Динамо – Александрия. Видео отмененного после VAR гола Назария Русина

В концовке поединка 1/4 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Александрией» произошел эпизод, который еще долго будет обсуждаться экспертами и болельщиками.
Нападающий киевлян Назарий Русин распечатал ворота Юрия Панькива, но арбитр матча Виталий Романов после совещания с видеоассистентом зафиксировал офсайд.
По все видимости, арбитры посчитали, что Беньямин Вербич закрывал обзор Панькиву во время удара, так как у Русина до этого никакого офсайда не было, что подтверждают повторы.
Источник — ТСН
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Потом принять звонк от шефа и игнорируя важность момента отказаться идти проверять видеокадр лично. Вместо этого - просто отменить взятие ворот в 1/4 финала кубка страны при счете 0:0.
Романова в нормальной стране отстранили бы от футбола на полгода.
Хоть бы дл приличия к монитору сбегал.
Повтора, разьясняющего момент тоже не было.
Русина потом в штрафной зацепили и тоже все гладко прошло.
В конце все можно на ВАР свалить!
ТВАРИ!
В конце все можно на ВАР свалить!
ТВАРИ!
Потом принять звонк от шефа и игнорируя важность момента отказаться идти проверять видеокадр лично. Вместо этого - просто отменить взятие ворот в 1/4 финала кубка страны при счете 0:0.
Романова в нормальной стране отстранили бы от футбола на полгода.
Хоть бы дл приличия к монитору сбегал.
Повтора, разьясняющего момент тоже не было.
Русина потом в штрафной зацепили и тоже все гладко прошло.
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