Динамо в меньшинстве вырвало у Александрии путевку в полуфинал Кубка

После досрочного расставания донецкого «Шахтера» с возможностью защитить свой титул обладателя Кубка Украины возник вполне логичный вопрос – какой из оставшихся восьми команд-претенденток предстоит поднять над головой заветный трофей? Слепой жребий свел на стадии четвертьфинала киевское «Динамо», которому и суждено было выбить «горняков» на предыдущем этапе, и «Александрию».

При этом, подопечным Алексея Михайличенко повезло с местом проведения встречи – НСК «Олимпийский» позволил «бело-синим» рассчитывать не только на поддержку родных трибун, но еще и на присутствие системы VAR, которой так не хватало в недавней баталии между этими командами.

А ведь правда, и полной календарной недели не прошло с момента встречи «серебряного» и «бронзового» призеров прошлого розыгрыша УПЛ на поле КСК «Ника», которая завершилась неудачей для коллектива Владимира Шарана (1:3). Главные тренеры обеих команд сумели даже сохранить стартовые составы практически в нетронутом виде, ограничившись лишь точечными перестановками в отдельных зонах. Определенный интерес вызвало появление Алексея Довгого с первых минут отчетной встречи, которое стало возможным благодаря тонкостям регламента. Факт получения красной карточки игроком не влияет на Кубок, если арбитр удалил игрока после двух предупреждений.

На фоне столь скромной ротации в виду ценности результата поединка возникал логичный вопрос о физических кондициях команд. Существовавший риск ухода в овертайм не позволял командам бросаться в скоростные атаки в первой половине основного времени. «Динамо» выбрало более сдержанный, нежели соперник, стиль даже в контексте общей низкоскоростной тенденции. Однако «Александрии» оказалось достаточно получить ситуативное преимущество в борьбе за центр поля, а также сводить свои действия в атаке к быстрому переходу между зонами.

Отыграть первый тайм без реальных возможностей отметиться забитым мячом командам ничего не стоило, а единственным эпизодом, который стоит внимания, оказалось весьма спорное предупреждение Кадири за якобы фол в отборе мяча у Ситало. Скажется эта желтая карточка в начале второй половины основного времени, когда Мохаммед за срыв контратаки соперника получит не только порцию критики от Сидорчука, но и свое второе предупреждение.

Численное преимущество получено. «Полиграфы» могли переходить к более акцентированным атакам в позиционном розыгрыше, но вместо этого начали еще сильнее опускать линию обороны. И «Динамо» тут же этим воспользовалось! Назарий Русин отправился праздновать удачный выход после перерыва на замену благодаря точному удару под левую штангу, пространство для которого появилось после классного разворота форварда при приеме передачи Сидорчука внутри чужой штрафной. И все было бы в этой ситуации прекрасно для причастных к «бело-синим», если бы не оффсайд. Как скажет потом в одном из эпизодов сам автор незасчитанного гола – именно так объяснил ему свое решение, после консультации с помощниками, главный арбитр.

О понятиях «основного времени матча» и «овертаймов» можно было смело начинать говорить уже после эпизода с отмененным голом Русина. Не скрывали своей тактики игры в меньшинстве и сами «динамовцы» уже после завершения двух порций по 45 минут: «Держимся!» — сказал Сидорчук, и именно так «Динамо» и отыграло первый овертайм. Не сопротивлялись и гости. Силы начали покидать игроков «Александрии» еще в середине второго тайма основного времени.

Однако решающий рывок хозяев поля сделал тот, возвращение кого после травмы ждал каждый болельщик киевского «Динамо». Для точного удара Виктора Цыганкова со входа в центральную зону штрафной хватило персонального мастерства исполнителя, а также точной передачи Томаша Кендзеры с правого фланга.

Для победы – вполне хватит, хотя «Александрия» и вспомнила под конец матча, что играла с преимуществом в одного футболиста. Но было уже поздно. Коллектив Михайличенко отправился в полуфинал национального Кубка!

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Виктор Цыганков (106)

Мохаммед Кадири (45), Сергей Сидорчук (55), Денис Попов (84) – Глеб Бухал (58), Алексей Довгий (74), Денис Мирошниченко (105), Александр Андриевский (122), Антон Шендрик (123)

Мохаммед Кадири (55, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 84), Беньямин Вербич (Александр Андриевский, 117), Мохаммед Кадири, Александр Караваев (Виктор Цыганков, 87), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков (Антон Шендрик, 118), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Денис Безбородько, 108), Богдан Мышенко (Максим Задерака, 35), Алексей Довгий (Василий Грицук, 75), Артем Ситало

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА