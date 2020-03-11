На плотный график коллективов-участников Украинской Премьер-лиги после выхода с зимнего отпускного сезона накладывается еще и розыгрыш национального Кубка. Участники единственной вынесенной на четверг игры четвертьфинальной стадии, черниговская «Десна» и полтавская «Ворскла», на поле стадиона им. Ю. Гагарина будут проводить уже четвертый для каждой из команд поединок за последние две недели.

Финальный вид турнирной таблицы чемпионата разделил коллективы Александра Рябоконя и Юрия Максимова относительно экватора. «Северяне» продолжат борьбу за титул в числе сильнейших команд, в то время как «ткачи» совершат попытку попасть в еврокубки путем завоевания первой строчки в «нижней шестерке».

Однако во время розыгрыша Кубка Украины предпочитают не обращать внимание на выступления команд в рамках Украинской Премьер-лиги. Этому способствует и сама система проведения турнира, которая основана на единственной встрече между участниками на каждой стадии. Так что, более актуальным будет говорить о текущей форме соперников по предстоящей встрече и их предыдущему турнирному пути.

На правах участников главного футбольного состязания страны, «Десна» и «Ворскла» стартовали сразу с матчей стадии 1/8 финала Кубка, где соперником коллектива Рябоконя был «Николаев» (4:2), а подопечные Максимова сражались с «Колосом» из Ковалевки (1:0). «Ткачи» и в рамках данного трофея продолжили намеченную по ходу сезона тенденцию добывать победы с минимальным преимуществом.

Ровно таким же образом в течении одной календарной недели были обыграны две команды из Донецка: «Шахтер» и «Олимпик», что позволило «Ворскле» упрочить свои позиции внизу турнирной таблицы. В то же время, «Десна» разобралась со всеми предложенными расписанием концовки первой части УПЛ соперниками, кроме действующего чемпиона, которому «северяне» скромно уступили (0:1).

Дисциплинарные санкции коснулись лишь игрока принимающей стороны предстоящей встречи. Алексей Гуцуляк будет вынужден пропустить игру против «Ворсклы» по причине красной карточки в предыдущем матче УПЛ против луганской «Зари» (1:0). Полтавчане могут рассчитывать на всех доступных футболистов. Кроме того, особенностью этой игры станет применение системы VAR в помощь судейской бригаде.

В роли главного арбитра предстоящего поединка выступит рефери из Киева – Евгений Арановский, ставший одним из немногих представителей нашей страны в данной профессии, которому довелось в этом сезоне судить матчи еврокубков: две игры группового этапа Лиги Европы УЕФА. Однако запомнился он, в первую очередь, благодаря матчу прошлого тура УПЛ между «Днепром-1» и «Мариуполем», в котором приазовцы получили три красных карточки. К слову, за десять проведенных игр в этом сезоне, Арановский восемь раз удалял игроков, показывая в среднем более пяти предупреждений за поединок.

Ориентировочные составы:

«Десна»: Литовка – Западня, Имереков, Ермаков, Конопля – Кузык, Огиря, Хлебас, Картушов – Тотовицкий – Будковский.

«Ворскла»: Резник – Якубу, Ндиайе, Чеснаков, Сапай – Стрижак, Скляр – Ребенок, Кулач, Шехич – Степанюк.

12 марта, четверг