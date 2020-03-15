Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Подарили сопернику ответный мяч»

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итоги ничьей с черниговской «Десной» (1:1) в поединке 23-го тура УПЛ.
— Что сегодня не удалось команде, чтобы взять три очка?
— Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. В принципе, здесь даже нечего комментировать. Потому что все команды против нас играют очень строго в обороне, и забивать довольно-таки тяжело. Мы забили и подарили ответный мяч сопернику. Нам такие не дарят.
Конечно, очень жаль, все расстроены. Но и сам футбол, конечно же, в таком настроении из-за этой эпидемии… Игра без зрителей, без поддержки. Наверное, на такой футбол очень трудно настраивать ребят, команду. Особенно после тяжелых игр на кубок. У нас есть небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич, де Пена, Сидорчук пропускал. Обе команды хотели сегодня добиться желаемого результата. «Десне» это удалось. И мы ей в этом очень помогли.
— В конце матча арбитр добавил всего три минуты, хотя минимум четыре минуты смотрел повторы...
— Нет смысла с ними разговаривать. У них свои взгляды на футбол, на судейство.
— В конце игры вы не выпускали нападающих, в частности, Соля и Цитаишвили. Вы были довольны теми игроками, которые находились на поле?
— Я думаю, что в эту игру войти было довольно тяжело. Для Гео абсолютно не было пространства, то, что он любит и умеет. Немаловажно, что в такую игру тяжело войти. В принципе, мы создавали моменты, хоть и не скажу, что много. Игра должна была быть выиграна. Поэтому мы не сделали эти замены.
Источник — ФК Динамо Киев
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Не ЛЧ, а ЛЕ. ---------------------------------------
Я думаю его это вообще не интересует, к тому времени он уже будет с Леоненко пить пиво, кредит доверия надеюсь у Суркисов тоже имеет предел.
Миха топи с клуба, дай людям шанс на будущее
Лёсик - ты олень!!!! все болельщики футбола уже давно знают что ни ты, ни твои оленьи помощники не дружат с ТАКТИКОЙ, у вас нет стратегии на игру, вы вообще не можете ничего дать, предложить игрокам. По этому не включай умняка, не нужно напрягать свой маленький мозг, не нужно думать!!! просто выпускай игроков на замену, они сами что то придумают
Караваев заслужил.
" Немаловажно, что в такую игру тяжело войти" - ты что возомнил себя Гвардиолой ? Будучи спортдиректором понабирал этот хлам в команду прав был Родригеш , а ты правду слушать не любишь поэтому и ЛУЗЕР
Миха топи с клуба, дай людям шанс на будущее
Лёсик - ты олень!!!! все болельщики футбола уже давно знают что ни ты, ни твои оленьи помощники не дружат с ТАКТИКОЙ, у вас нет стратегии на игру, вы вообще не можете ничего дать, предложить игрокам. По этому не включай умняка, не нужно напрягать свой маленький мозг, не нужно думать!!! просто выпускай игроков на замену, они сами что то придумают
" Немаловажно, что в такую игру тяжело войти" - ты что возомнил себя Гвардиолой ? Будучи спортдиректором понабирал этот хлам в команду прав был Родригеш , а ты правду слушать не любишь поэтому и ЛУЗЕР
Не ЛЧ, а ЛЕ. ---------------------------------------
Я думаю его это вообще не интересует, к тому времени он уже будет с Леоненко пить пиво, кредит доверия надеюсь у Суркисов тоже имеет предел.
Караваев заслужил.
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