следующей неделе «Заря» проведет два поединка: сначала луганчане сыграют перенесенный поединок с «Колосом», а затем встретятся с «Вересом». «Полесье» в следующем туре на выезде сыграет с «Кривбассом».

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Назаренко (23) – Герреро (60)

Предупреждения: Петряк (16), Таллес (71), Кравченко (83), Ндукве (92) – Яцик (11), Жан Клод (81)

Удаление: Яцик (36, вторая желтая карточка)

«Полесье»: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (Раско, 88), Смоляков, Кушниренко, Таллес (Грицук, 79), Мустафаев (Ндукве, 79), Назаренко, Петряк (Кравченко, 61), Фортюне (Луифер, 79)

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дрышлюк, Мишнев (Хахлев, 81), Жуниор Рейс (Жан Клод, 65), Яцик, Антюх (Мичин, 93), Герреро (Ндур, 93)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

«Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Заря отчеты
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 10
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odiniznashih
Куда они в Европу нацелились, если против разбалансированной Зари, в большинстве, практически ничего не создали?
Бей-беги единственная тактика.
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+5
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Sunrise
Хороший матч от Зари. Неповезло с сантиметрами, неповезло с непоследовательностью арбитра. Но при этом матч был равным.
Думаю могли бы выиграть если б не посторонние факторы. 
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+3
Andrey_17
Зоря молодці.  Шкода що її постіно на -1 гравця садять. 
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+2
Sergey Romanchik
Полісся...З таким ресурсом...Да візьміть тренера,який гру буде будувати....Це жахіття....Вони тупо окрім навісів нічого не знають...Забігання трохи...Все...
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0
avk2307
Не люблять Зорю арбітри. Вже гри чотири тупо симпатизують суперникам. Але Зоря набирає і в цій ситуації бали потроху.
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0
Pavel_i_CO
Як не тягнули судді продонєтскую, дєнісавскую команду, але Зоря змогла не програти. Красені 
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-1
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ErichШевченкоMaria
6 перемог  у мужланов ))) теперь остальных всех  уграют
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-2
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