23-й тур
Динамо Киев
1:1
Десна
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Десна отобрала победу у Динамо на НСК Олимпийский

Киевляне не смогли вернуть себе второе место турнирной таблицы

  • 15.03.2020 18:54
  • 9859 просмотров
  • 103 комментария
Десна отобрала победу у Динамо на НСК Олимпийский
© ФК Динамо

В начале поединка на поле шла равная игра. Черниговчане не стали прижиматься к своей штрафной, стараясь держать в напряжении защитную линию «Динамо». Именно гости первыми обострили игру, когда Филиппов от правого угла штрафной пробил в руки голкиперу. Ответ «бело-синих» последовал незамедлительно. Вербич с левого фланга прострелил к вратарской в направлении Русина, и ситуацию для «Десны» спас Гитченко, выбивший мяч на угловой. А вскоре уже Пасту довелось продемонстрировать свою реакцию, когда страж ворот северян в падении отразил удар Кадири. В ответной атаке был близок к успеху Калитвинцев, но на этот раз сейв в свой актив записал Бущан.

В дальнейшем киевляне завладели территориальным преимуществом, но длительный розыгрыш мяча не приносил хозяевам поля дивидендов. «Северяне» грамотно перекрыли свободные зоны у своей штрафной и выжидали моменты для проведений быстрых контратак. Такая тактика едва не принесла свои плоды гостям после обрезки Кадири. Филиппов наносил удар из угла штрафной, но Кендзёра успел «погасить» скорость полета мяча. И все же, перед перерывом «бело-синие» создали отличную голевую возможность. После прострела Цыганкова мяч от защитника отскочил к Шепелеву, который попал в перекладину.

Вторая половина встречи началась с агрессивных действий «Динамо». Добавил остроты атакам киевлян появившийся на поле Караваев. Черниговчане уже не помышляли о контрвыпадах, сконцентрировавшись на обороне своих владений. Мог отличиться Шабанов, замыкавший навес с углового, но мяч пролетел мимо цели. Своего «бело-синие» добились на 69-й минуте: после навеса Караваева Имереков неудачно выбил мяч, и Русин с острого угла отправил мяч в ворота.

Пропустив гол, гости сразу активизировались и даже сумели отправить круглый снаряд в сетку. Правда, арбитр Сергей Бойко зафиксировал оффсайд, а после длительной паузы, связанной с использованием VAR, подтвердил свое изначальное решение. Но прошло всего две минуты, и грубейшая ошибка Караваева завершилась выходом Филиппова один на один с «динамовским» голкипером. Свой шанс форвард использовал сполна, сравняв счет.

До конца поединка оставалось немного времени, и киевляне устремились вырывать победу. Сделать это мог Буяльский, но после его удара головой мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. В компенсированное время все тот же Буяльский мог обострить ситуацию, когда делал прострел из угла штрафной. В этом эпизоде надежно сыграл Паст, накрывший мяч.

1:1 – «Динамо» осталось на третьем месте турнирной таблицы. Ситуация для киевлян довольно критичная, ведь дальнейшую судьбу нашего чемпионата предсказать сложно. «Десна» же подтвердила свое реноме неуступчивого соперника и сохранила трехочковое отставание от киевского клуба.

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Десна» – 1:1

Назарий Русин (69) – Александр Филиппов (80)

Назарий Русин (23) – Сергей Старенький (47)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виктор Цыганков

