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Александрия
29.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Владимир ШАРАН: «Защитник бросил зону, пошел в атаку. Он переведен в дубль»

Тренер «Александрии» недоволен матчем УПЛ

  • 29.02.2020 23:35
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  • 1 комментарий
Владимир ШАРАН: «Защитник бросил зону, пошел в атаку. Он переведен в дубль»
© pfclviv.com

«Александрия» в УПЛ вновь потеряла очки, сыграв вничью 1:1 с ФК «Львов», который в меньшинстве отыгрался на 88-й минуте.

Тренер Владимир Шаран недоволен игрой одного из двух центральных защитников (Дубра, Шендрик), который переведен в дубль.

- Это была победная игра, ведь соперник остался вдесятером. Но очень грубая ошибка одного игрока привела к тому, что мы сыграли вничью. Поэтому я сделал выводы, объявил их перед командой. Это очень обидно, что опытные игроки не довели такой матч до победы. Возможно, рано почувствовали, что будет победа, если центральный защитник подключается в атаку и бросает свою зону - это говорит о многом. Это невыполнение игровой дисциплины. Он переводится в дубль.

- Насколько вы довольны новичками команды?

- Если новичок Мышенко выходит и забивает гол - это уже большой плюс. Игрок старался, бился, но получил незначительное повреждение и был на желтой карточке, поэтому решили его поменять. Вантух провел довольно хороший поединок, но было видно, что он немного набегался, тяжелое поле. И было видно, что силы его покинули. Гордиенко вышел не так, как надеялись. Надо больше работать и надеяться не только на этих игроков, потому что ротация будет серьезной.

«Александрия» в двух матчах после возобновления сезона набрала 1 пункт.

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Источник — ФК Львов

(14 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 29.02.2020 23:48
    -1
    Шаран прекрати бухать и паниковать!!!!!!!!!!!
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