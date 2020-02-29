Львов - Александрия - 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче чемпионата Украины «Львов» на своем поле сумел в меньшинстве отыграться в конце встрече и свел поединок к ничьей.
Лучшие моменты матча Львов - Александрия
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро (Львов).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мишенко (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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Тільки ЛЬВІВ !!!
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