Динамо Киев

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11.03.2020 19:30   ТВ-трансляция: 

Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины

Центральное противостояние кубковых четвертьфиналов

  • 11.03.2020 02:05
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Динамо – Александрия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
© ФК Александрия

В среду и четверг в Украине запланированы четвертьфинальные матчи Кубка Украины. Если Кабинет Министров Украины на ближайшем заседании (утром в среду) не примет решение о запрете на проведение массовых мероприятий в Украине в связи с распространением коронавируса, центральным поединком безусловно будет встреча в Киеве. В субботу «Динамо» и «Александрия» сыграли в рамках чемпионата, а в среду на НСК «Олимпийский» разыграют путевку в полуфинал Кубка Украины.

Выезд в Александрию традиционно не был простым для «Динамо». Несмотря на то, что практически весь второй тайм подопечные Алексея Михайличенко имели на одного игрока больше, «Александрия» создала немало проблем у ворот гостей. И только третий мяч, забитый Миколенко за пять минут до окончания основного времени, снял напряжение в матче. 

«Динамо» завершило первую часть сезона на втором месте, но речь о борьбе за первое уже давно не идет. Главная задача киевлян на остаток сезона – сохранить за собой второе место и выиграть Кубок Украины. Это не спасет провальный сезон, ведь игры как не было при Хацкевиче, так и нет при Михайличенко, но, по крайней мере, немного его скрасит и позволит стартовать в квалификации Лиги чемпионов.

Главного соперника – донецкий «Шахтер», который владел Кубком Украины последние четыре года, команда Михайличенко выбила на предыдущей стадии, а это значит, что путь к трофею открыт. Но не все так однозначно. Для нынешнего «Динамо» так точно. Да и соперник в четвертьфинале – «Александрия» - не из тех, кто готов без боя пропустить фаворита в полуфинал. Команда Шарана трижды сталкивалась с «Динамо» в рамках Кубка Украины – и ни разу не проиграла в основное время. А в сезоне 2015/16 «Александрия» и вовсе сотворила сенсацию, выбив «Динамо» из четвертьфинала по итогам двухраундового противостояния. Сыграв вничью 1:1 в Киеве, в ответном матче подопечные Шарана добыли минимальную победу и впервые в истории вышли в четвертьфинал, где их остановил «Шахтер». Через два года «Александрия» была в шаге от того, чтобы повторить свой успех. Победитель в 1/8 финала определялся в одном матче, который проходил в Александрии. Основное время соперники завершили вничью 1:1, а в добавленное «Динамо» все-таки дожало соперника.

После игры чемпионата наставник «Александрии» Владимир Шаран сетовал на непоследовательность действий арбитра. На этот раз на матче будет работать ВАР, поэтому будем надеяться, что, как минимум с последовательностью принятия решений проблем точно не будет. В Киеве Шаран не сможет рассчитывать на Довгого, который не сыграет из-за дисквалификации. В то же время наставник александрийцев надеется на помощь Мирошниченко, Банады и Мышенко, которые по разным причинам пропускали матч чемпионата.

У «Динамо» в основную группу вернулся Цыганков. Лидер атак киевлян, пропустивший практически все зимние сборы, не играл в Александрии, но уже в понедельник занимался в общей группе. А вот другой полузащитник – Шапаренко – под вопросом из-за простуды. Зато точно сможет сыграть Шепелев, который был удален в матче с «Шахтером». «Динамо» обратилось с запросом в УАФ на предмет того, может ли он сыграть и получило ответ на имя Игоря Суркиса: Шепелев отбыл дисквалификацию в матчах чемпионата.

Перед игрой из лагеря обеих команд доносятся истины, которые в свое время озвучивал еще Владимир Бессонов. Кубок Украины – это совсем другой турнир, поэтому вряд ли матч на НСК «Олимпийский» будет похож на встречу в Александрии. Безусловно, «Динамо» фаворит, но в отдельно взятом матче «Александрия» может настроиться и дать бой. 


Ориентировочные составы: 

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Дуэлунд, Цыганков, Соль.
«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Бухал, Дубра, Лучкевич, Гордиенко, Гречишкин, Банада, Задерака, Третьяков, Ситало.
 

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11 марта, среда

«Динамо» – «Александрия»
Киев. НСК «Олимпийский». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
ДИНАМО — АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:0
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Источник — Sport.ua

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