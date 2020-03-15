23-й тур
Динамо Киев
1:1
Десна
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо — Десна — 1:1. Видео голов и обзор матча

Киевская команда не смогла добиться победы в поединке 23-го тура УПЛ

  • 15.03.2020 19:02
  • 7365 просмотров
  • 2 комментария
Динамо — Десна — 1:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Десна

В матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома сыграло вничью с черниговской «Десной» (1:1).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Динамо» — «Десна» — 1:1
Голы: Русин, 69 — Филиппов, 80

Обзор матча

1:0, Русин, 69

1:1, Филиппов, 80

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Десна
80' ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Десна).
69' ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 15.03.2020 19:48
    0
    вы там и впрям все дебилы,я обращаюсь к динамо... что вы творите...вы,суки чужих ворот не видите что до своих бьете?? ох и дебилы..50 лет болею но таких гнид я ещё не видел..позор...
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 15.03.2020 19:09
    +2
    Вспоминаю слова Быкова. Все нормально, падаю...
    Ссылка
    Сергей Иванамофф
    online
      Сергей Иванамофф, 15.03.2020 19:09
    +2
    Вспоминаю слова Быкова. Все нормально, падаю...
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 15.03.2020 19:48
    0
    вы там и впрям все дебилы,я обращаюсь к динамо... что вы творите...вы,суки чужих ворот не видите что до своих бьете?? ох и дебилы..50 лет болею но таких гнид я ещё не видел..позор...
    Ссылка
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