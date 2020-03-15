23-й тур
Динамо Киев
1:1
Десна
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Подарили сопернику ответный мяч»

Наставник «Динамо» прокомментировал ничью с черниговской «Десной» (1:1)

  • 15.03.2020 19:47
  • 4375 просмотров
  • 22 комментария
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Подарили сопернику ответный мяч»
© ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Главный тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко подвел итоги ничьей с черниговской «Десной» (1:1) в поединке 23-го тура УПЛ.

— Что сегодня не удалось команде, чтобы взять три очка?
— Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть тот результат, который мы заслуживали. В принципе, здесь даже нечего комментировать. Потому что все команды против нас играют очень строго в обороне, и забивать довольно-таки тяжело. Мы забили и подарили ответный мяч сопернику. Нам такие не дарят.

Конечно, очень жаль, все расстроены. Но и сам футбол, конечно же, в таком настроении из-за этой эпидемии… Игра без зрителей, без поддержки. Наверное, на такой футбол очень трудно настраивать ребят, команду. Особенно после тяжелых игр на кубок. У нас есть небольшие кадровые проблемы: Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич, де Пена, Сидорчук пропускал. Обе команды хотели сегодня добиться желаемого результата. «Десне» это удалось. И мы ей в этом очень помогли.

— В конце матча арбитр добавил всего три минуты, хотя минимум четыре минуты смотрел повторы...
— Нет смысла с ними разговаривать. У них свои взгляды на футбол, на судейство.

— В конце игры вы не выпускали нападающих, в частности, Соля и Цитаишвили. Вы были довольны теми игроками, которые находились на поле?
— Я думаю, что в эту игру войти было довольно тяжело. Для Гео абсолютно не было пространства, то, что он любит и умеет. Немаловажно, что в такую игру тяжело войти. В принципе, мы создавали моменты, хоть и не скажу, что много. Игра должна была быть выиграна. Поэтому мы не сделали эти замены.

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Источник — ФК Динамо Киев

(28 голосов)

