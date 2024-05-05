Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере
На высшем уровне Гармаш дебютировал в октябре 2007 года
Матч с «Ворсклой» (3:2) стал 400-м в украинской карьере Дениса Гармаша. Он стал 33-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 360 встреч Гармаш отыграл за «Динамо», 31 – за национальную сборную и 9 – за «Металлист 1925». На клубном уровне Денис 246 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 88 – в еврокубках, 28 – в Кубке Украины и 7 – в Суперкубке Украины.
В «Клуб 400» Гармаш вошел через 16 лет 186 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 31 октября 2007 года в гостевом поединке динамовцев с симферопольским «ИгроСервисом» в 1/8 финала Кубка Украины (4:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
400 матчей в украинской карьере Дениса Гармаша
|
Сезон
|
Клуб
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2007/08
|
Динамо
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1
|
2009/10
|
Динамо
|
4
|
1
|
-
|
-
|
-
|
5
|
2010/11
|
Динамо
|
20
|
4
|
-
|
9
|
-
|
33
|
2011/12
|
Динамо
|
22
|
2
|
1
|
8
|
6
|
39
|
2012/13
|
Динамо
|
23
|
-
|
-
|
10
|
8
|
41
|
2013/14
|
Динамо
|
13
|
3
|
-
|
1
|
2
|
19
|
2014/15
|
Динамо
|
6
|
3
|
-
|
1
|
4
|
14
|
2015/16
|
Динамо
|
19
|
3
|
1
|
7
|
8
|
38
|
2016/17
|
Динамо
|
25
|
3
|
1
|
3
|
-
|
32
|
2017/18
|
Динамо
|
26
|
3
|
1
|
12
|
2
|
44
|
2018/19
|
Динамо
|
13
|
2
|
1
|
12
|
-
|
28
|
2019/20
|
Динамо
|
13
|
1
|
1
|
5
|
-
|
20
|
2020/21
|
Динамо
|
12
|
1
|
-
|
5
|
-
|
18
|
2021/22
|
Динамо
|
17
|
1
|
1
|
6
|
1
|
26
|
2022/23
|
Динамо
|
24
|
-
|
-
|
9
|
-
|
33
|
2023/24
|
Металлист 1925
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9
|
Итого
|
|
246
|
28
|
7
|
88
|
31
|
400
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
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