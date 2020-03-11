Динамо – Александрия – 1:0. Видео гола и обзор матча

В поединке 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» минимально обыграло «Александрию» (1:0) и вышло в полуфинал.
Кубок Украины. 1/4 финала.
«Динамо» – «Александрия» – 1:0
Виктор Цыганков (106)
Мохаммед Кадири (45), Сергей Сидорчук (55), Денис Попов (84) – Глеб Бухал (58), Алексей Довгий (74), Денис Мирошниченко (105), Александр Андриевский (122), Антон Шендрик (123)
Мохаммед Кадири (55, вторая желтая карточка)
«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 84), Беньямин Вербич (Александр Андриевский, 117), Мохаммед Кадири, Александр Караваев (Виктор Цыганков, 87), Фран Соль (Назарий Русин, 46)
«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков (Антон Шендрик, 118), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Денис Безбородько, 108), Богдан Мышенко (Максим Задерака, 35), Алексей Довгий (Василий Грицук, 75), Артем Ситало
|106'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
Источник — Sport.ua
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