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Комментарии
    Sunrise
    online
      Sunrise, 15.03.2020 21:01
    +1
    Вам подарили ваш гол. Защитник вынес прям на ногу. Или замечать надо только свои "привозы", а забили типа заслуженно и супер-комбинацией?
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 20:59
    +1
    Bogdan Plisyuk, 15.03.2020 20:49
    Не ЛЧ, а ЛЕ. ---------------------------------------
    Я думаю его это вообще не интересует, к тому времени он уже будет с Леоненко пить пиво, кредит доверия надеюсь у Суркисов тоже имеет предел.
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 15.03.2020 20:49
    +1
    George Abuladze, 15.03.2020 20:48
    Миха, а как будете играть в отборочных в ЛЧ, если сегодня по факту Десне проиграли? гол Десны судья на каком основании отменил?
    Не ЛЧ, а ЛЕ.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 15.03.2020 20:48
    -3
    Миха, а как будете играть в отборочных в ЛЧ, если сегодня по факту Десне проиграли? гол Десны судья на каком основании отменил?
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 15.03.2020 20:47
    -3
    Миха, а как будете играть в отборочных в ЛЧ, если сегодня по факту Десне проиграли? гол Десны судья на каком основании отменил?
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 20:43
    +3
    Ты убрал Кенджору, ты выпустил Караваева, ты поламал игру своими действиями, а он лишь лишь очередной раз показал свою профпригодность.
    Миха топи с клуба, дай людям шанс на будущее
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.03.2020 20:37
    +3
    Иди уже в отставку, чудес не будет!!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 20:37
    +3
    Лесик, шёл бы ты в "что? где? когда?" играть, в команду к своему другу Сергею Сивохе. Тренировать явно не твоё...
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:34
    +1
    sidor brens, 15.03.2020 20:21
    Ответный мяч уже был до этого забит с линии поля!
    С пятью игроками вне игры.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 15.03.2020 20:22
    -3
    OLEXANDER, 15.03.2020 19:59
    Ганчірка, а не тренер.Повне гімно.Та ти зайди в роздягальню і відшмагай того Караваєва....Що за гра, що за тренер, що за команда, що за гравці, в що ці убогі тренери її превратили?Ушльпки...
    Вам не угодишь. Что не тренер, то говно. Это тренером будет только тот , кто выиграет ЛЧ?
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 15.03.2020 20:21
    +3
    — В конце игры вы не выпускали нападающих...— Я думаю, что в эту игру войти было довольно тяжело....
    Лёсик - ты олень!!!! все болельщики футбола уже давно знают что ни ты, ни твои оленьи помощники не дружат с ТАКТИКОЙ, у вас нет стратегии на игру, вы вообще не можете ничего дать, предложить игрокам. По этому не включай умняка, не нужно напрягать свой маленький мозг, не нужно думать!!! просто выпускай игроков на замену, они сами что то придумают
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 15.03.2020 20:21
    -2
    Ответный мяч уже был до этого забит с линии поля!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:16
    +1
    OLEXANDER, 15.03.2020 19:59
    Ганчірка, а не тренер.Повне гімно.Та ти зайди в роздягальню і відшмагай того Караваєва....Що за гра, що за тренер, що за команда, що за гравці, в що ці убогі тренери її превратили?Ушльпки...
    Даешь "Фргюссон - Бекхэм" - 2!!!
    Караваев заслужил.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:13
    +2
    Ага, Караваев классно вошел! Михайличенко уже достал.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 20:11
    +2
    такое ощущение шо его все это не касается особо
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 20:08
    +3
    "Нам такие не дарят". Да ты ушлепок, что-бы такие дарили надо заслужить своей игрой , а ты даже не попытался спасти матч слизняк м..ля!
    " Немаловажно, что в такую игру тяжело войти" - ты что возомнил себя Гвардиолой ? Будучи спортдиректором понабирал этот хлам в команду прав был Родригеш , а ты правду слушать не любишь поэтому и ЛУЗЕР
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 15.03.2020 20:07
    -1
    Бєгі Льосік,бєгі.........!!!
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 15.03.2020 20:02
    0
    Сказать нечего- ублюдки! И главный - главный тренер. Постоянно в дерьме , но зато "тренер"
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 20:00
    0
    Подарите уже физруку сопливчик - а то соплей много, утереться нечем
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 15.03.2020 19:59
    +3
    Ганчірка, а не тренер.Повне гімно.Та ти зайди в роздягальню і відшмагай того Караваєва....Що за гра, що за тренер, що за команда, що за гравці, в що ці убогі тренери її превратили?Ушльпки...
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 19:55
    +6
    «Нам такие не дарят.»... и заплакал
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 20:43
    +3
    Ты убрал Кенджору, ты выпустил Караваева, ты поламал игру своими действиями, а он лишь лишь очередной раз показал свою профпригодность.
    Миха топи с клуба, дай людям шанс на будущее
    Ссылка
    mb_cdi
    online
      mb_cdi, 15.03.2020 20:37
    +3
    Иди уже в отставку, чудес не будет!!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 20:37
    +3
    Лесик, шёл бы ты в "что? где? когда?" играть, в команду к своему другу Сергею Сивохе. Тренировать явно не твоё...
    Ссылка
    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 15.03.2020 20:21
    +3
    — В конце игры вы не выпускали нападающих...— Я думаю, что в эту игру войти было довольно тяжело....
    Лёсик - ты олень!!!! все болельщики футбола уже давно знают что ни ты, ни твои оленьи помощники не дружат с ТАКТИКОЙ, у вас нет стратегии на игру, вы вообще не можете ничего дать, предложить игрокам. По этому не включай умняка, не нужно напрягать свой маленький мозг, не нужно думать!!! просто выпускай игроков на замену, они сами что то придумают
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 20:08
    +3
    "Нам такие не дарят". Да ты ушлепок, что-бы такие дарили надо заслужить своей игрой , а ты даже не попытался спасти матч слизняк м..ля!
    " Немаловажно, что в такую игру тяжело войти" - ты что возомнил себя Гвардиолой ? Будучи спортдиректором понабирал этот хлам в команду прав был Родригеш , а ты правду слушать не любишь поэтому и ЛУЗЕР
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 15.03.2020 19:59
    +3
    Ганчірка, а не тренер.Повне гімно.Та ти зайди в роздягальню і відшмагай того Караваєва....Що за гра, що за тренер, що за команда, що за гравці, в що ці убогі тренери її превратили?Ушльпки...
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:13
    +2
    Ага, Караваев классно вошел! Михайличенко уже достал.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 20:11
    +2
    такое ощущение шо его все это не касается особо
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 15.03.2020 21:01
    +1
    Вам подарили ваш гол. Защитник вынес прям на ногу. Или замечать надо только свои "привозы", а забили типа заслуженно и супер-комбинацией?
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 20:59
    +1
    Bogdan Plisyuk, 15.03.2020 20:49
    Не ЛЧ, а ЛЕ. ---------------------------------------
    Я думаю его это вообще не интересует, к тому времени он уже будет с Леоненко пить пиво, кредит доверия надеюсь у Суркисов тоже имеет предел.
    Ссылка
    Bogdan Plisyuk
    online
      Bogdan Plisyuk, 15.03.2020 20:49
    +1
    George Abuladze, 15.03.2020 20:48
    Миха, а как будете играть в отборочных в ЛЧ, если сегодня по факту Десне проиграли? гол Десны судья на каком основании отменил?
    Не ЛЧ, а ЛЕ.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:34
    +1
    sidor brens, 15.03.2020 20:21
    Ответный мяч уже был до этого забит с линии поля!
    С пятью игроками вне игры.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:16
    +1
    OLEXANDER, 15.03.2020 19:59
    Ганчірка, а не тренер.Повне гімно.Та ти зайди в роздягальню і відшмагай того Караваєва....Що за гра, що за тренер, що за команда, що за гравці, в що ці убогі тренери її превратили?Ушльпки...
    Даешь "Фргюссон - Бекхэм" - 2!!!
    Караваев заслужил.
    Ссылка
    OLEXANDER
    online
      OLEXANDER, 15.03.2020 19:56
    +1
    Позорник Михайличенко, тягне команду на дно!У відставку , разом з караваєвоподібними, роблять помилки дитячі, наче аматорська ліга.
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 15.03.2020 20:02
    0
    Сказать нечего- ублюдки! И главный - главный тренер. Постоянно в дерьме , но зато "тренер"
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 20:00
    0
    Подарите уже физруку сопливчик - а то соплей много, утереться нечем
    Ссылка
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