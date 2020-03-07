22-й тур
Александрия
1:3
Динамо Киев
07.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо в большинстве обыграло Александрию и вернуло себе второе место

Киевляне одержали непростую выездную победу

  • 07.03.2020 18:54
  • 9982 просмотра
  • 49 комментариев
Динамо в большинстве обыграло Александрию и вернуло себе второе место
© ФК Динамо Киев

На поле КСК «Ника» команды вышли, уже зная о результате поединка в Чернигове, в котором «Десна» нанесла поражение «Заре». А это означало, что победа давала возможность «Динамо» завершить первый этап чемпионата на второй позиции.  «Александрия» же при любом итоге противостояния оставалась на пятом месте, но в случае успеха могла вплотную приблизиться к группе команд, которые ведут борьбу за «серебряные» медали.

В сегодняшнем поединке тренерский штаб «бело-синих» не мог рассчитывать на оказавшихся в лазарете Де Пену и Цыганкова. Потери были и в составе «Александрии». Продолжает восстанавливаться после травмы Ковалец, вне игры оказались Мирошниченко, Банада и Шендрик, а Вантух не смог принять участия в матче по условиям арендного соглашения с киевским клубом.

Встречу команды начали в высоком темпе. Киевляне больше владели мячом, а хозяева поля пытались отвечать скоростными контратаками. Но первой по-настоящему реальной угрозы воротам довелось ждать до середины первого тайма. Вербич бил с линии штрафной, и Панькив в падении отбил мяч. Александрийцы ответили опасным стандартным положением. Навес с углового пытался замкнуть Довгий, и только самоотверженная игра Миколенко не позволила футболисту «Александрии» нанести удар.

Перед перерывом киевляне сумели открыть счет в матче. После навеса с углового мяч отскочил в свободную зону, куда рванул Миколенко. Защитник «Динамо» прострелил во вратарскую, и Шабанов переправил «сферу» в сетку. Подопечные Шарана тут же ответили своим моментом, когда Довгий из-за пределов штрафной пробил именно в то место, где находился Бущан.

В начале второй половины встречи Довгий вновь напомнил о себе, но на этот раз он стал антигероем эпизода. Полузащитник «Александрии» пытался пробить в падении через себя в штрафной «Динамо», но вместо мяча сыграл в Попова. За опасную игру арбитр показал Довгому желтую карточку, которая стала для футболиста второй в матче.

Оказавшись в численном меньшинстве, александрийцы едва не сравняли результат. После навеса с фланга Задерака с линии вратарской пробил под перекладину, и свою команду выручил Бущан. Киевляне начали действовать более агрессивно, пытаясь удвоить свое преимущество. И сделать это гостям удалось. Шепелев справа ворвался в штрафную, после чего выложил мяч на голову Буяльскому, который нанес точный удар. Правда, «желто-черные» сразу вернули в матч интригу. Сидорчук в штрафной зацепил сыгравшего на опережение Ситало, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти уверенно реализовал Гречишкин.

Александрийцы воспрянули духом, побежав развивать успех. В одном из эпизодов после прострела Третьякова Шабанов придержал Ситало, но второй пенальти в ворота гостей арбитр не поставил. А в концовке поединка «Динамо» сняло вопрос о победителе противостояния. Только вышедший на поле Пиварич прострелил с левого фланга, и Шепелев попал в штангу. Мяч отскочил к Миколенко, который хладнокровно пробил точно в угол.

«Динамо» вернулось на вторую позицию турнирной таблице и в стартовом туре второго этапа будет принимать «Десну». «Александрия» в следующем туре на своем поле сыграет с командой, которая будет на шестом месте. Но сначала нас ждут четвертьфинальные противостояния Кубка Украины, и в одном из них в Киеве на поле снова сойдутся сегодняшние соперники.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 1:3

Дмитрий Гречишкин (62, с пенальти) – Артем Шабанов (45), Виталий Буяльский (60), Виталий Миколенко (85)

Максим Задерака (17), Тимур Стецьков (31), Алексей Довгий (36), Юрий Панькив (45) – Сергей Сидорчук (49), Виталий Миколенко (51), Александр Караваев (79)

Алексей Довгий (47, вторая желтая карточка)

«Александрия»: Юрий Панькив, Тимур Стецьков, Глеб Бухал, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич (Павел Пашаев, 72), Артем Гордиенко (Василий Грицук, 46), Алексей Довгий, Дмитрий Гречишкин, Максим Третьяков, Артем Ситало, Максим Задерака (Евгений Протасов, 63).

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири, 68), Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунд, 88), Назарий Русин (Йосип Пиварич, 84).

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:51
    +3
    Вячеслав Самойлов, 07.03.2020 19:41
    В отсутствие Беседина (которого многие ругали, как плохого нападающего) выяснилось, что больше у Динамо нет даже таких (ибо Русин присутствует в стате только в списке команды, присутствовавшей на поле). Так что не удивительно, что голы пришлось "соображать" защитникам (Миколенко и Шабанову). У них для этого хватило и сил, и времени...
    П.С. Вот только как таким составом выступать киевскому клубу в еврокубках? На след. сезон пожалуй еще пару-тройку нападающих нужно брать.
    Таки да, у Русина нет еще опыта , да и ростом не вышел,не все же Месси. На надо бы Соля наигрывать, у него нет игровой практики , а это тоже сказывается
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.03.2020 19:48
    +1
    Николай Коваленко, 07.03.2020 19:43
    Таки ДА, у них гений Срна, хотя он с системой VAR и пол тайма бы не отыграл)))
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:43
    +1
    grifon, 07.03.2020 19:41
    да що ти йому розповідвєш, він же сліпий крот
    Таки ДА, у них гений Срна, хотя он с системой VAR и пол тайма бы не отыграл)))
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 07.03.2020 19:42
    +7
    Пока что Динамо подтверждает обоснованность своих прав на 2-е лигочемпионское место, а Александрия - по сути прекращает борьбу за что-то, выше сегодняшней своей позиции (правда, она еще остается в Кубке Украины...).
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:42
    +1
    serge_kr, 07.03.2020 19:34
    Ну да нарушения есть в каждом матче в обе стороны, только вот кому давать, а кому нет решает судья
    Вот потому ты и не судья)))
    А срыв атаки во втором тайме это желтая или хотя бы нарушение? А судья даже не свиснул.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.03.2020 19:41
    +3
    Николай Коваленко, 07.03.2020 19:39
    Так желтые и игрокам Динамо были, и одинадцати метровый был в ворота "Динамо" и мне лично до лампочки, ты донецкий или луганский, футбол надо смотреть и понимать, а на просто хаять. Кстате о птичках, еще и не все желтые были показаны, за срыв атаки на Буяльском тоже согласно правил надо давать, а судья даже не свиснул.
    да що ти йому розповідвєш, він же сліпий крот
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 07.03.2020 19:41
    +4
    В отсутствие Беседина (которого многие ругали, как плохого нападающего) выяснилось, что больше у Динамо нет даже таких (ибо Русин присутствует в стате только в списке команды, присутствовавшей на поле). Так что не удивительно, что голы пришлось "соображать" защитникам (Миколенко и Шабанову). У них для этого хватило и сил, и времени...
    П.С. Вот только как таким составом выступать киевскому клубу в еврокубках? На след. сезон пожалуй еще пару-тройку нападающих нужно брать.
