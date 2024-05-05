Сегодня, 5 мая «Полесье» в матче 27-го тура УПЛ дома сыграло вничью 1:1 с «Зарей», которая больше тайма играла в меньшинстве.

Украинская Премьер-лига. 27 тур.

«Полесье» – «Заря» – 1:1

Голы: Назаренко (23) – Герреро (60)

Предупреждения: Петряк (16), Таллес (71), Кравченко (83), Ндукве (92) – Яцик (11), Жан Клод (81)

Удаление: Яцик (36, вторая желтая карточка)

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча: