Кубок Украины. 1/4 финала

«Десна» - «Ворскла» - 0:1

Васин (66, с пенальти)

Кузык (41), Тамм (65), Ермаков (74) - Кане (35), Васин (40), Луизао (41), Якубу (55), Баенко (60), Скляр (76)

«Десна»: Паст, Ермаков, Гитченко, Конопля, Д. Фаворов, Арвеладзе (Будковский, 87) , Картушов, Тотовицкий, Тамм, Хлебас (Филиппов, 67), Кузык (Калитвинцев, 67)

«Ворскла»: Ризнык, Якубу, Кане, Чеснаков (Баенко, 46), Пердута, Скляр, Луизао, Пуцлин, НДиайе, Кулач (Степанюк, 46), Васин (Кравчук, 70)

Арбитр: Евгений Арановский

Стадион им. Ю. Гагарина (Чернигов)

Оценки запасных Десны: Филиппов - 4,5, Калитвинцев - 5,5, Будковский - б/о

Оценки запасных Ворсклы: Баенко - 5,0, Степанюк - 5,0, Кравчук - 6,0

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Нет опасности после навеса Калитвинцева со штрафного, Полтава - в полуфинале.

91 мин. Заработали хозяева право на штрафной, в атаку пошел и голкипер.

90 мин. 3 минуты компенсировал арбитр. А в атаке гости, заработавшие право на штрафной.

88 мин. Кане активен, заработал он для своей команды право на важный угловой.

87 мин. Замена у хозяев. Вместо Арвеладзе вышел Будковский.

85 мин. Пошли стандарты у хозяев, полтавчане всей командой обороняются.

83 мин. Момент! Конопля сыграл в стенку с партнером и пробивал с нескольких метров практически наверняка, но Баенко спас гостей, блокировав мяч.

81 мин. Время идет, а у хозяев нет моментов, чтобы сравнять счет.

79 мин. В крови головаи шея Фаворова, чего, видимо, не видит арбитр, надо ему остановить встречу.

78 мин. Опасно! После навеса Ермакова мяч попал в Филиппова и по дуге опускался в ворота, но Ризнык успел вернуться ближе к линии и перевел сферу на угловой.

76 мин. Теперь Скляр получил карточку, схватил он в центре поля за футболку Тотовицкого.

75 мин. Опасно навесил с угловой отметки Калитвинцев, но сразу несколько игроков Десны проскочили мимо мяча.

74 мин. Ермаков в центре поля придерживал набравшего скорость Кравчука.

73 мин. Не доходит до Калитвинцева мяч после навеса Картушова, но хозяева заработали право на угловой.

72 мин. Быстро для хозяев летит время матча, но характер матча и после замен Рябоконя не меняется.

69 мин. Интереснее становится игра, фаворит уступает, при этом гости не собираются играть на удержание счета.

68 мин. И вновь опасно атаковали гости, Кане в штрафной продирался на ударную позицию и упал, но на этот раз нарушения не было.

67 мин. Двойная замена у хозяев. Вместо Хлебаса и Кузыка вышли Калитвинцев и Филиппов.

66 мин. ГОЛ! Васин с пенальти мощно пробил в нижний угол, Паст не сумел дотянуться до мяча.

65 мин. ПЕНАЛЬТИ! После удара Кане из пределов штрафной мяч попал в руку Тамма!

64 мин. Если игра и дальше будет проходить в таком темпе, то очень вероятно доп. время.

62 мин. Конопля активен, вновь он заработал право на штрафной на фланге.

60 мин. Баенко получил карточку за срыв атаки соперника.

59 мин. Хлебас второй раз за последние минуты пробил из-за пределов штрафной и вновь в створ не попал.

57 мин. Момент! Кане прошел слева и отдал поперечную передачу в штрафную Пердуте, который практически расстреливал ворота, но в створ не попал.

55 мин. Якубу грубо сыграл в чужой штрафной после навеса Пердуты.

53 мин. Хлебас неплохо пробил с дальней дистанции, но мяч пролетел выше цели.

51 мин. Кане неплохо прошел с мячом к линии штрафной и мощно пробил низом, но мяч немного разминулся с ближним от Паста углом.

49 мин. По-прежнему невысок темп матча, с правого фланга навесил во вратарскую Пердута, после чего Паст спокойно забрал мяч.

47 мин. Очень неожиданные замены провел Максимов. Чеснаков - капитан команды, а Кулач неплохо выглядел до перерыва, но оба уже на скамейке.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

46 мин. Двойная замена у гостей. Вместо Чеснакова и Кулача вышли Баенко и Степанюк.

ПЕРЕРЫВ!

43 мин. Кузык слева ворвался в штрафную и упал после контакта с соперником, но арбитр фола не зафиксировал.

41 мин.. Кузык в центре поля наступил на ногу Кулача, после чего и Луизао получил карточку за разговоры с арбитром.

40 мин. Проходиол по флангу Фаворов и был сбит Васиным.

37 мин. Интереснее пошла игра, Картушов прошел в штрафную и прострелил, но партнера на дальней штанге не оказалось.

36 мин. И вновь не доходит дело до удара после навеса Картушова, а гости убежали в опасную контратаку, Кулач прошел и отдал передачу Луизао, который с 15 метров пробил очень неудачно.

35 мин. Кане сбил набравшего скорость Коноплю недалеко от угла своей штрафной.

34 мин. Момент! Три в два контратаковали гости, Луизао с 15 метров пробил в нижний угол, после чего спас хозяев Паст, а ведь Луизао отдать передачу Кулачу, который был в убойной позиции.

32 мин. Неудачно навесил со штрафного Картушов, направив мяч точно в руки голкипера.

31 мин. Конопля проходил по правому флангу и был сбит Пуцлиным, заработав право на штрафной.

29 мин. Абсолютно равная игра идет сейчас, не хватает соперникам остроты в атаке.

27 мин. Максимов требует от Арановского, чтобы тот посмотрел VAR, считая, что Гитченко сыграл рукой в своей штрафной, но повтор показывает, что все было в пределах правил.

26 мин. Опасной была подача с угловой отметки! Кулач совсем немного не успевает, чтобы закрыть дальнюю штангу.

25 мин. Якубу впервые в матче подключился к атаке и заработал право на угловой.

23 мин. Опасно! Тотовицкий с мячом прошел к линии штрафной и мощно пробил над перекладиной!

21 мин. Компактно обороняются полтавчане, но и хозяева пока не доставляют особых проблем гостям.

19 мин. Не форсируют событий хозяева, дальний удар Арвеладзе был блокирован.

17 мин. Фаворов решил со штрафного прямым ударом направить мяч в ворота и попал в стенку.

16 мин. Хозяева заработали право на опасный штрафной в метре от боковой линии штрафной полтавчан.

14 мин. Заработали гости право на штрафной, но вновь Васин пробил очень неудачно, послав мяч намного выше цели.

13 мин. Неплохо развивалась атака хозяев левым флангом, но в оффсайде оказался Кузык.

11 мин. Теперь Васин слабо и неточно пробил с дальней дистанции.

9 мин. А вот и первый удар в створ. Фаворов несильно пробил из-за пределов штрафной, что не стало проблемой для Ризныка.

7 мин. Очень спокойная атмосфера на поле. Пока не верится, что идет борьба за выход в полуфинал Кубка.

5 мин. Первую атаку провели полтавчане, Кулач в касание пробивал после пострела с правого фланга, но мяч полетел значительно в сторону от штанги.

3 мин. С первых минут хозяева взяли мяч под свой контроль.

1 мин. Без зрителей проводится столь важный матч для обеих команд.Хозяева, по привычке, провели ротацию, но глубина скамейки позволяет считать Десну фаворитом встречи.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В четверг, 12-го марта, состоится поединок четвертьфинала Кубка Украины, в котором черниговская «Десна» сразится с полтавской «Ворсклой». Матч пройдет в Чернигове, на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало в 19:00.

Предстоящая игра станет первым поединком, в котором два клуба участника Украинской Премьер-лиги встретятся в новообретенном для себя статусе принадлежности к двух разным «шестеркам» команд турнирной таблицы. И все это будет подано в контексте противостояния в рамках национального Кубка, один матч в рамках которого может серьезно изменить оставшуюся часть сезона для обеих сторон. «Десна» дважды обыгрывала в этом сезоне «Ворсклу», так что подопечные Юрия Максимова приехали в Чернигов за реваншем.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Десной» и «Ворсклой».