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:39
    +5
    serge_kr, 07.03.2020 19:33
    Я не Донецкий, а у тебя вижу точно комплекс считать всех с Донецка.
    Так желтые и игрокам Динамо были, и одинадцати метровый был в ворота "Динамо" и мне лично до лампочки, ты донецкий или луганский, футбол надо смотреть и понимать, а на просто хаять. Кстате о птичках, еще и не все желтые были показаны, за срыв атаки на Буяльском тоже согласно правил надо давать, а судья даже не свиснул.
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 07.03.2020 19:39
    +3
    serge_kr, 07.03.2020 19:34
    Ну да нарушения есть в каждом матче в обе стороны, только вот кому давать, а кому нет решает судья
    За такие фолы, которых полно почему-то игроки Динамо получают прямые красные. А тут ты станешь, что второй жёлтой не было. Видать с годовушкой у тебя беда.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 07.03.2020 19:37
    -1
    Згоден на 100% суддя КОЗКЕЛ! Так тупо тягнути Олександрію це піпєц , пєналь взагалі незрозумілий. По порушенням там взагалі жах с такими фолами в єврокубках Олександрія буде закінчувати матчі з 9 гравцями максимум.
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 07.03.2020 19:37
    +6
    Frankov, 07.03.2020 19:23
    Ну теперь вся Украина увидела,для чего банда жмуркиса-мертвечука приказала не применять VAR на сегодняшнем матче муSSарни,а он ведь был запланирован.Все как обычно,если обоSSавшаяся муSSаня не может,то купленный судья им с радостью поможет.
    Опять ты все перепутал, опущ.енец пылеголовый.
    1) Систему не смогли установить хозяева. Это не проблемы Динамо.
    2) За подобные фолы в послений 5 играх игроков Динамо удаляли ПРЯМОЙ КРАСНОЙ дважды.
    3) Не нужно путать Динамо и Шлю...ту. Да, в ваши ворота 5,5 лет не ставили пеналь в Донецке и не удаляли игроков 5 лет.
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 07.03.2020 19:37
    -1
    Динамо контратаковать вообще не умеет!!!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 19:34
    -8
    Николай Коваленко, 07.03.2020 19:33
    А желтые просто так? Было грубое нарушение соответственно и желтая
    Ну да нарушения есть в каждом матче в обе стороны, только вот кому давать, а кому нет решает судья
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.03.2020 19:34
    +3
    да не ний ти як дівчинка, фан Олександрії
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.03.2020 19:34
    +2
    как игра дк, прослеживается уже контур и рука михи?
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 19:33
    -10
    J0e777, 07.03.2020 19:31
    У тебя комплекс? Ты же донецкий
    Я не Донецкий, а у тебя вижу точно комплекс считать всех с Донецка.
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:33
    +4
    serge_kr, 07.03.2020 19:32
    Посадить с первых минут игроков Александрии на желтые, а потом без труда можно найти удаление, все дело сделано
    А желтые просто так? Было грубое нарушение соответственно и желтая
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 07.03.2020 19:32
    -7
    Николай Коваленко, 07.03.2020 19:29
    только конкретно , чем помог судья?Системы VAR не было, но были повторы ие сли не слепой , ответь : чем помог судья? Это уже и правда , "комплекс Динаио" лишь бы грязи побольше.
    Посадить с первых минут игроков Александрии на желтые, а потом без труда можно найти удаление, все дело сделано
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 07.03.2020 19:31
    +2
    Frankov, 07.03.2020 19:23
    Ну теперь вся Украина увидела,для чего банда жмуркиса-мертвечука приказала не применять VAR на сегодняшнем матче муSSарни,а он ведь был запланирован.Все как обычно,если обоSSавшаяся муSSаня не может,то купленный судья им с радостью поможет.
    Бамбасянское мурло , ВАР, дабы ты безмозглое знало, не подогнал колхозный стадион ...🤣🤣🤣так что все вопросы к павелковской федерации.Стадионы лицензируют непонятно какие и ВАР у них на прицепе дальше 500 км не ездит за сутки 🤣🤣🤣убейся об стену , тупорылое животное
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.03.2020 19:31
    +2
    serge_kr, 07.03.2020 19:24
    Динамка не може - судья допоможе. Позор!
    У тебя комплекс? Ты же донецкий
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 07.03.2020 18:58
    +10
    serge_kr, 07.03.2020 18:54
    Шубы вытащили ДК на втрое место
    Ты идиот? У тебя комплекс Динамо? Или тебе платят?
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 07.03.2020 19:19
    +9
    Д. Быков, 07.03.2020 19:15
    А шотакоэ? Шубное гoвнo снова обосралось? Судя по тому, что только благодаря проплаченному судье и админресурсу смогло вымутить счёт на табло, бхахахахаха!
    Лечитесь. Или смените дилера.
    Ссылка
    sanitarium
    online
      sanitarium, 07.03.2020 19:12
    +9
    viktor112007, 07.03.2020 19:05
    як писав у лайві, в цій ситуації мені найбільш прикро за Зорю. можуть профукати 2 місце.
    Динамо якщо вийде в єврокубки - за таким тренером буде продовжувати ганьбитися.
    а Зорю Скрипник мотивував би, там хлопці точно грали б.
    а не "боролися", як в Динамо
    Они не "можуть профукати", а уже профукали. Динамо даже с такой безобразной игрой будет вторым, я в этом не сомневаюсь, потому что все остальные ещё хуже. У Зари был недолгий просвет при Вернидубе, когда играли практически на равных с не худшими командами Европы, но похоже это в прошлом. И есть ещё Александрия, осыпанная премиальными и комплиментами за последнее место в группе ЛЕ с тремя вымученными ничьями. Это наш футбол.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 07.03.2020 19:42
    +7
    Пока что Динамо подтверждает обоснованность своих прав на 2-е лигочемпионское место, а Александрия - по сути прекращает борьбу за что-то, выше сегодняшней своей позиции (правда, она еще остается в Кубке Украины...).
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 07.03.2020 19:02
    +7
    serge_kr, 07.03.2020 18:54
    Шубы вытащили ДК на втрое место
    Это тебя вытащили... щипцами...за голову ... при рождении... жаль только , нанесли непоправимую родовую травму - уж сильно задавили головушку 🤣🤣с тех ты дебилом и стал🤣🤣🤣
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    Сергей 1
      Сергей 1, 07.03.2020 19:37
    +6
    Frankov, 07.03.2020 19:23
    Ну теперь вся Украина увидела,для чего банда жмуркиса-мертвечука приказала не применять VAR на сегодняшнем матче муSSарни,а он ведь был запланирован.Все как обычно,если обоSSавшаяся муSSаня не может,то купленный судья им с радостью поможет.
    Опять ты все перепутал, опущ.енец пылеголовый.
    1) Систему не смогли установить хозяева. Это не проблемы Динамо.
    2) За подобные фолы в послений 5 играх игроков Динамо удаляли ПРЯМОЙ КРАСНОЙ дважды.
    3) Не нужно путать Динамо и Шлю...ту. Да, в ваши ворота 5,5 лет не ставили пеналь в Донецке и не удаляли игроков 5 лет.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 07.03.2020 18:57
    +6
    Мне всегда импонировала Александрия. Но в этой игре, они показали себя как бессмысленные костоломы. За что и поплатились. Судья их еще и долго жалел.
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:39
    +5
    serge_kr, 07.03.2020 19:33
    Я не Донецкий, а у тебя вижу точно комплекс считать всех с Донецка.
    Так желтые и игрокам Динамо были, и одинадцати метровый был в ворота "Динамо" и мне лично до лампочки, ты донецкий или луганский, футбол надо смотреть и понимать, а на просто хаять. Кстате о птичках, еще и не все желтые были показаны, за срыв атаки на Буяльском тоже согласно правил надо давать, а судья даже не свиснул.
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:29
    +5
    serge_kr, 07.03.2020 19:24
    Динамка не може - судья допоможе. Позор!
