Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 1:3

Дмитрий Гречишкин (62, с пенальти) – Артем Шабанов (45), Виталий Буяльский (60), Виталий Миколенко (85)

Максим Задерака (17), Тимур Стецьков (31), Алексей Довгий (36), Юрий Панькив (45) – Сергей Сидорчук (49), Виталий Миколенко (51), Александр Караваев (79)

Алексей Довгий (47, вторая желтая карточка)

«Александрия»: Юрий Панькив, Тимур Стецьков, Глеб Бухал, Каспарс Дубра, Валерий Лучкевич (Павел Пашаев, 72), Артем Гордиенко (Василий Грицук, 46), Алексей Довгий, Дмитрий Гречишкин, Максим Третьяков, Артем Ситало, Максим Задерака (Евгений Протасов, 63).

Запас: Олег Билык, Владислав Бабогло, Андрей Запорожан, Денис Устименко

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук (Мохаммед Кадири, 68), Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Aлександр Караваев, Виталий Буяльский (Миккель Дуэлунд, 88), Назарий Русин (Йосип Пиварич, 84).

Запас: Денис Бойко, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский.

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

КСК «Ника» (Александрия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

94 мин. Гречишкин нарушил правила в центре поля.

92 мин. Неудачная атака Александрии.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Дуэлунд.

85 мин. ГООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:3!!! После прострела Пиварича должен был забивать Шепелев, который попал в штангу. Мяч отскочил к Миколенко, и Виталий технично пробил в угол!

84 мин. Замена у Динамо. Вместо Русина на поле вышел Пиварич.

81 мин. Игра идет в центре поля.

79 мин. Караваев грубо сыграл против Бухала.

78 мин. После навеса с фланга Шабанов не дал Ситало нанести удар.

76 мин. Пашаев обрезался поперечной передачей в центре поля, но все обошлось для александрийцев.

74 мин. Русин нарушил правила в штрафной Александрии.

72 мин. Замена у Александрии. Вместо Лучкевича на поле вышел Пашаев.

70 мин. Третьяков прострелил из правого угла штрафной, но Стецьков не сумел принять мяч.

69 мин. Лучкевичу оказывают медицинскую помощь.

68 мин. Замена у Динамо. Вместо Сидорчука на поле вышел Кадири.

65 мин. Лучкевич прострелил из правого угла штрафной, и Бущан в падении поймал мяч.

63 мин. Замена у Александрии. Вместо Задераки на поле вышел Протасов.

62 мин. ГОООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Гречишкин с 11-тиметровой отметки сильно пробил в левый от себя угол, а Бущан упал в противоположный!

61 мин. ПЕНАЛЬТИ! Сидорчук зацепил ногой Ситало при подаче углового!

60 мин. ГООООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Шепелев справа ворвался в штрафную Александрии и от лицевой навесил точно на голову Буяльскому, который переправил мяч в ворота!

58 мин. Оффсайд у Русина.

56 мин. Шепелев прострелил из правого угла штрафной, и Панькив в падении выбил мяч!

55 мин. Неудачная атака Динамо.

52 мин. МОМЕНТ! После навеса с левого фланга Задерака головой пробил под перекладину, и Бущан перевел мяч на угловой!

51 мин. Миколенко сбил Задераку на фланге.

51 мин. Неудачная атака Александрии.

49 мин. Сидорчук грубо сыграл возле штрафной Александрии.

47 мин. Довгий в штрафной Динамо опасно сыграл против Попова и получил от арбитра вторую желтую карточку в матче!

46 мин. Замена у Александрии. Вместо Гордиенко на поле вышел Грицук.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Довгий из-за пределов штрафной пробил в руки Бущану.

45 мин. Панькив начал высказывать претензии арбитру.

45 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После навеса с углового с правого фланга мяч отскочил от Попова на дальний угол вратарской. Миколенко сделал прострел, и Шабанов переправил круглый снаряд в ворота!

42 мин. Стецьков с левого фланга прострелил во вратарскую Динамо, но там александрийцев не оказалось!

41 мин. Опасно! После навеса Караваева Русин принял мяч в штрафной и с разворота пробил неточно!

39 мин. Гречишкин со штрафного метров с 25-ти пробил очень неточно.

38 мин. Кендзера с правого фланга сделал неточный прострел.

36 мин. Довгий грубо сыграл против Шепелева.

35 мин. Задерака навесил с правого фланга, и Бущан кулаком выбил мяч.

33 мин. Довгий нарушил правила в штрафной Динамо при подаче с углового.

31 мин. Стецьков грубо сыграл против Русина.

31 мин. Оффсайд у Довгого.

29 мин. Опасно! После навеса с углового Довгий с линии вратарской не сумел нанести акцентированный удар! Миколенко помешал сопернику.

27 мин. Миколенко навесил с левого фланга, и Панькив кулаком выбил мяч.

25 мин. Неудачная атака Александрии.

23 мин. После скидки Дубры Лучкевич из центра штрафной Динамо пробил намного выше ворот!

22 мин. После навеса с углового Попов головой пробил выше ворот, Панькив контролировал ситуацию.

21 мин. ОПАСНО! Вербич с линии штрафной стрельнул в ближний угол, и Панькив в падении перевел мяч на угловой!

19 мин. Попов присел на газон, но обошлось без оказания помощи.

17 мин. Задерака локтем ударил Миколенко в верховой борьбе.

15 мин. Теперь Буяльский нуждается в помощи медперсонала.

13 мин. Шабанову оказывают медицинскую помощь.

11 мин. Вербич от правого угла штрафной сделал разрезную передачу на Русина, но форвард не дотянулся до мяча.

9 мин. Задерака нарушил правила в центре поля.

8 мин. УХ! Задерака успел головой пробить, опередив неуверенно вышедшего Бущана, но голкипер успел вернуться и поймать мяч!

5 мин. Киевляне подали угловой, и желто-черные выбили мяч.

2 мин. Контратаку провели александрийцы, но довести ее до логического завершения не удалось.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 7-го марта, состоится поединок двадцать второго тура чемпионата Украины между «Александрией» и киевским «Динамо». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 17:00.

К завершению первого этапа украинского чемпионата «Динамо» и «Александрия» подошли на третьем и пятом местах соответственно. Примечательно, что команды проведут две очные встречи подряд: после поединка национального первенства соперников ждет дуэль в рамках 1/4 финала Кубка Украины. В прошедший мид-уик «бело-синие» на своем поле обыграли «Колос» со счетом 2:0, а подопечные Владимира Шарана во Львове разгромили «Карпаты» – 4:0. В первом круге киевляне нанесли минимальное поражение александрийской команде, а единственный гол забил Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо».