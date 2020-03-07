Александрия - Динамо - 1:3. Видео голов и обзор матча

«Александрия» на своем поле в последнем матче первой части сезона УПЛ не справилась с «Динамо» и уступила 1:3
Лучшие моменты матча Александрия - Динамо Киев
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Миколенко (Динамо Киев).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дмитрий Гречишкин (Александрия).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Шабанов (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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