    только конкретно , чем помог судья?Системы VAR не было, но были повторы ие сли не слепой , ответь : чем помог судья? Это уже и правда , "комплекс Динаио" лишь бы грязи побольше.
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 07.03.2020 19:12
    +5
    в новині про Динамо купа коментів від купи бамбасянських гівножуїв... обговорюйте краще свій бомжацький супер-недоклюб
    Ссылка
    Великий комбинатор
    online
      Великий комбинатор, 07.03.2020 19:02
    +5
    J0e777, 07.03.2020 18:58
    Ты идиот? У тебя комплекс Динамо? Или тебе платят?
    судя по всему ему не платят,вот он и надрывается,на общественных началах
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 07.03.2020 19:41
    +4
    В отсутствие Беседина (которого многие ругали, как плохого нападающего) выяснилось, что больше у Динамо нет даже таких (ибо Русин присутствует в стате только в списке команды, присутствовавшей на поле). Так что не удивительно, что голы пришлось "соображать" защитникам (Миколенко и Шабанову). У них для этого хватило и сил, и времени...
    П.С. Вот только как таким составом выступать киевскому клубу в еврокубках? На след. сезон пожалуй еще пару-тройку нападающих нужно брать.
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:33
    +4
    serge_kr, 07.03.2020 19:32
    Посадить с первых минут игроков Александрии на желтые, а потом без труда можно найти удаление, все дело сделано
    А желтые просто так? Было грубое нарушение соответственно и желтая
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 07.03.2020 19:27
    +4
    Д. Быков, 07.03.2020 19:15
    А шотакоэ? Шубное гoвнo снова обосралось? Судя по тому, что только благодаря проплаченному судье и админресурсу смогло вымутить счёт на табло, бхахахахаха!
    А шотакое? Ты освободился после безумного рабочего дня на окружной ? Жопа не болит ? Зубы на месте ?
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.03.2020 19:24
    +4
    що ви ниєте як діти
    Ссылка
    Николай Коваленко
    online
      Николай Коваленко, 07.03.2020 19:51
    +3
    Вячеслав Самойлов, 07.03.2020 19:41
    В отсутствие Беседина (которого многие ругали, как плохого нападающего) выяснилось, что больше у Динамо нет даже таких (ибо Русин присутствует в стате только в списке команды, присутствовавшей на поле). Так что не удивительно, что голы пришлось "соображать" защитникам (Миколенко и Шабанову). У них для этого хватило и сил, и времени...
    П.С. Вот только как таким составом выступать киевскому клубу в еврокубках? На след. сезон пожалуй еще пару-тройку нападающих нужно брать.
    Таки да, у Русина нет еще опыта , да и ростом не вышел,не все же Месси. На надо бы Соля наигрывать, у него нет игровой практики , а это тоже сказывается
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.03.2020 19:41
    +3
    Николай Коваленко, 07.03.2020 19:39
    Так желтые и игрокам Динамо были, и одинадцати метровый был в ворота "Динамо" и мне лично до лампочки, ты донецкий или луганский, футбол надо смотреть и понимать, а на просто хаять. Кстате о птичках, еще и не все желтые были показаны, за срыв атаки на Буяльском тоже согласно правил надо давать, а судья даже не свиснул.
    да що ти йому розповідвєш, він же сліпий крот
    Ссылка
    Сергей 1
      Сергей 1, 07.03.2020 19:39
    +3
    serge_kr, 07.03.2020 19:34
    Ну да нарушения есть в каждом матче в обе стороны, только вот кому давать, а кому нет решает судья
    За такие фолы, которых полно почему-то игроки Динамо получают прямые красные. А тут ты станешь, что второй жёлтой не было. Видать с годовушкой у тебя беда.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 07.03.2020 19:34
    +3
    да не ний ти як дівчинка, фан Олександрії
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.03.2020 19:19
    +3
    Український Крим, 07.03.2020 19:17
    От вам і сенсація туру! Вітаю Динамо з неочікуваною перемогою!
    Я тоже думал , что Динамо пять забьёт , а оно лишь три . Неочикувано ...
    Ссылка
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