Динамо – Александрия. Видео отмененного после VAR гола Назария Русина

Нападающий киевлян мог стать главным героем поединка, но арбитр отменил взятие ворот

  • 11.03.2020 21:27
  • 5978 просмотров
  • 21 комментарий
Динамо – Александрия. Видео отмененного после VAR гола Назария Русина
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

В концовке поединка 1/4 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Александрией» произошел эпизод, который еще долго будет обсуждаться экспертами и болельщиками.
 
Нападающий киевлян Назарий Русин распечатал ворота Юрия Панькива, но арбитр матча Виталий Романов после совещания с видеоассистентом зафиксировал офсайд.
 
По все видимости, арбитры посчитали, что Беньямин Вербич закрывал обзор Панькиву во время удара, так как у Русина до этого никакого офсайда не было, что подтверждают повторы.

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Источник — ТСН

(5 голосов)

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Комментарии
    Sauron
    online
      Sauron, 11.03.2020 23:02
    0
    Сначала засчитать гол, т.к. ни ты (главный судья) ни ассистент на линии не увидели нарушения правил.
    Потом принять звонк от шефа и игнорируя важность момента отказаться идти проверять видеокадр лично. Вместо этого - просто отменить взятие ворот в 1/4 финала кубка страны при счете 0:0.
    Романова в нормальной стране отстранили бы от футбола на полгода.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.03.2020 22:59
    0
    Не спорьте. Это просто арбитр сыграл.
    Хоть бы дл приличия к монитору сбегал.
    Повтора, разьясняющего момент тоже не было.
    Русина потом в штрафной зацепили и тоже все гладко прошло.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.03.2020 22:55
    +1
    Я так понимаю главному арбирту теперь может Павелка напрямую во время матча звонить и давать указания как трактовать каждый эпизод.
    В конце все можно на ВАР свалить!
    ТВАРИ!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.03.2020 22:55
    +1
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    Ну парень, ты загнул.... Нападающий не был на линии удара, минимум метра три в стороне - и как он мог отвлекать или мешать вратарю? Такое впечатление, что ты этот момент не смотрел.... Только по этому я тебя прощаю... В итоге, арбитр не выполнил, как не старался, указание Павелки - не пропустить в полуфинал Динамо. Рупь за сто, что арбитра отстранят от игр.
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 11.03.2020 22:47
    +2
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    От тільки не треба про те, шо ти, буцім-то, вболівальник Динамо В тебе кротячі вуха стирчать і сліпі кротячі очі. .Такою буде не офіційна версія, а офіційна відмазка. А гол дійсно чистий.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.03.2020 22:36
    +3
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    секунди з 30-ї є повтор з-за воріт. там видно, що Вербіч метрів 2 в стороні і Паньківу не заважає
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 11.03.2020 22:28
    +4
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    З ракурсу "із-за воріт" гарно видно, що Вербич був дуже далеко від траекторії м'яча - так що гол, як на мене, чистий.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.03.2020 22:28
    +2
    Чистый гол украли, но уже не привыкать...
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    Микола Туз
    online
      Микола Туз, 11.03.2020 22:24
    +3
    Barebuh777, 11.03.2020 21:44
    Если ты мразь Бендеровская, то не надо всех под одну гребёнку мести, чучело
    Ти гнида сепарська, випий "боярішніка", успакой нєрвішкі😄
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.03.2020 22:21
    +3
    Barebuh777, 11.03.2020 21:44
    Если ты мразь Бендеровская, то не надо всех под одну гребёнку мести, чучело
    Иди боярышника всади пляху, недопил и попутал
    Ссылка
    Нико ФИН
      Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    -9
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 11.03.2020 22:03
    +7
    Не засчитать єтот гол просто беспредельная наглость!
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    футфан
    online
      футфан, 11.03.2020 21:47
    -5
    samird, 11.03.2020 21:34
    Цирк. Даже не посмотрел. Потом будет раскатывать, что он ни прич ем - все вопросы к ВАР. Чмошники жалкие.
    А смисл дивитись? Офсайд або є, або його немає!!!
    Ссылка
    Den4ik123
      Den4ik123, 11.03.2020 21:45
    +13
    Действительно чистый гол.. Таких ошибок при ВАР не должно быть! Ещё и в таком матче, да и вообще в любом матче..
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    Barebuh777
    online
      Barebuh777, 11.03.2020 21:44
    -20
    Дід Піхто , 11.03.2020 21:38
    Гол чистейший. Обокрали Динамо, мрази лохметовские!
    Если ты мразь Бендеровская, то не надо всех под одну гребёнку мести, чучело
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 11.03.2020 21:44
    +9
