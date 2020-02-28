Последний календарный день зимы начнет достаточно неординарное противостояние в рамках двадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором на поле львовского стадиона «Украина» сойдутся команды, которые сумели удивить своих поклонников в первом матче нового года.

Вот только по совершенно разным сценариям ФК «Львов» Егише Меликяна и «Александрия» Владимира Шарана построили свои противостояния против донецкого «Олимпика» и «Колоса» соответственно. «Золотые львы» сумели догнать в турнирной таблице «олимпийцев» за счет победы в очном противостоянии (1:0), а «полиграфы» неожиданно уступили команде из Ковалевки, чем рисковали поставить себя в затруднительное положение в процессе борьбы с черниговской «Десной» за четвертую строчку. Однако «северяне» не сумели увезти очки из Харькова, где играли против действующего чемпиона Украины (0:1), поэтому статус-кво был сохранен.

В первом круге коллектив Шарана одержал победу над подопечными Меликяна со счетом 2:0, да и в предстоящей встрече «Александрия» будет сохранять за собой статус фаворита противостояния, несмотря на неудачу в минувший уик-энд. История игр между этими командами ведет свой отчет еще со времен их обоюдного участия в Первой лиге, при этом лишь три игры завершились вничью. Помимо трех набранных очков по итогу предстоящей встречи, команды разыграют между собой также и лидерскую позицию в очном состязании. На данный момент каждая сторона имеет по пять побед в активе.

Дисциплинарные санкции на предстоящий поединок могут повлиять только на конечный выбор Владимира Шарана. Алексей Довгий пропустит игру из-за перебора «лишней» желтой карточки в игре против «Колоса» из Ковалевки. А вот рискнет ли главный тренер ставить Дениса Безбородько в игре против ФК «Львов» – большой вопрос. Форвард участвовал в потасовке во время спарринга с софийским «Левски» (2:1), после чего Шаран обрушился на своего подопечного с критикой.

Главным арбитром в предстоящей встрече выступит харьковчанин Анатолий Абдула, который в одном из своих четырех матчей УПЛ в этом сезоне сумел «попасть» на подопечных Егише Меликяна. В том случае «золотые львы» на выезде уступили киевскому «Динамо» со счетом 4:0. В остальном же, большое число предупреждений – более 6 в среднем за последние 5 матчей «элиты» – а также высокая вероятность для одной из команд получить пенальти в свои ворота – такова характеристика манеры судейства данного арбитра.

Ориентировочные составы:

ФК «Львов»: Пеньков – Татарков, Борзенко, Братков, Гончар – Приймак – Богунов, Шина, Сабино, Алваро – Ренан.

«Александрия»: Панькив – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Задерака – Грицук, Гречишкин, Банада – Третьяков, Устименко, Лучкевич.

29 февраля, суббота