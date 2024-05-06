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Украина. Премьер лига
06 мая 2024, 03:28 | Обновлено 06 мая 2024, 03:51
42
0

Сергей ШИЩЕНКО: «У меня нет претензий к футболистам. Еврокубки – наша цель»

Тренер «Полесья» – о ничьей с луганской «Зарей»

06 мая 2024, 03:28 | Обновлено 06 мая 2024, 03:51
42
0
Сергей ШИЩЕНКО: «У меня нет претензий к футболистам. Еврокубки – наша цель»
ФК Полесье. Сергей Шищенко

Исполняющий обязанности главного тренера житомирского «Полесья» Сергей Шищенко подвел итоги встречи с «Зарей» (1:1) в матче 27-го тура УПЛ.

«На этой стадии матчи легкими не будут, потому что команды борются за выживание, команды борются за еврокубки. Матч был действительно сложным, но он мог быть легче.

Мы были в большинстве, вели в счете 1:0. Хотелось бы, чтобы те моменты, которые у нас были, мы завершали их и забивали еще. Тогда было бы полегче. Во втором тайме мы где-то отдали инициативу «Зари». Не было уверенности. Пропустили гол и ситуация была такой, что «Заря» полностью отошла в оборону, хотела играть на контратаках. Но мы не были готовы к этой ситуации, хотя мы готовились к ним в тренировочном процессе. Но тренировка – это тренировка, а игра – это игра.

Возможно, психологически не были готовы к такой ситуации. Расслабленности не было, но мастерство Герреро. Это отличный игрок. У меня нет претензий к ребятам, они хотели победы, вели в счете, были хорошие подходы, хорошие моменты. В такую жару было максимум усилий с их стороны. Поэтому я совсем не имею претензий к ребятам.

У нас очень хорошие конкуренты в борьбе за еврокубки, нам нужно готовиться к оставшимся трем поединкам. Легкими они сто процентов не будут. Еврокубки – это цель. Нам нужно готовиться еще серьезнее», – сказал Сергей Шищенко.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
36’
Александр Яцык (Заря) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
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Сергей Шищенко Полесье Житомир Заря Луганск Полесье - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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