Украинская Премьер-лига. 20-й тур

«Львов» - «Александрия» - 1:1

Алваро (88) - Мишенко (9)

Татарков (20), Бопесу (64), Сабино (92) - Мишенко (14), Шендрик (70)

Татарков (53)

«Львов»: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу - Татарков, Богунов (Велвес, 58), Приймак (Жонатан, 83), Сабино, Алваро - Ренан (Яковелли, 72)

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Дубра, Шендрик, Вантух - Лучкевич, Банада (Грицук, 90), Гречишкин, Запорожан (Гордиенко, 72), Мишенко (Третьяков, 58)- Ситало

Арбитр: Анатолий Абдула

Стадион: «Украина»

Оценки запасных Львова: Велвес - 5,0, Яковелли - 5,0, Жонатан - б/о

Оценки запасных Александрии: Третьяков - 5,5, Гордиенко - 5,5, Грицук - б/о

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Второй матч подряд Александрия пропускает в концовке встречи. Просто невероятным образом может спастись сегодня Львов.

92 мин. За срыв атаки желтую получил Сабино.

90 мин. Замена у гостей. Вместо Банады вышел Грицук. 5 минут компенсировал арбитр.

89 мин. Чем-то оказались недовольны тренеры обеих команд, пришлось арбитру показать несколько карточек.

88 мин. ГОЛ! Невероятно! Провалилась прямо по центру оборона Александрии, Алваро вышел на свидание с Билыком, спокойно обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота.

87 мин. Опасно! После навеса с угловой отметки и скидки партнера Банада с нескольких метров головой пробил выше цели.

85 мин. Не очень сложной пока выдается игра для Александрии, чему способствовали быстрый гол и удаление.

83 мин. Замена у Львова. Вместо Приймака вышел Жонатан.

83 мин. Момент! После навеса Гордиенко из центра штрафной в касание пробил рядом со штангой. Появились в последние минуты разрывы в линиях у хозяев.

81 мин. Билык едва не подарил шанс Львову, отдав неточную передачу, но и пас в штрафную на Яковелли не прошел.

80 мин. Пауза в игре, Банада получил повреждение.

78 мин. Моментище! После навеса со штрафного кто-то из александрийцев в касание с пяти метров переправлял мяч в ворота, но спас Львов Сарнавский, отбив тяжелый мяч.

76 мин. Активизировались александрийцы, Мирошниченко прострелил из пределов штрафной, но Гордиенко не сумел как следует обработать мяч.

74 мин. Опаснейшую контратаку провели гости, Мирошниченко ворвался в штрафную и готов был нанести удар, но хозяев спас отличный подкат защитника.

72 мин. Еще по одной замене провели соперники. У хозяев Яковелли поменял Ренана, у гостей Гордиенко вышел вместо Запорожана.

71 мин. Ренан со штрафного пробил с дальней дистанции, но мяч летит выше цели.

70 мин. Пошла игра без центра поля, Велват в контратаке убегал от Шендрика и был сбит соперником.

68 мин. В контратаке Бопесу промчался по флангу и навесил в штрафную, после чего Ренан головой пробил по воротам, но и здесь голкипер спокойно забрал мяч.

66 мин. Размашистую атаку провели гости, Третьяков неплохо пробил из-за пределов штрафной, но мяч прилетел в руки Сарнавского.

64 мин. Бопесу нарушил правила и отбросил мяч после свистка арбитра.

62 мин. Пока и не скажешь, что Львов остался в меньшинстве, по игре ничего на поле не изменилось.

60 мин. Заметно волнуется Шаран, не имеет права его команда терять очки в такой ситуации.

58 мин. Замена у гостей. вместо Мишенко вышел Третьяков, у львовян вместо Богунова играет Велвес.

57 мин. Шаран готовит усиление в атаку, Третьяков готов вступить в игру.

55 мин. В очень тяжелой ситуации оказались хозяева. И в полном составе они ничего не создали около ворот соперника, а сейчас буде еще тяжелее.

53 мин. Что сделал сейчас Татарков?! Имея желтую, он зачем-то сбил соперника на фланге и оставил свою команду в меньшинстве.

51 мин. Опасно! Гречишкин со штрафного здорово зарядил под перекладину, но Сарнавский перевел мяч на угловой.

50 мин. Контратаковали гости, в результате чего Алваро нарушил правила в 27 метрах от своих ворот, перспективный штрафной пробьют александрийцы.

48 мин. Зацепился Ренан за мяч вблизи линии штрафной гостей и, развернувшись, пробил по воротам, но мяч от ноги соперника улетел на угловой.

46 мин. Откровенно скучным получился первый тайм нашей встречи, гости забили проведя единственную опасную атаку и нанеся всего два удара по воротам соперника.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРЕРЫВ!

45 мин. 1 минуту компенсировал арбитр.

43 мин. Необходимо львовянам как-нибудь перестроиться в перерыве, иначе поражения избежать будет тяжело, а второй гол Александрии практически обеспечит команде Шарана победу по такой игре.

41 мин. Наконец-то Богунову удается нанести удар по воротам гостей с 17 метров, но мяч пролетел намного выше цели.

39 мин. И вновь ничего опасного, после навеса Богунова сумел Приймак выиграть борьбу за верховой мяч и направить мяч в сторону ворот, но ударом это никак не назовешь.

38 мин. Вновь на правом фланге атаки заработали право на штрафной хозяева, предыдущий навес с этой точки ничего хозяевам не принес.

34 мин. Абсолютно ничего не показывают львовяне в атаке, без работы остается Билык.

32 мин. Левым флангом атаковали гости, Мишенко отдал передачу в штрафную на Ситало, который пытался прострелить и заработал право на угловой.

30 мин. Ощущается, что Александрия держит в уме забитый мяч, стараются прежде всего надежно в обороне действовать гости.

28 мин. Не радуют нас пока команды хотя бы опасными атаками, об угрозах воротам речи даже не идет.

26 мин. Левым флангом контратаковали гости, но доставить мяч в штрафную не удается, нет даже углового.

24 мин. На правом фланге заработали право на штрафной хозяева, Татарков выполнил неплохой навес, но мяч до Ренана не доходит.

22 мин. Половина тайма позади, а в активе хозяев нет ни одной толковой атаки и ни одного удара по воротам.

20 мин. Теперь уже Татарков при помощи фола сорвал контратаку гостей и заработал желтую.

16 мин. Пока мало что получается в атаке у Львова, а Александрия держит нити игры в своих руках.

14 мин. Это Мишенко сбил Бопесу в центре и получил первый в матче горчичник.

13 мин. Неприятности у хозяев, один из игроков Львова буквально рухнул после столкновения в центре поля, пауза в игре.

11 мин. Первая же толковая атака гостей привела к взятию ворот, тем интереснее будет продолжение матча.

9 мин. ГОЛ! Затяжной получилась атака гостей, слева последовал навес, после чего была скидка на Мишенко, который мектров с 14 здорово слету пробил в левый от голкипера угол.

7 мин. Наконец-то немного зацепились за мяч хозяева, но не более того.

5 мин. В основном в центре поля проходит игра.

3 мин. Несколько сумбурно проходит игра на первых минутах.

1 мин. Александрия неожиданно уступила на своем поле Колосу, но сегодня у команды Шарана намного лучше кадровая ситуация, только на победу должна играть команда, претендующая на место в тройке.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 29-го февраля, состоится матч 20-го тура чемпионата Украины, в котором встретятся «Львов» и «Александрия». Встреча пройдет во Львове на стадионе «Украина», начало в 14.00 по киевскому времени.

«Львов» и «Александрия» с разным успехом стартовали в весенней части сезона. Львовяне одержали очень важную выездную победу над «Олимпиком» и уже на 6 очков оторвались от своих земляков из «Карпат», находящихся на последнем месте турнирной таблицы. А вот команда Шарана потерпела сенсационное домашнее поражение от «Колоса», чем ухудшила свои шансы в борьбе за медали чемпионата, в то время как главные конкуренты александрийцев, «Динамо» и «Заря», одержали победы.В матче первого круга «Александрия» уверенно обыграла «Львов», забив по голу в каждом из таймов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» - «Александрия».