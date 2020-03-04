Украинская Премьер-лига. 21-й тур

«Карпаты» - «Александрия» - 0:4

Третьяков (37, с пенальти, 58), Ситало (72), Банада (89), Довгий (92)

Козак (14), Халл (31) , Назарина (59) - Мирошниченко (50)

«Карпаты»: Каниболоцкий - Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 62), Дубинчак - Лях, Клец (Хахлев, 62) , Притула, Назарина, Козак (Лейоус, 46) - Матар

«Александрия»: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 75) - Лучкевич, Банада, Гречишкин (Гордиенко, 84), Мишенко (Довгий,73) Третьяков - Ситало

Арбитр: Кривушкин Дмитрий

Стадион: «Украина»

Оценки запасных Александрии: Лейоус - 4,5, Хахлев - 4,5, Прийма - 4,5

Оценки запасных Александрии: Довгий - 6,0, Стецькив - 5,5, Гордиенко - б/о

КОНЕЦ МАТЧА!

90 мин. 2 минуты компенсировал арбитр. А Довгий успел заработать горчичник.

89 мин. ГОЛ! Стецьков с левого фланга прострелил в центр штрафной, после чего спокойно развернулся Банавда и проьил в нижний угол.

86 мин. Упал интерес у игроков к матчу,, в центре поля идет игра..

84 мин. Замена у гостей. Вместо Гречишкина вышел Гордиенко.

81 мин. Доигрывают матч соперники, Карпаты пытаются хотя бы сократить разрыв в счете.

79 мин. Сумбурно действуют в атаке Карпаиты, Матару не удается пробить по воротам.

77 мин. Тяжело было сказать по первому тайму, что Карпаты потерпят крупное поражение, но не идет игра у хозяев.

75 мин. Две замены провел Шаран. Вместо Мишенко и Вантуха вышли Довгий и Стецьков.

72 мин. ГОЛ! Навесил справа Мирошниченко, после чего Ситало без помех головой пробил под перекладину, Каниболоцкий отбил тяжелый мяч, но все тот же Ситало добил сферу в сетку.

70 мин. Мирошниченко был на ударной позиции на линии штрафной но пробил заметно выше.

68 мин. Совсем упали духом хозяева после двух пропущенных голов.

66 мин. В каждом матче что - то не хватает Карпатам, очередное поражение сегодня у хозяев.

64 мин. Отдали сейчас мяч хозяевам александрийцы и уверенно обороняются.

62 мин. Замены в Карпатах. Вместо Гиоргадзе вышел Прийма, Хахлев поменял Клеца.

60 мин. Момент! После навеса с правого фланга Матару головой удается сбросить мяч Ляху, удар которого с линии вратарской был заблокирован.

58 мин. Назарина опасно сыграл недалеко от центра поля.

57 мин. ГОЛ! Затяжной получилась атака гостей, два удара со средней дистанции не получились у александрийцев, но мяч отскочил к открытому в штрафной Третьякову, который спокойно пробил мимо Каниболоцкого.

54 мин. Каниболоцкий неуверенно сыграл на выходе после навеса со штрафного, выпустив мяч из рук, после чего забили гости, но арбитр фиксирует фол на голкипере.

53 мин. Быстрее стали соперники проходить центр поля, неплохую комбинацию провели Карпаты, но добились только права на угловой.

51 мин. Ни к чему не приводит навес со штрафного к воротам гостей.

50 мин. Мирошниченко не успевал к мячу и нарушил правила на фланге на своей половине поля.

48 мин. Едва Третьяков не выскочил на свидание с голкипером, но Мартинс успел выбить мяч из под ноги соперника.

46 мин. Замена в составе хозяев. Вместо Козака вышел Лейоус.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. Необходим Карпатам перерыв, сдали львовяне после пропущенного гола. 2 минуты компенсировал арбитр.

43 мин. Похоже, забитый гол добавил гостям уверенности. легче стали александрийцы проникать в штрафную хозяев.

41 мин. Третьяков неплохо забросил мяч в штрафную на Ситало, тот сумел зацепиться, но без поддержки партнеров не сумел обыграть несколько соперников.

39 мин. Можно понять разочарование хозяев поля, не наиграла на гол Александрия, но ведут в счете подопечные Шарана.

37 мин. ГОЛ! Третьяков с 11-и метровой отметки пробил низом по центру, в то время как Каниболоцкий бросился в угол.

35 мин. ПЕНАЛЬТИ! Из ничего заработали пенальти гости! После подачи углового в центре штрафной упал Бабогло, после чего арбитр назначил пенальти. Очень спорный момент.

33 мин. Пауза в игре, получил повреждение активный Мартинс.

31 мин. Халл в центре поля грубо сыграл против Мишенко.

30 мин. Карпаты чаще угрожают воротам, но и удар Халла со средней дистанции не был опасным.

28 мин. С дальней дистанции неплохо пробил Назарина, но Панькив в падении отбил мяч.

26 мин. Лях заработал право на штрафной на левом фланге атаки, но львовяне неудачно разыграли мяч.

24 мин. Плохо ходит мяч в ногах игроков обеих команд, но есть у них оправдание - плохие погодные условия.

22 мин. Шаран просит своих футболистов играть активнее, за пол тайма гости практически ничего не создали около ворот Каниболоцкого.

20 мин.Опасно! После навеса справа и скидки Мишенко пробивал с 13 метров Третьяков, но отбил мяч из нижнего угла Каниболоцкий.

18 мин. Неплохо развивалась атака хозяев, но Притула уже в штрафной отдал неточную передачу.

16 мин. Очень невысок темп матча, не форсируют событий соперники.

14 мин. Козак за опасную игру получил первую в матче карточку.

13 мин. Хорошо смотрятся сейчас Карпаты, с преимуществом хозяев проходит игра в эти минуты.

11 мин. Опасно! Прошел по флангу Мартинс и прострелил в центр штрафной, откуда в касание пробил Козак, но удар не был сильным и Панькив забрал мяч.

9 мин. Назарина после передачи пяткой Мартинса с острого угла наносит первый удар в матче в створ ворот, после чего Панькив уверенно забрал мяч.

8 мин. Лях неплохо прострелил с левого фланга, после чего Вантух выбил мяч на угловой.

7 мин. Каниболоцкий неуверенно вышел из ворот после навеса Гречишкина со штрафного, но успел вернуться и забрал мяч после несильного удара соперника головой.

6 мин. Дождь идет во Львове. Заметно, что футболистам непросто обрабатывать мяч.

4 мин. Активное начали гости, уже два их удара со средней дистанции были заблокированы.

2 мин. Ворксла сегодня проиграла, поэтому есть у хозяев возможность сократить отставание от предпоследнего места, но и Александрия, наверняка, настроена на победу после двух неудачных матчей.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 4-го марта, состоится матч 21-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Карпаты» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 19.30 по киевскому времени.

Волею календаря «Александрия» второй матч подряд проведет во Львове. На минувших выходных подопечные Шарана в большинстве упустили победу в матче со «Львовом», вторую игру подряд пропустив гол за несколько минут до финального свистка. Одно очко в матчах против «Колоса» и «Львова» - совсем не тот результат, на который рассчитывали александрийцы на старте весенней части сезона. «Карпаты» же усугубили свое и без того сложное положение. После поражения от «Колоса» львовяне продолжают замыкать турнирную таблицу, но отрыв от предпоследней «Ворсклы» увеличился до пяти очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» - «Александрия»