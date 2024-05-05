Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере

Матч с «Ворсклой» (3:2) стал 400-м в украинской карьере Дениса Гармаша. Он стал 33-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 360 встреч Гармаш отыграл за «Динамо», 31 – за национальную сборную и 9 – за «Металлист 1925». На клубном уровне Денис 246 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 88 – в еврокубках, 28 – в Кубке Украины и 7 – в Суперкубке Украины.

В «Клуб 400» Гармаш вошел через 16 лет 186 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 31 октября 2007 года в гостевом поединке динамовцев с симферопольским «ИгроСервисом» в 1/8 финала Кубка Украины (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

400 матчей в украинской карьере Дениса Гармаша

Сезон Клуб ЧУ КУ СК ЕК СУ Всего 2007/08 Динамо - 1 - - - 1 2009/10 Динамо 4 1 - - - 5 2010/11 Динамо 20 4 - 9 - 33 2011/12 Динамо 22 2 1 8 6 39 2012/13 Динамо 23 - - 10 8 41 2013/14 Динамо 13 3 - 1 2 19 2014/15 Динамо 6 3 - 1 4 14 2015/16 Динамо 19 3 1 7 8 38 2016/17 Динамо 25 3 1 3 - 32 2017/18 Динамо 26 3 1 12 2 44 2018/19 Динамо 13 2 1 12 - 28 2019/20 Динамо 13 1 1 5 - 20 2020/21 Динамо 12 1 - 5 - 18 2021/22 Динамо 17 1 1 6 1 26 2022/23 Динамо 24 - - 9 - 33 2023/24 Металлист 1925 9 - - - - 9 Итого 246 28 7 88 31 400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.