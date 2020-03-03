В среду, 4 марта, «Карпаты» на стадионе «Украина» будут принимать «Александрию», которая в прошлом туре на этом стадионе играла против «Львова». «Зелено-белые» в Премьер-лиге с 20 августа 2017 года не побеждают «Александрию» уже 7 матчей подряд: две ничьи и пять поражений.

Последний раз «Карпаты» принимали «Александрию» еще 21 июля 2018 года и уступили тогда со счетом 0:2. Затем были два выезда в Александрию, где подопечные Владимира Шарана дважды побеждали, причем с одинаковым счетом 2:1. Вообще «горожане» не теряют очков с «львами» уже четыре матча подряд, забивая при этом в каждой игре по два гола. В чемпионатах Украины «Карпаты» и «Александрия» провели уже 17 игр: 2 победы «львов», 8 ничьих и 8 викторий горожан. Во Львове «Карпаты» имеют равный баланс игр в матчах с александрийцами: две победы, четыре ничьи и два поражения.

К новому противостоянию соперников «Карпаты» подошли с печальным для своих болельщиков безвыигрышным сериалом, который с 20 сентября прошлого года продолжается уже 13 матчей: четыре ничьи и девять поражений. До повторения клубного антирекорда «зелено-белым» остался один шаг. «Александрия» же может потерпеть 90-е поражение в Премьер-лиге или 70-й раз сыграть вничью. Ожидаются и юбилейные матчи тренеров обоих соперников. «Горожане» при Владимире Шаране проведут 100-й выездной матч во всех турнирах. А Роман Санжар у руля различных клубов проведет 140-й матч в Премьер-лиге. Юбилейный, 200-й, матч в УПЛ может провести воспитанник львовского футбола и вратарь «Александрии» Панькив.

Во время зимнего перерыва в Премьер-лиге пополнили состав «Александрии» Вантух («Олимпик»), Гордиенко («Шериф», Молдова) и Мышенко («Торпедо-БелАЗ», Беларусь), который в прошлом туре открыл счет своих голов в УПЛ. Что касается кадровых проблем, то из-за перебора желтых карточек не выйдет на поле карпатовец Геннадий Пасич. Зато отбыл дисквалификацию защитник «зелено-белых» Дубинчак.

Выведет соперников на поле арбитр Дмитрий Кривушкин из Харькова, для которого это будет 14-я игра в Премьер-лиге. При Кривушкине «Карпаты» провели три матча, одержав две победы и один раз сыграв вничью. «Александрия» также не проигрывала при этом арбитре - по одной победе и ничьей.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кудрик, Дубинчак, Халл, Гиоргадзе, Мартинс, Клёц, Назарина, Лях, Козак, Притула, Матар.

«Александрия»: Панькив, Мирошниченко, Вантух, Дубра, Лучкевич, Шендрик, Мишенко, Запорожан, Гречишкин, Банада, Ситало.

4 марта, среда