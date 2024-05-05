Больше тайма в меньшинстве. Заря в Житомире сыграла вничью с Полесьем

В Житомире состоялся поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились «Полесье» и «Заря».

Луганчане агрессивно начали матч, высоко прессингуя соперников. Активными действиями у гостей выделялся Денис Антюх, который постоянно пытался ворваться в свободные зоны. Именно Антюх мог отметиться результативным ударом, когда после ювелирного навеса Вантуха головой пробил в руки голкиперу. Хозяева поля пытались отвечать своими выпадами, но их атакам не хватало скорости.

А в середине тайма «Полесье» неожиданно открыло счет в матче. Смоляков сделал классную передачу на ход Назаренко, который точно пробил мимо голкипера. Арбитр зафиксировал оффсайд, но после совещания с видеоассистентом указал на центр поля. Таким образом, Назаренко отметился результативным ударом в своем 100-м поединке в УПЛ.

Луганчане сразу побежали исправлять ситуацию. Но каких-то угроз воротам соперников они не создали, а вскоре их положение совсем усугубилось. Яцик отмахнулся от Таллеса, и арбитр показал вторую желтую карточку игроку «Зари», оставив в меньшинстве «черно-белых». До перерыва хозяева могли реализовать численное преимущество, но Петряк с острого угла попал в дальнюю штангу. Был момент и у Фортюне, который из угла штрафной не попал в ворота.

Еще один шанс увеличить свое преимущество житомиряне не использовали в начале второй половины встречи. Удар Таллеса из угла штрафной в падении отбил Сапутин, а Фортюне на добивании не попал в цель. Луганчане ответили острым стандартом. После навеса со штрафного Шабанов играл на вынос, но попал мячом в Фортюне. От француза футбольный снаряд срикошетил под перекладину и Кудрик сыграл надежно.

«Черно-белые» не собирались прижиматься к своей штрафной и отвечали своими атаками. Одна из них така принесла необходимый результат гостям. После прострела Бутко с правого фланга Герреро в штрафной принял мяч и вторым касанием с разворота нанес точный удар.

Хозяева попытались завладеть преимуществом, но луганчане грамотно оборонялись, не давая соперникам создавать моменты у своих ворот. Не помогла «Полесью» и тройная замена, направленная на усиление атаки: на поле ближе к окончанию встречи вышли Ндукве, Грицук и Луифер. Матч так и завершился с ничейным результатом.

На следующей неделе «Заря» проведет два поединка: сначала луганчане сыграют перенесенный поединок с «Колосом», а затем встретятся с «Вересом». «Полесье» в следующем туре на выезде сыграет с «Кривбассом».

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Назаренко (23) – Герреро (60)

Предупреждения: Петряк (16), Таллес (71), Кравченко (83), Ндукве (92) – Яцик (11), Жан Клод (81)

Удаление: Яцик (36, вторая желтая карточка)

«Полесье»: Кудрик, Чоботенко, Шабанов, Михайличенко (Раско, 88), Смоляков, Кушниренко, Таллес (Грицук, 79), Мустафаев (Ндукве, 79), Назаренко, Петряк (Кравченко, 61), Фортюне (Луифер, 79)

«Заря»: Сапутин, Батагов, Джордан, Вантух, Бутко, Дрышлюк, Мишнев (Хахлев, 81), Жуниор Рейс (Жан Клод, 65), Яцик, Антюх (Мичин, 93), Герреро (Ндур, 93)

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

«Центральный городской стадион «Полесье» (Житомир)

ПОЛЕСЬЕ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА