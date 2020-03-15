В матче 23-го тура чемпионата Украины по футболу киевское «Динамо» дома сыграло вничью с черниговской «Десной» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Динамо» — «Десна» — 1:1
Голы: Русин, 69 — Филиппов, 80
Обзор матча
1:0, Русин, 69
1:1, Филиппов, 80
Лучшие моменты матча Динамо Киев - Десна
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Десна).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Динамо Киев).
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Источник — ФК Динамо Киев
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