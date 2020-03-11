Динамо – Александрия. Видео отмененного после VAR гола Назария Русина

В концовке поединка 1/4 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Александрией» произошел эпизод, который еще долго будет обсуждаться экспертами и болельщиками.



Нападающий киевлян Назарий Русин распечатал ворота Юрия Панькива, но арбитр матча Виталий Романов после совещания с видеоассистентом зафиксировал офсайд.



По все видимости, арбитры посчитали, что Беньямин Вербич закрывал обзор Панькиву во время удара, так как у Русина до этого никакого офсайда не было, что подтверждают повторы.