«Десна»: Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Тамм, Ефим Конопля, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов, 87), Aлександр Филиппов, Сергей Старенький.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 15.03.2020 20:05
    0
    Ёперный балет! Как так можно?!
    Поставить раком этих двух придурков и таких срачей надавать, чтоб на жопу не могли сесть три дня. Может, играть научатся.
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 15.03.2020 20:01
    -2
    Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:42
    Как думаешь, когда этот клоун снова появится на сайте?)))
    ну действительно,когды ты клоун "заслуженный пистун говняный" появится на сайте?
    я в отличии от тебя дурака не включаю типа "я не говорил тебе"))умойся чумазое
    Ссылка
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 15.03.2020 20:01
    0
    Гра грою, але як можна було додати 3 хв, якщо
    Гол був забитий на 73:32, далы прегляд VAR і мяч було введено на 78:18, тобто майже 5 хв.
    Ось можете чекнути з привязкою до часу: https://youtu.be/47zuz6Acmkc?t=7017
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 15.03.2020 19:58
    0
    Мне Караваев как игрок никогда не нравился, как защитник - ноль ( рост). Ни удара, ни паса дальше 10 метров. Читает игру плохо. Защитники не обладающие длинным первым пасом в топ лигах не играют, уже не говорю о топ командах. В Динамо таких нет, правда от Шабанова пару раз дошло.
    Ссылка
    Michel
      Michel, 15.03.2020 19:52
    +2
    Саня Бах, 15.03.2020 19:47
    ЛЧ...
    ЛЧ !!!! Он сказал - "эЛ Че"!!!
    Согласен, это лучшее за сегодня.....
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    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 19:51
    +1
    Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:42
    Как думаешь, когда этот клоун снова появится на сайте?)))
    Я думаю скоро и будет делать вид, что ничего не произошло
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 19:47
    +1
    dd dent, 15.03.2020 19:44
    Шутки шутками, но если не будет паники с вирусом, то шо в ЛЧ показывать будем если туда как-то попадем вообще, опять 25 на вылет и отмазки ... долгий круговорот?
    ЛЧ...
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.03.2020 19:45
    -3
    Лесик нахрена ты этого дятла каравая выпустил, оно же дно, сегодня из-за тебя и этого оленя зорьковского ДК потеряло очки. Ушлепок посади этого "игрочелу" до конца чемпа на банку пускай тварь учится пасы воротнику отдавать. Шепелева оставлять на послетренировках и пускай отрабатывает удары по воротах что-бы попадал в створ ворот. Все настроение испортили ушлепки.
    Ссылка
    Rememberme1808
      Rememberme1808, 15.03.2020 19:44
    -1
    Купить футбольную форму любимого клуба вы можете здесь)
    https://like24.com.ua/
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 19:44
    +2
    Шутки шутками, но если не будет паники с вирусом, то шо в ЛЧ показывать будем если туда как-то попадем вообще, опять 25 на вылет и отмазки ... долгий круговорот?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:43
    +1
    jekаfunny, 15.03.2020 19:42
    Ну много кто не то что регламент а и правил банальных не знают
    Согласен)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:42
    0
    AK_228, 15.03.2020 19:31
    Очередной
    Как думаешь, когда этот клоун снова появится на сайте?)))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.03.2020 19:42
    -1
    Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:41
    Та его уже весь сайт мордой в его же каки мокнул, а он утверждает что все-равно на втором месте))
    Ну много кто не то что регламент а и правил банальных не знают
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:41
    -2
    jekаfunny, 15.03.2020 19:31
    Ну так ты ему пиши об этом наверное
    Та его уже весь сайт мордой в его же каки мокнул, а он утверждает что все-равно на втором месте))
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 15.03.2020 19:35
    +4
    Караваев красава! Как истинный зарявовец(извините, не знаю как правильно выговорить), принёс своей команде второе место в УПЛ ))
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 19:31
    +4
    Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:30
    А комментатор утверждает что на втором) Но это его личный, внеочередной, зашквар))
    Очередной
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.03.2020 19:31
    -3
    Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:30
    А комментатор утверждает что на втором) Но это его личный, внеочередной, зашквар))
    Ну так ты ему пиши об этом наверное
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 19:30
    +6
    Как только это чудо вышло на замену и моментально дикая обрезка на фланге. Сразу почувствовал что дело пахнет жареным. Зачем менять защитника после первого тайма? Неужели Кенджера так плохо сыграл?
