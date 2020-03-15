23-й тур
Динамо Киев
1:1
Десна
15.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Десна – 1:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 15.03.2020 16:58
  • 20003 просмотра
  • 140 комментариев
Динамо – Десна – 1:1. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Десна» – 1:1

Назарий Русин (69) – Александр Филиппов (80)

Назарий Русин (23) – Сергей Старенький (47)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виктор Цыганков

Запас: Денис Бойко, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский, Илья Забарный, Aлександр Караваев, Богдан Билошевский.

«Десна»: Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Тамм, Ефим Конопля, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов, 87), Aлександр Филиппов, Сергей Старенький.

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Дмитрий Хлебас, Андрей Тотовицкий, Орест Кузык.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

НСК «Олимпийский» (Киев)

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Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 1:1:

 

  

Замены «Динамо»: Александр Караваев - 5,0.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк - 5,5; Егор Картушов - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Буяльский прострелил с правого фланга, и Паст в падении поймал мяч.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

87 мин. Замена у Десны. Вместо Калитвинцева на поле вышел Картушов.

86 мин. МОМЕНТ! После навеса с правого фланга Буяльский пробил головой, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!

83 мин. Неудачная атака Десны.

80 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Передача Караваева к своей штрафной вывела Филиппова один на один с Бущаном! Форвард хладнокровно обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

78 мин. Арбитр подтвердил свое решение - оффсайд.

77 мин. Затяжная пауза. Арбитр направился смотреть видеоповтор.

74 мин. Мяч оказался в воротах Динамо, но арбитр зафиксировал оффсайд у Филиппова.

72 мин. Неудачная атака Динамо.

69 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Караваев навесил с правого фланга, и Имереков головой выбил мяч прямо на Русина, который с острого угла хлестким ударом точно пробил мимо голкипера!

67 мин. Замена у Десны. Вместо Арвеладзе на поле вышел Гуцуляк.

64 мин. Караваев неудачно навесил с правого фланга.

62 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Пасту.

61 мин. Караваев с правого фланга навесил в руки Пасту.

59 мин. Неудачная атака Динамо.

57 мин. Арвеладзе нарушил правила в центре поля.

56 мин. Шепелев приблизился к штрафной Десны и пробил выше ворот.

53 мин. После навеса с углового Шабанов бил головой и не попал в ворота!

52 мин. Караваев прострелил с правого фланга, и Тамм выбил мяч на угловой.

49 мин. Караваев навесил с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

47 мин. Старенький пытался сорвать атаку Динамо.

47 мин. После поперечной передачи от Вербича Буяльский из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Кендзёры на поле вышел Караваев.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. МОМЕНТИЩЕ! После прострела Цыганкова мяч от защитника отскочил к Шепелеву, который из убойной позиции попал в перекладину!!!

43 мин. Киевляне владеют территориальным преимуществом.

41 мин. Филиппов сделал перехват в центре поля, но киевляне быстро вернули себе мяч.

38 мин. Киевляне контролируют мяч.

36 мин. Вербич нарушил правила на половине поля Десны.

33 мин. Неудачная атака Динамо.

31 мин. После обрезки Кадири черниговчане провели быструю атаку, и Филиппов из-под Кендзеры пробил в руки Бущану!

29 мин. Калитвинцев с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и Филиппов немного не успел к мячу!

29 мин. Русин справа ворвался в штрафную Десны, и в ситуацию вовремя вмешался Тамм.

28 мин. Огиря грубо сыграл в центре поля.

26 мин. Оффсайд у Русина.

23 мин. Русин грубо сыграл против Паста в штрафной Десны.

20 мин. По угловым - 4:1.

19 мин. Конопля заблокировал подачу Кендзеры с правого фланга.

17 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Цыганкова.

15 мин. После навеса с углового мяч упал во вратарскую Динамо, и киевляне разобрались в эпизоде.

14 мин. Арвеладзе справа ворвался в штрафную Динамо, и Шабанов заблокировал прострел соперника.

12 мин. И сразу ответ Десны! Калитвинцев из левого угла штрафной Динамо из-под защитника нанес удар, и Бущан в падении отбил мяч!

11 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга защитник Десны выбил мяч к линии штрафной, и Кадири с лёта нанес удар - Паст в падении отбил!

9 мин. Вербич нарушил правила возле штрафной Десны.

7 мин. Вербич с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, где был Русин, и Гитченко выбил мяч на угловой.

6 мин. Киевляне контролируют мяч.

4 мин. Миколенко нарушил правила в центре поля.

