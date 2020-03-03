21-й тур
Карпаты
:
Александрия
04.03.2020 19:30

Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Второй подряд «львовский» матч «Александрии»

  • 03.03.2020 16:42
  • 322 просмотра
  • 0 комментариев
Карпаты – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Карпаты

В среду, 4 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» будут принимать «Александрию», которая в прошлом туре на этом стадионе играла против «Львова». «Зелено-белые» в Премьер-лиге с 20 августа 2017 года не побеждают «Александрию» уже 7 матчей подряд: две ничьи и пять поражений.

Последний раз «Карпаты» принимали «Александрию» еще 21 июля 2018 года и уступили тогда со счетом 0:2. Затем были два выезда в Александрию, где подопечные Владимира Шарана дважды побеждали, причем с одинаковым счетом 2:1. Вообще «горожане» не теряют очков с «львами» уже четыре матча подряд, забивая при этом в каждой игре по два гола. В чемпионатах Украины «Карпаты» и «Александрия» провели уже 17 игр: 2 победы «львов», 8 ничьих и 8 викторий горожан. Во Львове «Карпаты» имеют равный баланс игр в матчах с александрийцами: две победы, четыре ничьи и два поражения.

К новому противостоянию соперников «Карпаты» подошли с печальным для своих болельщиков безвыигрышным сериалом, который с 20 сентября прошлого года продолжается уже 13 матчей: четыре ничьи и девять поражений. До повторения клубного антирекорда «зелено-белым» остался один шаг. «Александрия» же может потерпеть 90-е поражение в Премьер-лиге или 70-й раз сыграть вничью. Ожидаются и юбилейные матчи тренеров обоих соперников. «Горожане» при Владимире Шаране проведут 100-й выездной матч во всех турнирах. А Роман Санжар у руля различных клубов проведет 140-й матч в Премьер-лиге. Юбилейный, 200-й, матч в УПЛ может провести воспитанник львовского футбола и вратарь «Александрии» Панькив.

Во время зимнего перерыва в Премьер-лиге пополнили состав «Александрии» Вантух («Олимпик»), Гордиенко («Шериф», Молдова) и Мышенко («Торпедо-БелАЗ», Беларусь), который в прошлом туре открыл счет своих голов в УПЛ. Что касается кадровых проблем, то из-за перебора желтых карточек не выйдет на поле карпатовец Геннадий Пасич. Зато отбыл дисквалификацию защитник «зелено-белых» Дубинчак.

Выведет соперников на поле арбитр Дмитрий Кривушкин из Харькова, для которого это будет 14-я игра в Премьер-лиге. При Кривушкине «Карпаты» провели три матча, одержав две победы и один раз сыграв вничью. «Александрия» также не проигрывала при этом арбитре - по одной победе и ничьей.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кудрик, Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс, Клёц, Назарина, Лях, Козак, Притула, Матар.

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Вантух, Дубра, Лучкевич, Шендрик, Мишенко, Запорожан, Гречишкин, Банада, Ситало.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

4 марта, среда

«Карпаты» — «Александрия»
Львов. Стадион «Украина». 19:30
ТВ-трансляция на телеканале «Униан»
КАРПАТЫ АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 1:1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности