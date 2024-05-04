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Полесье
05.05.2024 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 23:37 | Обновлено 04 мая 2024, 23:38
34
0

Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27 тура Украинской Премьер-лиги

04 мая 2024, 23:37 | Обновлено 04 мая 2024, 23:38
34
0
Полесье – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 5 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный городской стадион «Полесье», игра начнется в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Житомирский клуб, который является дебютантом УПЛ, ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону. На данный момент «Полесье» занимает шестое место, на три очки отставая от «Днепра-1» и «Руха». Луганчане находятся в нижней части турнирной таблицы и пытаются не попасть в зону переходных матчей с командами Первой лиги. В первом круге «черно-белые» проиграли домашний поединок «Полесью» со счетом 0:1. Единственный гол в первом тайме забил Макуана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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