Десна отобрала победу у Динамо на НСК Олимпийский

В начале поединка на поле шла равная игра. Черниговчане не стали прижиматься к своей штрафной, стараясь держать в напряжении защитную линию «Динамо». Именно гости первыми обострили игру, когда Филиппов от правого угла штрафной пробил в руки голкиперу. Ответ «бело-синих» последовал незамедлительно. Вербич с левого фланга прострелил к вратарской в направлении Русина, и ситуацию для «Десны» спас Гитченко, выбивший мяч на угловой. А вскоре уже Пасту довелось продемонстрировать свою реакцию, когда страж ворот северян в падении отразил удар Кадири. В ответной атаке был близок к успеху Калитвинцев, но на этот раз сейв в свой актив записал Бущан.

В дальнейшем киевляне завладели территориальным преимуществом, но длительный розыгрыш мяча не приносил хозяевам поля дивидендов. «Северяне» грамотно перекрыли свободные зоны у своей штрафной и выжидали моменты для проведений быстрых контратак. Такая тактика едва не принесла свои плоды гостям после обрезки Кадири. Филиппов наносил удар из угла штрафной, но Кендзёра успел «погасить» скорость полета мяча. И все же, перед перерывом «бело-синие» создали отличную голевую возможность. После прострела Цыганкова мяч от защитника отскочил к Шепелеву, который попал в перекладину.

Вторая половина встречи началась с агрессивных действий «Динамо». Добавил остроты атакам киевлян появившийся на поле Караваев. Черниговчане уже не помышляли о контрвыпадах, сконцентрировавшись на обороне своих владений. Мог отличиться Шабанов, замыкавший навес с углового, но мяч пролетел мимо цели. Своего «бело-синие» добились на 69-й минуте: после навеса Караваева Имереков неудачно выбил мяч, и Русин с острого угла отправил мяч в ворота.

Пропустив гол, гости сразу активизировались и даже сумели отправить круглый снаряд в сетку. Правда, арбитр Сергей Бойко зафиксировал оффсайд, а после длительной паузы, связанной с использованием VAR, подтвердил свое изначальное решение. Но прошло всего две минуты, и грубейшая ошибка Караваева завершилась выходом Филиппова один на один с «динамовским» голкипером. Свой шанс форвард использовал сполна, сравняв счет.

До конца поединка оставалось немного времени, и киевляне устремились вырывать победу. Сделать это мог Буяльский, но после его удара головой мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги. В компенсированное время все тот же Буяльский мог обострить ситуацию, когда делал прострел из угла штрафной. В этом эпизоде надежно сыграл Паст, накрывший мяч.

1:1 – «Динамо» осталось на третьем месте турнирной таблицы. Ситуация для киевлян довольно критичная, ведь дальнейшую судьбу нашего чемпионата предсказать сложно. «Десна» же подтвердила свое реноме неуступчивого соперника и сохранила трехочковое отставание от киевского клуба.

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Десна» – 1:1

Назарий Русин (69) – Александр Филиппов (80)

Назарий Русин (23) – Сергей Старенький (47)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виктор Цыганков

«Десна»: Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Тамм, Ефим Конопля, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов, 87), Aлександр Филиппов, Сергей Старенький.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ДЕСНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА