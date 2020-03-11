Динамо в меньшинстве вырвало у Александрии путевку в полуфинал Кубка

Победу киевскому клубу принес результативный удар Виктора Цыганкова в дополнительное время

  • 11.03.2020 22:07
  • 5967 просмотров
  • 153 комментария
Динамо в меньшинстве вырвало у Александрии путевку в полуфинал Кубка
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После досрочного расставания донецкого «Шахтера» с возможностью защитить свой титул обладателя Кубка Украины возник вполне логичный вопрос – какой из оставшихся восьми команд-претенденток предстоит поднять над головой заветный трофей? Слепой жребий свел на стадии четвертьфинала киевское «Динамо», которому и суждено было выбить «горняков» на предыдущем этапе, и «Александрию».

При этом, подопечным Алексея Михайличенко повезло с местом проведения встречи – НСК «Олимпийский» позволил «бело-синим» рассчитывать не только на поддержку родных трибун, но еще и на присутствие системы VAR, которой так не хватало в недавней баталии между этими командами.

А ведь правда, и полной календарной недели не прошло с момента встречи «серебряного» и «бронзового» призеров прошлого розыгрыша УПЛ на поле КСК «Ника», которая завершилась неудачей для коллектива Владимира Шарана (1:3). Главные тренеры обеих команд сумели даже сохранить стартовые составы практически в нетронутом виде, ограничившись лишь точечными перестановками в отдельных зонах. Определенный интерес вызвало появление Алексея Довгого с первых минут отчетной встречи, которое стало возможным благодаря тонкостям регламента. Факт получения красной карточки игроком не влияет на Кубок, если арбитр удалил игрока после двух предупреждений.

На фоне столь скромной ротации в виду ценности результата поединка возникал логичный вопрос о физических кондициях команд. Существовавший риск ухода в овертайм не позволял командам бросаться в скоростные атаки в первой половине основного времени. «Динамо» выбрало более сдержанный, нежели соперник, стиль даже в контексте общей низкоскоростной тенденции. Однако «Александрии» оказалось достаточно получить ситуативное преимущество в борьбе за центр поля, а также сводить свои действия в атаке к быстрому переходу между зонами.

Отыграть первый тайм без реальных возможностей отметиться забитым мячом командам ничего не стоило, а единственным эпизодом, который стоит внимания, оказалось весьма спорное предупреждение Кадири за якобы фол в отборе мяча у Ситало. Скажется эта желтая карточка в начале второй половины основного времени, когда Мохаммед за срыв контратаки соперника получит не только порцию критики от Сидорчука, но и свое второе предупреждение.

Численное преимущество получено. «Полиграфы» могли переходить к более акцентированным атакам в позиционном розыгрыше, но вместо этого начали еще сильнее опускать линию обороны. И «Динамо» тут же этим воспользовалось! Назарий Русин отправился праздновать удачный выход после перерыва на замену благодаря точному удару под левую штангу, пространство для которого появилось после классного разворота форварда при приеме передачи Сидорчука внутри чужой штрафной. И все было бы в этой ситуации прекрасно для причастных к «бело-синим», если бы не оффсайд. Как скажет потом в одном из эпизодов сам автор незасчитанного гола – именно так объяснил ему свое решение, после консультации с помощниками, главный арбитр.

О понятиях «основного времени матча» и «овертаймов» можно было смело начинать говорить уже после эпизода с отмененным голом Русина. Не скрывали своей тактики игры в меньшинстве и сами «динамовцы» уже после завершения двух порций по 45 минут: «Держимся!» — сказал Сидорчук, и именно так «Динамо» и отыграло первый овертайм. Не сопротивлялись и гости. Силы начали покидать игроков «Александрии» еще в середине второго тайма основного времени.

Однако решающий рывок хозяев поля сделал тот, возвращение кого после травмы ждал каждый болельщик киевского «Динамо». Для точного удара Виктора Цыганкова со входа в центральную зону штрафной хватило персонального мастерства исполнителя, а также точной передачи Томаша Кендзеры с правого фланга.

Для победы – вполне хватит, хотя «Александрия» и вспомнила под конец матча, что играла с преимуществом в одного футболиста. Но было уже поздно. Коллектив Михайличенко отправился в полуфинал национального Кубка!

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Виктор Цыганков (106)

Мохаммед Кадири (45), Сергей Сидорчук (55), Денис Попов (84) – Глеб Бухал (58), Алексей Довгий (74), Денис Мирошниченко (105), Александр Андриевский (122), Антон Шендрик (123)

Мохаммед Кадири (55, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 84), Беньямин Вербич (Александр Андриевский, 117), Мохаммед Кадири, Александр Караваев (Виктор Цыганков, 87), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков (Антон Шендрик, 118), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Денис Безбородько, 108), Богдан Мышенко (Максим Задерака, 35), Алексей Довгий (Василий Грицук, 75), Артем Ситало

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 23:01
    0
    Istm, 11.03.2020 22:56
    а вот когда упал Русин в штрафной, "контакт был". Только Романов вообще отвернулся от эпизода. Об этом моменте как-то никто не упомянул, а возможно пенальти там был.
    Кстати да.
    Там можно было хоть повтор глянуть
    Но приходим к выводу что у Романова в наушнике была павелка, а не помощник
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 23:00
    0
    Frank Piter, 11.03.2020 22:58
    Ну ставить можно было. Т.е. уже 3 решения в пользу Александрии. Поди бомжи ржавые судейку пофинансировали.
    Так в конце прошлого сезона в игре с Днепром 1 видать Реал но профинансировали . Ну или там просто судья был пьяный , учитывая что он учудил
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 22:59
    +1
    Frank Piter, 11.03.2020 22:57
    Какой там Македонский. Он спецом фото повесил. У меня возле дома таких как он даже бомжи от мусорников отгоняют

    Я думаю его фото на если на мусорку повесить , оно не только бомжей , а и крыс с тараканами в панику введёт
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 11.03.2020 22:58
    +1
    Istm, 11.03.2020 22:56
    а вот когда упал Русин в штрафной, "контакт был". Только Романов вообще отвернулся от эпизода. Об этом моменте как-то никто не упомянул, а возможно пенальти там был.
    Ну ставить можно было. Т.е. уже 3 решения в пользу Александрии. Поди бомжи ржавые судейку пофинансировали.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 11.03.2020 22:57
    0
    jekаfunny, 11.03.2020 22:54
    Смешной лох Форевер Янг
    Ему со всех сторон мосту лицо моют , а он продолжает из себя Македонского верхом на Буцефале корчить
    Хотя нет , там даже конь был умнее этого дегенерата
    Какой там Македонский. Он спецом фото повесил. У меня возле дома таких как он даже бомжи от мусорников отгоняют
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 22:57
    -5
    jekаfunny, 11.03.2020 22:54
    Смешной лох Форевер Янг
    Ему со всех сторон мосту лицо моют , а он продолжает из себя Македонского верхом на Буцефале корчить
    Хотя нет , там даже конь был умнее этого дегенерата
    Целлофанновый.
    По-моему ты в прошлой жизни был Буцефалом. Или скорее всего Буцефальшей
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 11.03.2020 22:56
    +3
    jekаfunny, 11.03.2020 22:52
    Спроси ты у него ещё
    Где он увидел сегодня 100% пенальти на игроке АлеКсандрии ?
    А то видимо пенальти придумал , а минуту на которой оно было нет
    а вот когда упал Русин в штрафной, "контакт был". Только Романов вообще отвернулся от эпизода. Об этом моменте как-то никто не упомянул, а возможно пенальти там был.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 11.03.2020 22:56
    +2
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:24
    Говно-фаны динамко уже дрыщут в стринги от упоминания Минай.
    слыш утырок кривомордый куда ты вадо дел? неужели он на развод подал?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 22:54
    +4
    Смешной лох Форевер Янг
    Ему со всех сторон мосту лицо моют , а он продолжает из себя Македонского верхом на Буцефале корчить
    Хотя нет , там даже конь был умнее этого дегенерата
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 11.03.2020 22:54
    +3
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:51
    А что могут сделать игроки Алексашки против ДОПИНГОВЫХ монстров из голубого нужника?? Их в перерывах Миронов накачал мельдонием - те и неслишь шо угорелые. Супротив мельдония, брат, не попрёшь
    Расскажи лучше про массовый доппинш в команде колорадских боевиков. Расскажи про сырну, фреда, гая, рыбку
    Ссылка
    Wetalj
    online
      Wetalj, 11.03.2020 22:54
    0
    Тупые украинские судьи, которые раздают жёлтые карточки на лево и на право, посмотрите матч Ливерпуль- Атлетико, и поучитесь как нужно правильно и красиво судить матчи, закончился первый тайм, в котором наши рефери( а особенно Монзуль) надавали бы уже карточек шесть, а этот красавчик ( )ни одной, вот это судейство.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 11.03.2020 22:53
    +4
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:51
    А что могут сделать игроки Алексашки против ДОПИНГОВЫХ монстров из голубого нужника?? Их в перерывах Миронов накачал мельдонием - те и неслишь шо угорелые. Супротив мельдония, брат, не попрёшь
    Опять ты перепутал. В ФК Допинг 4 игрока на допинге попались, включая капитаншу Сыруну
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 22:52
    +6
    Vipfishman2, 11.03.2020 22:50
    Дауненок- бамбасенок... короче, печалька сегодня у заднеприводных )))
    Спроси ты у него ещё
    Где он увидел сегодня 100% пенальти на игроке АлеКсандрии ?
    А то видимо пенальти придумал , а минуту на которой оно было нет
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 11.03.2020 22:52
    +2
    serge_kr, 11.03.2020 22:50
    Алесандрия не такой большой город как Киев но уровень команды не так уж далеко от ДК
    А Ковалевка большое село?
    Ссылка
    Zport.
      Zport., 11.03.2020 22:52
    +2
    Vipfishman2, 11.03.2020 22:50
    Дауненок- бамбасенок... короче, печалька сегодня у заднеприводных )))
    Боевики, которые тут строчат сутками зарплату не получат, если не будут гадить на ветках Динамо.
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 11.03.2020 22:52
    +1
    serge_kr, 11.03.2020 22:50
    Алесандрия не такой большой город как Киев но уровень команды не так уж далеко от ДК
    Одного уровня с Копанкой Александрия. И тех, и тех Динамо выпороло в 1 мяч
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 11.03.2020 22:51
    -8
    Omen, 11.03.2020 22:47
    Ну что сказать, сами виноваты. В большинстве нужно было давить, а давить начало ДК, и додавило... В общем что-то не то с командой после перерыва, ой не то (
    А что могут сделать игроки Алексашки против ДОПИНГОВЫХ монстров из голубого нужника?? Их в перерывах Миронов накачал мельдонием - те и неслишь шо угорелые. Супротив мельдония, брат, не попрёшь
    Ссылка
    Frank Piter
      Frank Piter, 11.03.2020 22:50
    +2
    Omen, 11.03.2020 22:47
    Ну что сказать, сами виноваты. В большинстве нужно было давить, а давить начало ДК, и додавило... В общем что-то не то с командой после перерыва, ой не то (
    И судейка вам не помог
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 11.03.2020 22:50
    -7
    Vipfishman2, 11.03.2020 22:49
    Как можно колхоз называть командой ? 🤣🤣🤣
    Алесандрия не такой большой город как Киев но уровень команды не так уж далеко от ДК
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.03.2020 22:50
    +2
    По матчу, Русин отлично провел матч, также понравились Кендзера, Попов, Миколенко, Вербич.
    Самые низкие оценки Соль и Кадири, записал бы ещё Буяльского, сегодня слишком много брака.
    С этими дальними ударами нужно что-то делать, бессмысленно пробовали по воротам кто хотел.. Сидорчук, Вербич, Шабанов..
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 11.03.2020 22:13
    +16
    Динамо Киев с победой! Жаль гол Русина не засчитали...
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 11.03.2020 22:09
    +14
    Динамо з перемогою! Реально вдесятьох не дали Олександрії жодного шансу. Молодці!
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
      Analitik_s_divana, 11.03.2020 22:13
    +12
    Как ни странно, но вполне качественный матч от Динамо. Вообще не чувствовалось, что большую часть времени играли в меньшинстве.
    Матч ещё раз показал, что вся эта «интрига» за второе место в УПЛ явно преувеличена. Динамо на голову сильнее всех, кроме Шахтера, по крайней мере, классом.
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    Zport.
      Zport., 11.03.2020 22:14
    +10
    Важная и полностью заслуженная победа Динамо, не смотря на то, что больше половины матча играли в меньшенстве
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 22:16
    +8
    Динамо просто лучше
    Даже нынешнее Динамо , даже в 10 ром
    Спасибо Команда за победу сегодня !
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    Istm
    online
      Istm, 11.03.2020 22:12
    +8
    Ну все розумію, Динамо грало досить посередньо і лише моментами створювало непогані комбінації. Але Олександрія? Грали у більшості пів-матчу, не створили нічого! Ви ж говорите про медалі, претендуєте на єврокубки. З такою грою вас в кваліфікації виб'є будь-яка східноєвропейська команда у першому ж колі.
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.03.2020 22:45
    +7
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:43
    Нормальный футбол этим голубым уёбкам просто снится В Европе этих даунов чмырят и х.у.есосят, так им за счастье обыграть хоть кого-то из УПЛ
    Макеевский выродок будет здесь что то о Европе говорить? Бегом в рашку- там твои кумиры🤣
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.03.2020 22:31
    +7
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:29
    Оно не может - у бомжика нет денег даже на наживку для рыболовли. Оно режит свой хрен на пятаки - так и ловит сельдявок
    Так отвечай , макеевский хреносос , как там с комендантский часом ? По эблоу регулярно прикладом получаете или иногда сепарня прощает ?
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 11.03.2020 22:20
    +7
    Frank Piter, 11.03.2020 22:18
    Там посчитали, что игрок Динамо мешал воротнику, но у Русина офсайда не было НИКАК. Если бы подобный гол отменили у Александрии ты бы тут на го...но изошелся. Чистый гол, с непонятной трактовкой от судеек.
    И погляди сколько ошибок по ВАР в Англии.
    так, і там ще невідомо хто більше завадив воротарю - гравець ДК чи захисник Олексадрії
    Ссылка
    Микола Унгурян
    online
      Микола Унгурян, 11.03.2020 22:19
    +7
    ДК з заслуженою і вимученою перемогою, а от щодо Олександрії то одні запитання - як граючи майже половину основного часу в більшості майже не створювати загроз? і це претендент на єврокубки?
    ну і щодо голу Русина - доволі спірне рішення арбітра
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.03.2020 22:17
    +7
    Бедный колхоз - тащили его за уши , тащили , а все равно костоломки пришлось ехать из Киева не солоно хлебавши...))) Киевлян с заслуженной победой ... Русин умничка !!!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 22:16
    +7
    Я даже не пойму, в ком больше говенца - в serge_kr, или в вечном пидоре 13?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 11.03.2020 22:11
    +7
    serge_kr, 11.03.2020 22:09
    Очень нудный матч, обе команды унылые и никакие
    Так какого хрена ты смотрел???
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 22:52
    +6
    Vipfishman2, 11.03.2020 22:50
    Дауненок- бамбасенок... короче, печалька сегодня у заднеприводных )))
    Спроси ты у него ещё
    Где он увидел сегодня 100% пенальти на игроке АлеКсандрии ?
    А то видимо пенальти придумал , а минуту на которой оно было нет
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 11.03.2020 22:45
    +6
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:43
    Нормальный футбол этим голубым уёбкам просто снится В Европе этих даунов чмырят и х.у.есосят, так им за счастье обыграть хоть кого-то из УПЛ
    Что в общем то можно перенести и оранжево-черных ублю дков, и правды в твоих словах будет не меньше
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 11.03.2020 22:21
    +6
    Forever_young_13, 11.03.2020 22:17
    Играли два ГОВНА. Одно говно -это динамо и второе - тоже динамо
    Макеевский дурачок , бегом домой , комендантский час давно начался !!!🤣🤣
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 11.03.2020 22:43
    +5
    ффу продонецкое тянуло Александрию, но те были унижены десятью игроками Динамо
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.03.2020 22:13
    +5
    Динамо ничего не вырывало, а просто выиграло у прямоходящих Полиграфов
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 11.03.2020 22:10
    +5
    Молодцы Динамо,долго играли в меньшинстве,но выиграли,правда при нормальном тренере и с девятью игроками выиграли бы без особых проблем
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 11.03.2020 22:54
    +4
    Смешной лох Форевер Янг
    Ему со всех сторон мосту лицо моют , а он продолжает из себя Македонского верхом на Буцефале корчить
    Хотя нет , там даже конь был умнее этого дегенерата
    Ссылка
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