22-й тур
Александрия
1:3
Динамо Киев
07.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо очень хотело вернуться на 2-е место»

Киевляне добыли победу и вернулись на 2-е место

  • 07.03.2020 20:04
  • 1941 просмотр
  • 1 комментарий
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо очень хотело вернуться на 2-е место»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Алексей Михайличенко прокомментировал победу над «Александрией» со счетом 3:1.

- Буду краток: результат этой игры, конечно же, был очень важен в момент распределения мест в шестерке. Мы имели возможность и очень хотели вернуть себе вторую позицию, и из этого строилась игра.

«Александрия» хотела победить не меньше нашего, мы видели, какой у них настрой. Во многом матч получился сродни кубковому, хотя на Кубок мы будем с ними играть буквально через несколько дней. Но такое расписание, здесь ничего не изменить.

- Жалеете ли вы, что на этом матче не было VAR?

- Сейчас мне трудно это оценить. Я как-то затронул тему VAR, и не все поняли, что я хотел сказать, начались какие-то статьи о равных условиях… Я хотел только донести свою мысль, что VAR нужно вводить на всех играх или не вводить вообще. Потому что сам принцип соревнования подразумевает равные условия для всех. Это не критика, а просто мои мысли. Я считаю, что при распределении шестерок два последних тура должны играться в одно время и в один день, чтобы все были в равных условиях. И телевидение не должно влиять на регламент соревнований. Это на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь.

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Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

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Комментарии
    musuk
      musuk, 07.03.2020 21:11
    -1
    Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО: «Динамо дуже хотіло повернутися на 2-е місце». А як цього хотіла суддівська бригада
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