Ворскла обыграла Десну и вышла в полуфинал Кубка Украины

Матч в Чернигове между «Десной» и «Ворсклой» определил последнего полуфиналиста Кубка Украины. Фаворитом встречи не без оснований считались черниговчане, уже дважды в текущем сезоне обыгравшие сегодняшнего соперника в матчах чемпионата, имевших к тому же статус хозяев и мотивацию впервые выйти в полуфинал Кубка.

Однако, на деле все для «Десны» оказалось куда сложнее. Главный тренер хозяев Рябоконь по традиции провел небольшую ротацию, оставив на скамейке запасных лидеров команды Калитвинцева и Филиппова. Начало встречи вышло осторожным, хозяева чуть больше владели мячом, но никаких дивидентов со своего небольшого преимущества не извлекли. Соперники изредка тревожили друг друга дальними ударами, которые не несли никакой угрозы воротам. Первый опасный момент гости создали на 34-й минуте, убежав в контратаку три в два, но поспешил с ударом Луизао (мог отдать передачу Кулачу, находившемуся в куда лучшей позиции), пробив с 15-и метров в нижний угол, после чего Паст отбил мяч.

Казалось, что после перерыва хозяева наконец-то приступят к более активным действиям, но начало второго тайма осталось за полтавчанами. Активен был на левом фланге Коне, в одной из атак отдавший отличную поперечную передачу Пердуте, который практически из убойной позиции с 12 метров пробивший над перекладиной. В середине тайма «Десна» таки было наказана за свою пассивность. После удара Кане из пределов штрафной мяч попал в руку Тамма, в результате чего в ворота хозяев был назначен пенальти. Васин с 11-и метровой отметки сильно пробил в нижний угол и вывел «Ворсклу» вперед.

Рябоконь мгновенно выпустил на поле Калитвинцева и Филиппова, хозяева чуть активнее стали действовать впереди, но существенно характер матча не изменился.До окончания матча оставалось еще достаточно времени, но «Десна» создала всего один момент для взятия ворот, когда Конопля сыграл в стенку с партнером и с семи метров пробивал в дальний угол, но гостей спас блокировавший удар Баенко. Таким образом «Ворскла», не сумев попасть в первую шестерку команд в чемпионате, может спасти сезон успешным выступлением в Кубке Украины. Состав полуфинальных пар мы узнаем уже завтра.

Кубок Украины. 1/4 финала

«Десна» - «Ворскла» - 0:1

Васин (66, с пенальти)

Кузык (41), Тамм (65), Ермаков (74) - Кане (35), Васин (40), Луизао (41), Якубу (55), Баенко (60), Скляр (76)

«Десна»: Паст, Ермаков, Гитченко, Конопля, Д. Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 87) , Картушов, Тотовицкий, Тамм, Хлебас (Филиппов, 67), Кузык (Калитвинцев, 67)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков (Баенко, 46), Пердута, Скляр, Луизао, Пуцлин, НДиайе, Кулач (Степанюк, 46), Васин (Кравчук, 70)

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА