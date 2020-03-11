Динамо осталось вдесятером в начале второго тайма матча с Александрией

В поединке 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» принимает «Александрию».

На 55-й минуте встречи опорный полузащитник киевлян Мохаммед Кадири был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку.

«Динамо» будет доигрывать вдесятером. Счет в матче пока 0:0 (по состоянии на 60-ю минуту).