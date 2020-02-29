20-й тур
Львов
1:1
Александрия
29.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Львов - Александрия - 1:1. Видео голов и обзор матча

Фрагменты поединка чемпионата Украины

  • 29.02.2020 17:48
  • 786 просмотров
  • 1 комментарий
Львов - Александрия - 1:1. Видео голов и обзор матча
© pfclviv.com

В матче чемпионата Украины «Львов» на своем поле сумел в меньшинстве отыграться в конце встрече и свел поединок к ничьей.

Лучшие моменты матча Львов - Александрия
87' ГОЛ ! Мяч забил Альваро (Львов).
11' ГОЛ ! Мяч забил Богдан Мишенко (Александрия).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 18:39
    0
    Справжні Леви !
    Тільки ЛЬВІВ !!!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 18:39
    0
    Справжні Леви !
    Тільки ЛЬВІВ !!!
    Ссылка
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