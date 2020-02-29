Львов в меньшинстве отыгрался в матче с Александрией

Александрийцы неудачно стартовали в весенней части сезона. сенсационно уступив на своем поле «Колосу», но на протяжении текущей недели команда Шарана решила свои кадровые проблемы и сыграла во Львове в значительно измененном составе по сравнению с предыдущей встречей. Неожиданностью было появление в воротах Билыка, в основе дебютировал новичок команды Мишенко. «Львов», хоть и выиграл у «Олимпика», но также поменял голкипера, и, как оказалось впоследствии, не прогадал.

Первый тайм матча выдался довольно скучным, хотя гости и довольно быстро вышли вперед. Едва ли не в первой своей вылазке в штрафную соперника александрийцам удалось открыть счет, когда после скидки партнера отличный удар слету метров с четырнадцати удался Мишенко, который забил в своем дебютном матче за новую команду.Казалось, что игра должна обостриться, ведь поражение вряд ли входило в планы «Львова», однако хозяева довольно пассивно действовали в атаке, так и не сумев до перерыва нанести ни одного удара по воротам Билыка. Не особо стремились обострять игру и гости, держа в уме забитый мяч.

Немного веселее пошла игра после перерыва, пошли удары по воротам, но Ренану не хватило точности, а после выстрела со штрафного Гречишкина здорово сыграл Сарнавский. На 53-й минуте подвел хозяев Татарков, грубо сыграв на фланге и имея уже при этом желтую, после чего «Львов» остался в меньшинстве. Казалось, что уж сейчас-то «Александрия» без проблем дожмет соперника, который и в полном составе ничего не мог создать около ворот Билыка.

Отличную возможность решить исход матча имел Шендрик, пробивавший в упор после навеса со штрафного, но хозяев спас Сарнавский. Ничего не предвещало того, что гости могут потерять очки. Похоже, поверили в это и сами игроки «Александрии», за что были наказаны в самой концовке встречи. После простого выноса со своей половины поля хозяева выиграли борьбу за мяч вблизи штрафной соперника и Алваро, воспользовавшись грубой позиционной ошибкой центральных защитников «Александрии», вышел на свидание с Билыком, технично обыграл голкипера и пробил по пустым воротам.Пропущенный гол стал настоящим шоком для тренерского штаба гостей, началась горячая словесная перепалка со «скамейкой» «Львова», которая вылилась в несколько карточек от арбитра для тренеров обеих команд

Второй матч подряд «Александрия» теряет важные очки, пропуская в концовке встречи. Следующий матч команда Шарана вновь проведет во Львове, где ее соперником будут «Карпаты».

Украинская Премьер-лига. 20-й тур

«Львов» - «Александрия» - 1:1

Алваро (88) - Мишенко (9)

Татарков (20), Бопесу (64), Сабино (92) - Мишенко (14), Шендрик (70)

Татарков (53)

«Львов»: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу - Татарков, Богунов (Велвес, 58), Приймак (Жонатан, 83), Сабино, Алваро - Ренан (Яковелли, 72)

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух - Лучкевич, Банада (Грицук, 90), Гречишкин, Запорожан (Гордиенко, 72), Мишенко (Третьяков, 58) - Ситало

Арбитр: Анатолий Абдула

Стадион: «Украина»«

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА