Украина. Премьер лига05 мая 2024, 16:26 |
229
0
Полесье – Заря – 1:1. Камбэк в меньшинстве. Видео голов и обзор матча
Смотрите обзор матча 27-го тура УПЛ
05 мая 2024, 16:26 |
229
0
Сегодня, 5 мая «Полесье» в матче 27-го тура УПЛ дома сыграло вничью 1:1 с «Зарей», которая больше тайма играла в меньшинстве.
Украинская Премьер-лига. 27 тур.
«Полесье» – «Заря» – 1:1
Голы: Назаренко (23) – Герреро (60)
Предупреждения: Петряк (16), Таллес (71), Кравченко (83), Ндукве (92) – Яцик (11), Жан Клод (81)
Удаление: Яцик (36, вторая желтая карточка)
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
61’
ГОЛ ! Мяч забил Герреро (Заря).
36’
Александр Яцык (Заря) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Назаренко (Полесье).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 мая 2024, 15:51 1
«ПСЖ» рассматривает трансфер Андрея летом
Футбол | 05 мая 2024, 14:22 8
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
Футбол | 04.05.2024, 18:07
Футбол | 04.05.2024, 22:25
Футбол | 04.05.2024, 20:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.05.2024, 08:01 3
05.05.2024, 07:01 7
05.05.2024, 07:35
04.05.2024, 21:31 93
04.05.2024, 21:36 19
03.05.2024, 21:47 37
04.05.2024, 21:40 2