Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо» – «Десна» – 1:1

Назарий Русин (69) – Александр Филиппов (80)

Назарий Русин (23) – Сергей Старенький (47)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виктор Цыганков

Запас: Денис Бойко, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский, Илья Забарный, Aлександр Караваев, Богдан Билошевский.

«Десна»: Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Тамм, Ефим Конопля, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев (Егор Картушов, 87), Aлександр Филиппов, Сергей Старенький.

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Дмитрий Хлебас, Андрей Тотовицкий, Орест Кузык.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

НСК «Олимпийский» (Киев)

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Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «Десна» – 1:1:

Замены «Динамо»: Александр Караваев - 5,0.

Замены «Десны»: Алексей Гуцуляк - 5,5; Егор Картушов - б/о.

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МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Буяльский прострелил с правого фланга, и Паст в падении поймал мяч.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

87 мин. Замена у Десны. Вместо Калитвинцева на поле вышел Картушов.

86 мин. МОМЕНТ! После навеса с правого фланга Буяльский пробил головой, и мяч пролетел в нескольких сантиметрах от штанги!

83 мин. Неудачная атака Десны.

80 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! Передача Караваева к своей штрафной вывела Филиппова один на один с Бущаном! Форвард хладнокровно обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

78 мин. Арбитр подтвердил свое решение - оффсайд.

77 мин. Затяжная пауза. Арбитр направился смотреть видеоповтор.

74 мин. Мяч оказался в воротах Динамо, но арбитр зафиксировал оффсайд у Филиппова.

72 мин. Неудачная атака Динамо.

69 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Караваев навесил с правого фланга, и Имереков головой выбил мяч прямо на Русина, который с острого угла хлестким ударом точно пробил мимо голкипера!

67 мин. Замена у Десны. Вместо Арвеладзе на поле вышел Гуцуляк.

64 мин. Караваев неудачно навесил с правого фланга.

62 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Пасту.

61 мин. Караваев с правого фланга навесил в руки Пасту.

59 мин. Неудачная атака Динамо.

57 мин. Арвеладзе нарушил правила в центре поля.

56 мин. Шепелев приблизился к штрафной Десны и пробил выше ворот.

53 мин. После навеса с углового Шабанов бил головой и не попал в ворота!

52 мин. Караваев прострелил с правого фланга, и Тамм выбил мяч на угловой.

49 мин. Караваев навесил с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

47 мин. Старенький пытался сорвать атаку Динамо.

47 мин. После поперечной передачи от Вербича Буяльский из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Кендзёры на поле вышел Караваев.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. МОМЕНТИЩЕ! После прострела Цыганкова мяч от защитника отскочил к Шепелеву, который из убойной позиции попал в перекладину!!!

43 мин. Киевляне владеют территориальным преимуществом.

41 мин. Филиппов сделал перехват в центре поля, но киевляне быстро вернули себе мяч.

38 мин. Киевляне контролируют мяч.

36 мин. Вербич нарушил правила на половине поля Десны.

33 мин. Неудачная атака Динамо.

31 мин. После обрезки Кадири черниговчане провели быструю атаку, и Филиппов из-под Кендзеры пробил в руки Бущану!

29 мин. Калитвинцев с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и Филиппов немного не успел к мячу!

29 мин. Русин справа ворвался в штрафную Десны, и в ситуацию вовремя вмешался Тамм.

28 мин. Огиря грубо сыграл в центре поля.

26 мин. Оффсайд у Русина.

23 мин. Русин грубо сыграл против Паста в штрафной Десны.

20 мин. По угловым - 4:1.

19 мин. Конопля заблокировал подачу Кендзеры с правого фланга.

17 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Цыганкова.

15 мин. После навеса с углового мяч упал во вратарскую Динамо, и киевляне разобрались в эпизоде.

14 мин. Арвеладзе справа ворвался в штрафную Динамо, и Шабанов заблокировал прострел соперника.

12 мин. И сразу ответ Десны! Калитвинцев из левого угла штрафной Динамо из-под защитника нанес удар, и Бущан в падении отбил мяч!

11 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга защитник Десны выбил мяч к линии штрафной, и Кадири с лёта нанес удар - Паст в падении отбил!

9 мин. Вербич нарушил правила возле штрафной Десны.

7 мин. Вербич с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, где был Русин, и Гитченко выбил мяч на угловой.

6 мин. Киевляне контролируют мяч.

4 мин. Миколенко нарушил правила в центре поля.

2 мин. Арвеладзе слишком сильно навесил с левого фланга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В прошлый уик-энд киевский клуб вернул себе вторую позицию турнирной таблицы именно благодаря «Десне», которая с минимальным счетом обыграла «Зарю». Само «Динамо» встречалось на выезде с «Александрией» и одержало победу со счетом 3:1. В мид-уик и «бело-синие», и северяне проводили встречи в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Команда Алексея Михайличенко в дополнительное время вырвала победу у той же «Александрии», а черниговчане уступили полтавской «Ворскле». В первом круге «Десна» в Киеве одолела «Динамо» со счетом 2:1, а в Чернигове киевляне взяли реванш – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».