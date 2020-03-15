Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Подарили сопернику ответный мяч»

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итоги ничьей с черниговской «Десной» (1:1) в поединке 23-го тура УПЛ.

— Что сегодня не удалось команде, чтобы взять три очка?

— Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. В принципе, здесь даже нечего комментировать. Потому что все команды против нас играют очень строго в обороне, и забивать довольно-таки тяжело. Мы забили и подарили ответный мяч сопернику. Нам такие не дарят.

Конечно, очень жаль, все расстроены. Но и сам футбол, конечно же, в таком настроении из-за этой эпидемии… Игра без зрителей, без поддержки. Наверное, на такой футбол очень трудно настраивать ребят, команду. Особенно после тяжелых игр на кубок. У нас есть небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич, де Пена, Сидорчук пропускал. Обе команды хотели сегодня добиться желаемого результата. «Десне» это удалось. И мы ей в этом очень помогли.

— В конце матча арбитр добавил всего три минуты, хотя минимум четыре минуты смотрел повторы...

— Нет смысла с ними разговаривать. У них свои взгляды на футбол, на судейство.

— В конце игры вы не выпускали нападающих, в частности, Соля и Цитаишвили. Вы были довольны теми игроками, которые находились на поле?

— Я думаю, что в эту игру войти было довольно тяжело. Для Гео абсолютно не было пространства, то, что он любит и умеет. Немаловажно, что в такую игру тяжело войти. В принципе, мы создавали моменты, хоть и не скажу, что много. Игра должна была быть выиграна. Поэтому мы не сделали эти замены.