2 мин. Арвеладзе слишком сильно навесил с левого фланга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В прошлый уик-энд киевский клуб вернул себе вторую позицию турнирной таблицы именно благодаря «Десне», которая с минимальным счетом обыграла «Зарю». Само «Динамо» встречалось на выезде с «Александрией» и одержало победу со счетом 3:1. В мид-уик и «бело-синие», и северяне проводили встречи в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Команда Алексея Михайличенко в дополнительное время вырвала победу у той же «Александрии», а черниговчане уступили полтавской «Ворскле». В первом круге «Десна» в Киеве одолела «Динамо» со счетом 2:1, а в Чернигове киевляне взяли реванш – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 15.03.2020 19:04
    -3
    Turnok, 15.03.2020 18:55
    Непонятно, почему на матч Динамо назначают арбитра из Киевской области?
    Как почему? Чтобы Динамо не выиграло, не дай Бог... Я бы Катьку поствил на игру, интрига та еще бы была, минимум пару удалений и троечку пеналей точно бы увидели... А так все идет по плану Павелки и его вдохновителя с Донецка, Динамо уверенно отстегивают от второго места в чемпионате. И смотря на обреченные лица игроков И.Суркиса, они поняли окончательно, что уже ничего изменить нельзя в этой жизни...
    Ссылка
    zakharka
      zakharka, 15.03.2020 19:03
    +2
    ......послушаем очередные гнойные мычания главного тренера этого стада имени суркиса.
    Нет тренера , нет Команды , нет Игры!
    ... а Миха скажет " не повезло"!! Убогий!
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 19:00
    +1
    George Abuladze, 15.03.2020 18:55
    Что увидел судья, когда смотрел видеоповтор? Почему отменил гол? Было нарушение от игроков Десны?
    ... були обiйми попова але то любов...
    Ссылка
    Andriy1974
      Andriy1974, 15.03.2020 18:59
    -2
    Караваєв, собака, буде знову вибачатись.
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 15.03.2020 18:55
    +3
    Что увидел судья, когда смотрел видеоповтор? Почему отменил гол? Было нарушение от игроков Десны?
    Ссылка
    anachar
      anachar, 15.03.2020 18:55
    +4
    МРАК!!!!!!
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 15.03.2020 18:55
    +5
    Непонятно, почему на матч Динамо назначают арбитра из Киевской области?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 18:55
    +4
    результат то таке, просвета не видно и близко
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:54
    +1
    Ни один игрок в Динамо не прогрессирует. Горе-тренеры сидеть приклеенными к лавке
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.03.2020 18:54
    +6
    Десна втратила 2 очки(
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 15.03.2020 18:54
    -3
    караваев гандон!
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 15.03.2020 18:53
    +6
    Вербіч судді, - чому так мало додав....бля суддя також людина, йому легко на всю цю тєлєгу дивитись ?))))
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:53
    +6
    Если бы Десна играла понаглее, понапористее, то могла бы и победить.
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:53
    -1
    Все на КАРАНТИН!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 18:52
    +2
    jekаfunny, 15.03.2020 18:50
    Шо вы делаете
    А шо надо!?
    Ссылка
    fedd1979
    online
      fedd1979, 15.03.2020 18:52
    -1
    Нє, ну три хвилини, то якийсь ульот... Він забув про відеоповтор?
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 15.03.2020 18:52
    +8
    Какая же нас ждет отличная заруба за второе место
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.03.2020 18:52
    -1
    чого 3 хв лише доданого? там справді лише хв 5 на ВАР пішло
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:51
    0
    dd dent, 15.03.2020 18:50
    хаос
    Организованный хаос
    Ссылка
    Петя Рудик
      Петя Рудик, 15.03.2020 18:51
    -1
    Гол позорний, жесть...
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 15.03.2020 17:44
    +9
    игра такая увлекательная, что комментатор радуется диагональной передаче Шабанова)))
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 15.03.2020 18:52
    +8
    Какая же нас ждет отличная заруба за второе место
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.03.2020 18:43
    +8
    це топова заміна від Лесика - Кендзьору, який в захисті багато і непогано сьогодні працював, на Караваєва, який привіз гол
    тренер геній, хулі
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 15.03.2020 17:34
    +7
    Ох и комментатор,сам смотри свой профутбол
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.03.2020 18:54
    +6
    Десна втратила 2 очки(
    Ссылка
    Slavanacii
      Slavanacii, 15.03.2020 18:53
    +6
    Вербіч судді, - чому так мало додав....бля суддя також людина, йому легко на всю цю тєлєгу дивитись ?))))
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:53
    +6
    Если бы Десна играла понаглее, понапористее, то могла бы и победить.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.03.2020 18:37
    +6
    ВАР у нас топчик прям
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 17:09
    +6
    Фперёд Десна!! Дави хранителей картонных кубков
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 15.03.2020 18:55
    +5
    Непонятно, почему на матч Динамо назначают арбитра из Киевской области?
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 15.03.2020 18:43
    +5
    Бажаю Ворсклі взяти кубок, а Динамо 5 місце! Щоб в Європі цей жах ніхто не бачив
    Ссылка
    Ya-Legenda
      Ya-Legenda, 15.03.2020 18:40
    +5
    Десна доказывает, что у нее уровень не ниже чем в Динамо!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.03.2020 18:22
    +5
    Хуже этой игры только коронавирус ...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:21
    +5
    Картинка конечно на 2+2 Гiвно. После 5-ти мегабитной картинки АПЛ, картинка от плюсов полный отстой
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 15.03.2020 17:49
    +5
    Первый тайм закончен, игра двух абсолютно равных команд, уровня первой лиги
    Ссылка
    anachar
      anachar, 15.03.2020 18:55
    +4
    МРАК!!!!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 18:55
    +4
    результат то таке, просвета не видно и близко
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 18:49
    +4
    pricolist, 15.03.2020 18:44
    очень нравится прогресс этого нападающего, может на повышение пойдет в условную Бельгию
    Согласен , что в сборную Филиппов стучится обеими ногами
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:47
    +4
    viktor112007, 15.03.2020 18:43
    це топова заміна від Лесика - Кендзьору, який в захисті багато і непогано сьогодні працював, на Караваєва, який привіз гол
    тренер геній, хулі
    Что не понятно? Караваев играет за Зарю
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:41
    +4
    Ай Филиппов красавец!!! С остряка, левой ногой, с подкруткой от ворот... И попал! Браво!
    Ссылка
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