Сергей ШИЩЕНКО: «У меня нет претензий к футболистам. Еврокубки – наша цель»

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко подвел итоги встречи с «Зарей» (1:1) в матче 27-го тура УПЛ.

«На этой стадии матчи легкими не будут, потому что команды борются за выживание, команды борются за еврокубки. Матч был действительно сложным, но он мог быть легче.

Мы были в большинстве, вели в счете 1:0. Хотелось бы, чтобы те моменты, которые у нас были, мы завершали их и забивали еще. Тогда было бы полегче. Во втором тайме мы где-то отдали инициативу «Зари». Не было уверенности. Пропустили гол и ситуация была такой, что «Заря» полностью отошла в оборону, хотела играть на контратаках. Но мы не были готовы к этой ситуации, хотя мы готовились к ним в тренировочном процессе. Но тренировка – это тренировка, а игра – это игра.

Возможно, психологически не были готовы к такой ситуации. Расслабленности не было, но мастерство Герреро. Это отличный игрок. У меня нет претензий к ребятам, они хотели победы, вели в счете, были хорошие подходы, хорошие моменты. В такую жару было максимум усилий с их стороны. Поэтому я совсем не имею претензий к ребятам.

У нас очень хорошие конкуренты в борьбе за еврокубки, нам нужно готовиться к оставшимся трем поединкам. Легкими они сто процентов не будут. Еврокубки – это цель. Нам нужно готовиться еще серьезнее», – сказал Сергей Шищенко.