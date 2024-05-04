В воскресенье, 5 мая, состоится поединок 27 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся житомирское «Полесье» и луганская «Заря». Матч пройдет в Житомире на стадионе «Центральный городской стадион «Полесье», игра начнется в 13:00.

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Житомирский клуб, который является дебютантом УПЛ, ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону. На данный момент «Полесье» занимает шестое место, на три очки отставая от «Днепра-1» и «Руха». Луганчане находятся в нижней части турнирной таблицы и пытаются не попасть в зону переходных матчей с командами Первой лиги. В первом круге «черно-белые» проиграли домашний поединок «Полесью» со счетом 0:1. Единственный гол в первом тайме забил Макуана.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.