В поединке 1/4 финала Кубка Украины черниговская «Десна» дома уступила полтавской «Ворскле» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Десна» — «Ворскла» — 0:1
Гол: Васин, 65, с пенальти
Обзор матча
Лучшие моменты матча Десна - Ворскла
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Денис Васин (Ворскла).
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Источник — YouTube
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