Динамо Киев
1:0
Александрия
11.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Украины

  • 11.03.2020 22:00
  • 7393 просмотра
  • 2 комментария
Динамо – Александрия – 1:0. Видео гола и обзор матча
© ФК Александрия

В поединке 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» минимально обыграло «Александрию» (1:0) и вышло в полуфинал.

Кубок Украины. 1/4 финала.

«Динамо» – «Александрия» – 1:0

Виктор Цыганков (106)

Мохаммед Кадири (45), Сергей Сидорчук (55), Денис Попов (84) – Глеб Бухал (58), Алексей Довгий (74), Денис Мирошниченко (105), Александр Андриевский (122), Антон Шендрик (123)

Мохаммед Кадири (55, вторая желтая карточка)

«Динамо»: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 84), Беньямин Вербич (Александр Андриевский, 117), Мохаммед Кадири, Александр Караваев (Виктор Цыганков, 87), Фран Соль (Назарий Русин, 46)

«Александрия»: Юрий Панькив, Каспарс Дубра, Максим Третьяков (Антон Шендрик, 118), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин, Евгений Банада (Денис Безбородько, 108), Богдан Мышенко (Максим Задерака, 35), Алексей Довгий (Василий Грицук, 75), Артем Ситало

Удаление Кадири

Отмененный гол Русина

1:0. Гол Цыганкова

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Александрия
106' ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 11.03.2020 22:18
    +2
    Як на мене - гол Русина теж був чистий.
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 11.03.2020 22:12
    +3
    Александрия - команда костоломов, без фантазии, выносливости и характера. Ноль комбинаций, супер тактика бей-беги. Абсолютный антифутбол.
    Ссылка
    Vlad Boych
    online
      Vlad Boych, 11.03.2020 22:12
    +3
    Александрия - команда костоломов, без фантазии, выносливости и характера. Ноль комбинаций, супер тактика бей-беги. Абсолютный антифутбол.
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 11.03.2020 22:18
    +2
    Як на мене - гол Русина теж був чистий.
    Ссылка
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