Александрия в гостях разгромила Карпаты

В прохладную дождливую вечернюю львовскую погоду на стадионе собрались самые верные болельщики «Карпат». В составе «зелено-белых» отметим дебют вратаря Каниболоцкого. По сравнению с прошлым туром произошли и другие изменения в стартовом составе «Карпат»: вместо Сливы, Пасича и Бойчука на поле вышли Дубинчак, Козак и Матар. Что касается состава «Александрии», то вместо Билыка на поле вышел Панькив, для которого это была 200-я игра в УПЛ. И вместо Запорожана и Шендрика в игру вступили Бабогло и Третьяков.

Первый опасный момент возник у ворот «Александрии», когда Панькив ликвидировал угрозу после удара Козака. Подопечные Владимира Шарана тоже впоследствии ответили опасным ударом Третьякова, с которым справился Каниболоцкий. На мокром поле дополнительную угрозу для вратарей имели дальние удары. Так мог отличиться Назарина, но опытный Панькив в падении отбил мяч.

А потом арбитр матча Кривушкин увидел нарушение правил против Бабогло в штрафной «Карпат» и назначил сомнительный пенальти. С «точки» уже 4-й раз в чемпионатах пробивал Третьяков и снова свой шанс не упустил, пробив низом по центру ворот. Забитый гол добавил уверенности «желто-черным», однако до голевых моментов дело не доходило.

Второй тайм, как и ожидалось, активнее начали хозяева поля, однако из-за неточности завершающих передач партнерам до опасных моментов дело не доходило. Одна из многоходовок подопечных Романа Санжара завершилась лишь угловым у ворот Панькива.

Зато гости сумели снова изменить счет на табло стадиона. Затяжная атака «Александрии» завершилась отскоком мяча, который попал к Третьякову, и Максим оформил свой уже 2-й дубль в Премьер-лиге. Вскоре Роман Санжар сделал двойную замену и в составе «Карпат» дебютировали Прийма и Хахлёв.

Повезло в этой игре отличиться голом и Ситало, который после передачи Мирошниченко пробивал под перекладину. Каниболоцкий парировал удар, но Ситало первым успел на добивание. Под занавес записал гол в свой актив и Банада.

В итоге «Карпаты» в УПЛ не побеждают «Александрию» уже 8 матчей подряд: две ничьи и шесть поражений. На этот раз «горожане» впервые в чемпионатах получили крупную гостевую победу над «Карпатами». В целом же «Карпаты» не побеждают в чемпионате 14 матчей подряд: четыре ничьи и девять поражений, что стало повторением клубного антирекорда.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Карпаты» - «Александрия» - 0:4

Третьяков (37, с пенальти, 58), Ситало (72), Довгий (92)

Козак (14), Халл (31) , Назарина (59) - Мирошниченко (50)

«Карпаты»: Каниболоцкий - Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 62), Дубинчак - Лях, Клец (Хахлев, 62) , Притула, Назарина, Козак (Лейоус, 46) - Матар

«Александрия»: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 75) - Лучкевич, Банада, Гречишкин (Гордиенко, 84), Мишенко (Довгий,73) Третьяков - Ситало

Арбитр: Кривушкин Дмитрий

Стадион: «Украина»

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА