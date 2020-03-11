ВИДЕО. Цыганков забил Александрии во втором овертайме

Вингер «Динамо» открыл счет в четвертьфинале Кубка Украины

  • 11.03.2020 21:56
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ВИДЕО. Цыганков забил Александрии во втором овертайме
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В поединке 1/4 финала Кубка Украины киевское «Динамо» на стадионе НСК «Олимпийский» принимает «Александрию».

В дебюте второго овертайма (106 минута) вингер «Динамо» Виктор Цыганков открыл счет в матче.

Напомним, ранее Назарий Русин распечатал ворота Юрия Панькива, но арбитр матча Виталий Романов после совещания с видеоассистентом зафиксировал офсайд.

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Источник — Sport.ua

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