    Следующими на выход считаю Караваева и Андриевского, эти игроки не уровня ДК.
    Но больше всего жду пока уберут Лесыка и придет человек который знает как играть в умный футбол
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 15.03.2020 19:30
    +3
    jekаfunny, 15.03.2020 19:28
    На третьем
    А комментатор утверждает что на втором) Но это его личный, внеочередной, зашквар))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.03.2020 19:29
    -1
    grifon, 15.03.2020 19:28
    так він напевно декілька разів з велика падав і йобнувся головою, тому таке і пише
    Человек уже на которой ветке что то сам выдумывает и пишет это потом в гневно - утвердительной форме
    Ссылка
    EremenkoOD
      EremenkoOD, 15.03.2020 18:59
    +24
    С единственной заменой Лесик угадал, Караваев не подвел.
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 15.03.2020 19:03
    +16
    Срочно надо завершать "чемпионат", как в баскетболе, и зафиксировать команды на нынешних местах, а то "Динамо" и без бронзы останется
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 18:55
    +14
    Ничья равных команд... так наверное
    Ссылка
    electron440v60hz
      electron440v60hz, 15.03.2020 19:07
    +13
    на Жмурике сегодня считали, когда они догонят Шахту!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:58
    +13
    Десна - МОЛОДЦЫ!!
    ДК - как всегда:
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 19:00
    +12
    Десна не отобрала победу у Динамо, а упустила победу над Динамо.
    Была бы Десна чуть понаглее, понапористее, то победила бы.
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
      Олександр Жарчинський, 15.03.2020 19:22
    +9
    Redik, 15.03.2020 19:21
    Лень перечитывать регламент турнира но если не ошибаюсь - при равенстве очков и показателей В-Н-П следующим учитывается разница мячей. А у ДК забитых больше. Поэтому Динамо занимает вторую позицию, а Заря - третью.
    ні.пункт 1 очні зустрічи. а тут перевага в Зорі
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 15.03.2020 19:04
    +9
    Kevko, 15.03.2020 19:02
    У Динамо перепуганный тренер, приклеенный к лавке
    Просто суеверный. Если встанет, то продуют. А так - ничья.))
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    anachar
      anachar, 15.03.2020 19:01
    +9
    Миха угадал с заменой! Лучше б не дергался!!!!
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 19:19
    +8
    Т. Артём, 15.03.2020 19:16
    Логично что так и нужно заканчивать чемпионат. Все выглядит справедливо.
    Десна третя так справедливо.
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 15.03.2020 19:13
    +8
    йДунаДно Київ впевнено крокує курсом російського рубля
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.03.2020 19:11
    +8
    Вірю що Зоря візьме срібні медалі, Десна побориться з Олександрією за бронзові.
    Все інше - недорозуміння.
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 19:02
    +8
    У Динамо перепуганный тренер, приклеенный к лавке
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.03.2020 18:55
    +8
    це топова заміна від Лесика - Кендзьору, який в захисті багато і непогано сьогодні працював, на Караваєва, який привіз гол.
    тренер геній, хулі
    писав це у лайві, але повторюсь ще тут)
    Ссылка
    Анатолий Воробей
      Анатолий Воробей, 15.03.2020 19:23
    +7
    Динамовские сердца, Хацкевичи,Михайлоченко, лучше со мной на рибалку на Десну. Хоть ерша возьмете и не будете позорить страну.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.03.2020 19:18
    +7
    У більшості вболівальників України - печія на ДК.
    Коментарі тільки це підтверджують.
    Динамо - дно
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.03.2020 19:00
    +7
    Динамо третье место . На большее не заслужили.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 15.03.2020 19:30
    +6
    Как только это чудо вышло на замену и моментально дикая обрезка на фланге. Сразу почувствовал что дело пахнет жареным. Зачем менять защитника после первого тайма? Неужели Кенджера так плохо сыграл?
    Следующими на выход считаю Караваева и Андриевского, эти игроки не уровня ДК.
    Но больше всего жду пока уберут Лесыка и придет человек который знает как играть в умный футбол
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.03.2020 19:22
    +6
    jekаfunny, 15.03.2020 19:19
    Ты бот и 10 таких же ботов каждый с 10 аккаунтами - это кучка загаражной сыневы, а не більшість вболівальників України
    Сам такий
    Дивись на коментарі людей і лайки.
    Мої слова більш коректні ніж твій маразм.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 19:12
    +6
    Бойко вкрав перемогу у Десни !!!
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