Динамо в большинстве обыграло Александрию и вернуло себе второе место

На поле КСК «Ника» команды вышли, уже зная о результате поединка в Чернигове, в котором «Десна» нанесла поражение «Заре». А это означало, что победа давала возможность «Динамо» завершить первый этап чемпионата на второй позиции. «Александрия» же при любом итоге противостояния оставалась на пятом месте, но в случае успеха могла вплотную приблизиться к группе команд, которые ведут борьбу за «серебряные» медали.

В сегодняшнем поединке тренерский штаб «бело-синих» не мог рассчитывать на оказавшихся в лазарете Де Пену и Цыганкова. Потери были и в составе «Александрии». Продолжает восстанавливаться после травмы Ковалец, вне игры оказались Мирошниченко, Банада и Шендрик, а Вантух не смог принять участия в матче по условиям арендного соглашения с киевским клубом.

Встречу команды начали в высоком темпе. Киевляне больше владели мячом, а хозяева поля пытались отвечать скоростными контратаками. Но первой по-настоящему реальной угрозы воротам довелось ждать до середины первого тайма. Вербич бил с линии штрафной, и Панькив в падении отбил мяч. Александрийцы ответили опасным стандартным положением. Навес с углового пытался замкнуть Довгий, и только самоотверженная игра Миколенко не позволила футболисту «Александрии» нанести удар.

Перед перерывом киевляне сумели открыть счет в матче. После навеса с углового мяч отскочил в свободную зону, куда рванул Миколенко. Защитник «Динамо» прострелил во вратарскую, и Шабанов переправил «сферу» в сетку. Подопечные Шарана тут же ответили своим моментом, когда Довгий из-за пределов штрафной пробил именно в то место, где находился Бущан.

В начале второй половины встречи Довгий вновь напомнил о себе, но на этот раз он стал антигероем эпизода. Полузащитник «Александрии» пытался пробить в падении через себя в штрафной «Динамо», но вместо мяча сыграл в Попова. За опасную игру арбитр показал Довгому желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.

Оказавшись в численном меньшинстве, александрийцы едва не сравняли результат. После навеса с фланга Задерака с линии вратарской пробил под перекладину, и свою команду выручил Бущан. Киевляне начали действовать более агрессивно, пытаясь удвоить свое преимущество. И сделать это гостям удалось. Шепелев справа ворвался в штрафную, после чего выложил мяч на голову Буяльскому, который нанес точный удар. Правда, «желто-черные» сразу вернули в матч интригу. Сидорчук в штрафной зацепил сыгравшего на опережение Ситало, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Гречишкин.

Александрийцы воспрянули духом, побежав развивать успех. В одном из эпизодов после прострела Третьякова Шабанов придержал Ситало, но второй пенальти в ворота гостей арбитр не поставил. А в концовке поединка «Динамо» сняло вопрос о победителе противостояния. Только вышедший на поле Пиварич прострелил с левого фланга, и Шепелев попал в штангу. Мяч отскочил к Миколенко, который хладнокровно пробил точно в угол.

«Динамо» вернулось на вторую позицию турнирной таблице и в стартовом туре второго этапа будет принимать «Десну». «Александрия» в следующем туре на своем поле сыграет с командой, которая будет на шестом месте. Но сначала нас ждут четвертьфинальные противостояния Кубка Украины, и в одном из них в Киеве на поле снова сойдутся сегодняшние соперники.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 1:3

Дмитрий Гречишкин (62, с пенальти) – Артем Шабанов (45), Виталий Буяльский (60), Виталий Миколенко (85)

Максим Задерака (17), Тимур Стецьков (31), Алексей Довгий (36), Юрий Панькив (45) – Сергей Сидорчук (49), Виталий Миколенко (51), Александр Караваев (79)

Алексей Довгий (47, вторая желтая карточка)

«Александрия»: Юрий Панькив, Тимур Стецьков, Глеб Бухал, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич (Павел Пашаев, 72), Артем Гордиенко (Василий Грицук, 46), Алексей Довгий, Дмитрий Гречишкин, Максим Третьяков, Артем Ситало, Максим Задерака (Евгений Протасов, 63).

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири, 68), Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунд, 88), Назарий Русин (Йосип Пиварич, 84).

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА