ВИДЕО. Как Александрия разгромила Карпаты

Сегодня «Александрия» в 21-м туре УПЛ во Львове разгромила «Карпаты» - 4:0.
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Карпаты - Александрия
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Александрия).
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Максим Третьяков (Александрия).
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Источник — YouTube
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