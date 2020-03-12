Десна
0:1
Ворскла
12.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла обыграла Десну и вышла в полуфинал Кубка Украины

Судьбу матча решил гол Васина с пенальти

  • 12.03.2020 20:53
  • 3147 просмотров
  • 17 комментариев
Ворскла обыграла Десну и вышла в полуфинал Кубка Украины
© ФК Ворскла

Матч в Чернигове между «Десной» и «Ворсклой» определил последнего полуфиналиста Кубка Украины. Фаворитом встречи не без оснований считались черниговчане, уже дважды в текущем сезоне обыгравшие сегодняшнего соперника в матчах чемпионата, имевших к тому же статус хозяев и мотивацию впервые выйти в полуфинал Кубка.

Однако, на деле все для «Десны» оказалось куда сложнее. Главный тренер хозяев Рябоконь по традиции провел небольшую ротацию, оставив на скамейке запасных лидеров команды Калитвинцева и Филиппова. Начало встречи вышло осторожным, хозяева чуть больше владели мячом, но никаких дивидентов со своего небольшого преимущества не извлекли. Соперники изредка тревожили друг друга дальними ударами, которые не несли никакой угрозы воротам. Первый опасный момент гости создали на 34-й минуте, убежав в контратаку три в два, но поспешил с ударом Луизао (мог отдать передачу Кулачу, находившемуся в куда лучшей позиции), пробив с 15-и метров в нижний угол, после чего Паст отбил мяч.

Казалось, что после перерыва хозяева наконец-то приступят к более активным действиям, но начало второго тайма осталось за полтавчанами. Активен был на левом фланге Коне, в одной из атак отдавший отличную поперечную передачу Пердуте, который практически из убойной позиции с 12 метров пробивший над перекладиной. В середине тайма «Десна» таки было наказана за свою пассивность. После удара Кане из пределов штрафной мяч попал в руку Тамма, в результате чего в ворота хозяев был назначен пенальти. Васин с 11-и метровой отметки сильно пробил в нижний угол и вывел «Ворсклу» вперед.

Рябоконь мгновенно выпустил на поле Калитвинцева и Филиппова, хозяева чуть активнее стали действовать впереди, но существенно характер матча не изменился.До окончания матча оставалось еще достаточно времени, но «Десна» создала всего один момент для взятия ворот, когда Конопля сыграл в стенку с партнером и с семи метров пробивал в дальний угол, но гостей спас блокировавший удар Баенко. Таким образом «Ворскла», не сумев попасть в первую шестерку команд в чемпионате, может спасти сезон успешным выступлением в Кубке Украины. Состав полуфинальных пар мы узнаем уже завтра.

Кубок Украины. 1/4 финала

«Десна» - «Ворскла» - 0:1

 Васин (66, с пенальти)

 Кузык (41), Тамм (65), Ермаков (74) - Кане (35), Васин (40), Луизао (41), Якубу (55), Баенко (60), Скляр (76)

«Десна»: Паст, Ермаков, Гитченко, Конопля, Д. Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 87) , Картушов, Тотовицкий, Тамм, Хлебас (Филиппов, 67), Кузык (Калитвинцев, 67)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков (Баенко, 46), Пердута, Скляр, Луизао, Пуцлин, НДиайе, Кулач (Степанюк, 46), Васин (Кравчук, 70)

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 21:55
    0
    Ворскла очуняла в 2020...
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:31
    +2
    Pavel Patron, 12.03.2020 21:26
    Сколько болельщиков пришло в Чернигове?
    Приветствую тебя странник с других планет ! На дворе 2020 год новости доступны на любом носителе))
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:30
    0
    Саша Яковенко, 12.03.2020 21:19
    чувство юмора подводит?
    даже не знаю что посоветовать.
    День сегодня такой все чёрным юмором поливают.)
    Ссылка
    Pavel Patron
    online
      Pavel Patron, 12.03.2020 21:26
    -2
    Сколько болельщиков пришло в Чернигове?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.03.2020 21:21
    +2
    Всегда говорил, что Максимом лучший тренер с украинским паспортом.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.03.2020 21:19
    +1
    BekXan, 12.03.2020 21:08
    Ещё раз что Минай?Сказка закончиться в полуфинале.
    чувство юмора подводит?
    даже не знаю что посоветовать.
    Ссылка
    Serg Colombo
    online
      Serg Colombo, 12.03.2020 21:12
    +3
    Удачи Ворскле
    Ссылка
    Serg Colombo
    online
      Serg Colombo, 12.03.2020 21:11
    +4
    Неплохо играла Ворскла
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    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:09
    +2
    Десна удивила.Команда щас отлично выглядит а тут что то не пошло.
    Ворскла надеемся что нашла своего тренера.Игра появилась.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:08
    -1
    Саша Яковенко, 12.03.2020 21:06
    почекайте, є ще Минай.
    Ещё раз что Минай?Сказка закончиться в полуфинале.
    Ссылка
    Minolt
    online
      Minolt, 12.03.2020 21:07
    -2
    Получил большое удовольствие от игры Ворсклы, На порядок больше чем от вчерашнего Динамо. Кайфовал от Кане и Якубу. (таких в Динамо нет), Уверен эти ребята на следущий год будут играть в Европе. Понравилось что больше стало футбола меньше грубости, Спасибо ВАРу
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.03.2020 21:06
    -2
    axylinam, 12.03.2020 21:00
    Конкурентов у Динамо не осталось,кубок в кармане
    почекайте, є ще Минай.
    Ссылка
    Sashko Sraka
    online
      Sashko Sraka, 12.03.2020 21:03
    0
    Amil Aliev, 12.03.2020 20:56
    Неплохо Ворскла смотрелась сегодня
    Скорее десна плохо
    Ссылка
    Sashko Sraka
    online
      Sashko Sraka, 12.03.2020 21:02
    -6
    Суркис купил как всегда. Это была не игра
    Ссылка
    Юрий Иванов
      Юрий Иванов, 12.03.2020 21:00
    +4
    Определился соперник ДК по полуфиналу. Арендуполь в результате "слепого" жребия с Минаем сыграет))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.03.2020 21:00
    +3
    Конкурентов у Динамо не осталось,кубок в кармане
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 12.03.2020 20:56
    +12
    Неплохо Ворскла смотрелась сегодня
    Ссылка
    Amil Aliev
      Amil Aliev, 12.03.2020 20:56
    +12
    Неплохо Ворскла смотрелась сегодня
    Ссылка
    Serg Colombo
    online
      Serg Colombo, 12.03.2020 21:11
    +4
    Неплохо играла Ворскла
    Ссылка
    Юрий Иванов
      Юрий Иванов, 12.03.2020 21:00
    +4
    Определился соперник ДК по полуфиналу. Арендуполь в результате "слепого" жребия с Минаем сыграет))
    Ссылка
    Serg Colombo
    online
      Serg Colombo, 12.03.2020 21:12
    +3
    Удачи Ворскле
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.03.2020 21:00
    +3
    Конкурентов у Динамо не осталось,кубок в кармане
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:31
    +2
    Pavel Patron, 12.03.2020 21:26
    Сколько болельщиков пришло в Чернигове?
    Приветствую тебя странник с других планет ! На дворе 2020 год новости доступны на любом носителе))
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 12.03.2020 21:21
    +2
    Всегда говорил, что Максимом лучший тренер с украинским паспортом.
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:09
    +2
    Десна удивила.Команда щас отлично выглядит а тут что то не пошло.
    Ворскла надеемся что нашла своего тренера.Игра появилась.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 12.03.2020 21:19
    +1
    BekXan, 12.03.2020 21:08
    Ещё раз что Минай?Сказка закончиться в полуфинале.
    чувство юмора подводит?
    даже не знаю что посоветовать.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 12.03.2020 21:55
    0
    Ворскла очуняла в 2020...
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 12.03.2020 21:30
    0
    Саша Яковенко, 12.03.2020 21:19
    чувство юмора подводит?
    даже не знаю что посоветовать.
    День сегодня такой все чёрным юмором поливают.)
    Ссылка
    Sashko Sraka
    online
      Sashko Sraka, 12.03.2020 21:03
    0
    Amil Aliev, 12.03.2020 20:56
    Неплохо Ворскла смотрелась сегодня
    Скорее десна плохо
    Ссылка
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