Десна отобрала победу у Динамо на НСК Олимпийский

В начале поединка на поле шла равная игра. Черниговчане не стали прижиматься к своей штрафной, стараясь держать в напряжении защитную линию «Динамо». Именно гости первыми обострили игру, когда Филиппов от правого угла штрафной пробил в руки голкиперу. Ответ «бело-синих» последовал незамедлительно. Вербич с левого фланга прострелил к вратарской в направлении Русина, и ситуацию для «Десны» спас Гитченко, выбивший мяч на угловой. А вскоре уже Пасту довелось продемонстрировать свою реакцию, когда страж ворот северян в падении отразил удар Кадири. В ответной атаке был близок к успеху Калитвинцев, но на этот раз сейв в свой актив записал Бущан.
В дальнейшем киевляне завладели территориальным преимуществом, но длительный розыгрыш мяча не приносил хозяевам поля дивидендов. «Северяне» грамотно перекрыли свободные зоны у своей штрафной и выжидали моменты для проведений быстрых контратак. Такая тактика едва не принесла свои плоды гостям после обрезки Кадири. Филиппов наносил удар из угла штрафной, но Кендзёра успел «погасить» скорость полета мяча. И все же, перед перерывом «бело-синие» создали отличную голевую возможность. После прострела Цыганкова мяч от защитника отскочил к Шепелеву, который попал в перекладину.
Вторая половина встречи началась с агрессивных действий «Динамо». Добавил остроты атакам киевлян появившийся на поле Караваев. Черниговчане уже не помышляли о контрвыпадах, сконцентрировавшись на обороне своих владений. Мог отличиться Шабанов, замыкавший навес с углового, но мяч пролетел мимо цели. Своего «бело-синие» добились на 69-й минуте: после навеса Караваева Имереков неудачно выбил мяч, и Русин с острого угла отправил мяч в ворота.
Пропустив гол, гости сразу активизировались и даже сумели отправить круглый снаряд в сетку. Правда, арбитр Сергей Бойко зафиксировал оффсайд, а после длительной паузы, связанной с использованием VAR, подтвердил свое изначальное решение. Но прошло всего две минуты, и грубейшая ошибка Караваева завершилась выходом Филиппова один на один с «динамовским» голкипером. Свой шанс форвард использовал сполна, сравняв счет.
До конца поединка оставалось немного времени, и киевляне устремились вырывать победу. Сделать это мог Буяльский, но после его удара головой мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. В компенсированное время все тот же Буяльский мог обострить ситуацию, когда делал прострел из угла штрафной. В этом эпизоде надежно сыграл Паст, накрывший мяч.
1:1 – «Динамо» осталось на третьем месте турнирной таблицы. Ситуация для киевлян довольно критичная, ведь дальнейшую судьбу нашего чемпионата предсказать сложно. «Десна» же подтвердила свое реноме неуступчивого соперника и сохранила трехочковое отставание от киевского клуба.
Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Динамо» – «Десна» – 1:1
Назарий Русин (69) – Александр Филиппов (80)
Назарий Русин (23) – Сергей Старенький (47)
«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виктор Цыганков
«Десна»: Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Тамм, Ефим Конопля, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов, 87), Aлександр Филиппов, Сергей Старенький.
Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)
НСК «Олимпийский» (Киев)
Источник — Sport.ua
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Поставить раком этих двух придурков и таких срачей надавать, чтоб на жопу не могли сесть три дня. Может, играть научатся.
я в отличии от тебя дурака не включаю типа "я не говорил тебе"))умойся чумазое
Гол був забитий на 73:32, далы прегляд VAR і мяч було введено на 78:18, тобто майже 5 хв.
Ось можете чекнути з привязкою до часу: https://youtu.be/47zuz6Acmkc?t=7017
Согласен, это лучшее за сегодня.....
https://like24.com.ua/
Следующими на выход считаю Караваева и Андриевского, эти игроки не уровня ДК.
Но больше всего жду пока уберут Лесыка и придет человек который знает как играть в умный футбол
ДК - как всегда:
Была бы Десна чуть понаглее, понапористее, то победила бы.
Все інше - недорозуміння.
тренер геній, хулі
писав це у лайві, але повторюсь ще тут)
Коментарі тільки це підтверджують.
Динамо - дно
Следующими на выход считаю Караваева и Андриевского, эти игроки не уровня ДК.
Но больше всего жду пока уберут Лесыка и придет человек который знает как играть в умный футбол
Дивись на коментарі людей і лайки.
Мої слова більш коректні ніж твій маразм.
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