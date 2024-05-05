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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 01:12 | Обновлено 05 мая 2024, 01:25
75
0

Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере

На высшем уровне Гармаш дебютировал в октябре 2007 года

05 мая 2024, 01:12 | Обновлено 05 мая 2024, 01:25
75
0
Гармаш провел 400-й матч в украинской карьере
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш (слева)

Матч с «Ворсклой» (3:2) стал 400-м в украинской карьере Дениса Гармаша. Он стал 33-м игроком, достигшим этого рубежа за годы независимости в рядах отечественных команд. 360 встреч Гармаш отыграл за «Динамо», 31 – за национальную сборную и 9 – за «Металлист 1925». На клубном уровне Денис 246 раз выходил на поле в чемпионатах Украины, 88 – в еврокубках, 28 – в Кубке Украины и 7 – в Суперкубке Украины.

В «Клуб 400» Гармаш вошел через 16 лет 186 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 31 октября 2007 года в гостевом поединке динамовцев с симферопольским «ИгроСервисом» в 1/8 финала Кубка Украины (4:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

400 матчей в украинской карьере Дениса Гармаша

Сезон

Клуб

ЧУ

КУ

СК

ЕК

СУ

Всего

2007/08

Динамо

-

1

-

-

-

1

2009/10

Динамо

4

1

-

-

-

5

2010/11

Динамо

20

4

-

9

-

33

2011/12

Динамо

22

2

1

8

6

39

2012/13

Динамо

23

-

-

10

8

41

2013/14

Динамо

13

3

-

1

2

19

2014/15

Динамо

6

3

-

1

4

14

2015/16

Динамо

19

3

1

7

8

38

2016/17

Динамо

25

3

1

3

-

32

2017/18

Динамо

26

3

1

12

2

44

2018/19

Динамо

13

2

1

12

-

28

2019/20

Динамо

13

1

1

5

-

20

2020/21

Динамо

12

1

-

5

-

18

2021/22

Динамо

17

1

1

6

1

26

2022/23

Динамо

24

-

-

9

-

33

2023/24

Металлист 1925

9

-

-

-

-

9

Итого

246

28

7

88

31

400

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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