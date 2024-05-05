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Полесье
05.05.2024 13:00 – FT 1 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 16:26 |
229
0

Полесье – Заря – 1:1. Камбэк в меньшинстве. Видео голов и обзор матча

Смотрите обзор матча 27-го тура УПЛ

05 мая 2024, 16:26 |
229
0
Полесье – Заря – 1:1. Камбэк в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 5 мая «Полесье» в матче 27-го тура УПЛ дома сыграло вничью 1:1 с «Зарей», которая больше тайма играла в меньшинстве.

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Назаренко (23) – Герреро (60)

Предупреждения: Петряк (16), Таллес (71), Кравченко (83), Ндукве (92) – Яцик (11), Жан Клод (81)

Удаление: Яцик (36, вторая желтая карточка)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
36’
Александр Яцык (Заря) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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