    Судья гнида, без вариантов!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.03.2020 21:38
    +15
    Вопросы к главному арбитру есть.Если вар так смотри сам на то ты и главный.А так это выглядит как минимум абсурдно.
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 21:38
    +5
    Гол чистейший. Обокрали Динамо, мрази лохметовские!
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 11.03.2020 21:36
    +13
    Чистый гол,несмотря а то что я мягко говоря недолюбливаю Динамо.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 11.03.2020 21:34
    +8
    Цирк. Даже не посмотрел. Потом будет раскатывать, что он ни прич ем - все вопросы к ВАР. Чмошники жалкие.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 11.03.2020 21:38
    +15
    Вопросы к главному арбитру есть.Если вар так смотри сам на то ты и главный.А так это выглядит как минимум абсурдно.
    Ссылка
    Den4ik123
      Den4ik123, 11.03.2020 21:45
    +13
    Действительно чистый гол.. Таких ошибок при ВАР не должно быть! Ещё и в таком матче, да и вообще в любом матче..
    Ссылка
    Вячеслав Середа
      Вячеслав Середа, 11.03.2020 21:36
    +13
    Чистый гол,несмотря а то что я мягко говоря недолюбливаю Динамо.
    Ссылка
    Алексей Левченко
      Алексей Левченко, 11.03.2020 21:44
    +9
    Судья гнида, без вариантов!
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 11.03.2020 21:34
    +8
    Цирк. Даже не посмотрел. Потом будет раскатывать, что он ни прич ем - все вопросы к ВАР. Чмошники жалкие.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 11.03.2020 22:03
    +7
    Не засчитать єтот гол просто беспредельная наглость!
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 11.03.2020 21:38
    +5
    Гол чистейший. Обокрали Динамо, мрази лохметовские!
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 11.03.2020 22:28
    +4
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    З ракурсу "із-за воріт" гарно видно, що Вербич був дуже далеко від траекторії м'яча - так що гол, як на мене, чистий.
    Ссылка
    Morales
      Morales, 11.03.2020 21:34
    +4
    Это вселенский(или Зеленский?) заговор 😫
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.03.2020 22:36
    +3
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    секунди з 30-ї є повтор з-за воріт. там видно, що Вербіч метрів 2 в стороні і Паньківу не заважає
    Ссылка
    Микола Туз
    online
      Микола Туз, 11.03.2020 22:24
    +3
    Barebuh777, 11.03.2020 21:44
    Если ты мразь Бендеровская, то не надо всех под одну гребёнку мести, чучело
    Ти гнида сепарська, випий "боярішніка", успакой нєрвішкі😄
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 11.03.2020 22:21
    +3
    Barebuh777, 11.03.2020 21:44
    Если ты мразь Бендеровская, то не надо всех под одну гребёнку мести, чучело
    Иди боярышника всади пляху, недопил и попутал
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 11.03.2020 22:47
    +2
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    От тільки не треба про те, шо ти, буцім-то, вболівальник Динамо В тебе кротячі вуха стирчать і сліпі кротячі очі. .Такою буде не офіційна версія, а офіційна відмазка. А гол дійсно чистий.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.03.2020 22:28
    +2
    Чистый гол украли, но уже не привыкать...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.03.2020 22:55
    +1
    Я так понимаю главному арбирту теперь может Павелка напрямую во время матча звонить и давать указания как трактовать каждый эпизод.
    В конце все можно на ВАР свалить!
    ТВАРИ!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 11.03.2020 22:55
    +1
    Нико ФИН, 11.03.2020 22:10
    Хоча я і вболіваю за Динамо, але гол відмінили справедливо. Гравець був на лінії удару, заважав воротарю, підстрибнув і пропустив мяч до воріт, а воротар не зреагував. Думаю така буде офіційна версія визначення положення поза грою.
    Ну парень, ты загнул.... Нападающий не был на линии удара, минимум метра три в стороне - и как он мог отвлекать или мешать вратарю? Такое впечатление, что ты этот момент не смотрел.... Только по этому я тебя прощаю... В итоге, арбитр не выполнил, как не старался, указание Павелки - не пропустить в полуфинал Динамо. Рупь за сто, что арбитра отстранят от игр.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 11.03.2020 23:02
    0
    Сначала засчитать гол, т.к. ни ты (главный судья) ни ассистент на линии не увидели нарушения правил.
    Потом принять звонк от шефа и игнорируя важность момента отказаться идти проверять видеокадр лично. Вместо этого - просто отменить взятие ворот в 1/4 финала кубка страны при счете 0:0.
    Романова в нормальной стране отстранили бы от футбола на полгода.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 11.03.2020 22:59
    0
    Не спорьте. Это просто арбитр сыграл.
    Хоть бы дл приличия к монитору сбегал.
    Повтора, разьясняющего момент тоже не было.
    Русина потом в штрафной зацепили и тоже все гладко прошло.
    Ссылка
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