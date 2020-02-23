Колос вырвал сенсационную победу у Александрии на КСК Ника

После вчерашних побед «Динамо» и «Зари» футболистам «Александрии», которые продолжают борьбу за награды чемпионата, было очень важно дома взять три очка в игре с «Колосом». И хотя у Владимира Шарана были определенные проблемы с составом, выполнение этой задачи виделось вполне реальной. Что касается гостей, то им тоже надо было добиваться позитивного результата, чтобы обойти в турнирной таблице «Мариуполь» и переместиться на шестое место.

Первые десять минут прошли практически без ударов по воротам. Игроки обеих команд достаточно много ошибались, нарушали правила, показывая ожидаемый для этой поры года невыразительный футбол. Только на 14-й минуте Евгений Смирный отважился на удар издали, но мяч пролетел мимо ворот. Хозяева поля по традиции больше полагались на стандартные положения и навесы в штрафную площадку соперников, но и они особой угрозы обороне «Колоса» не создавали.

На 23-й минуте Олег Ильин совершил стремительный рывок по правому флангу и завершил его ударом в дальний угол. Юрий Панькив проконтролировал полет мяча, не касаясь его, и тот совсем немного разминулся со штангой. Были еще несколько эпизодов, которые с большой натяжкой можно отнести к категории заслуживавших внимание. Однако удары александрийцев Дмитрия Гречишкина и Василия Грицука, а также ковалёвцев Евгения Морозко и Александра Бондаренко успеха не досигли.

В итоге первый тайм особых эмоций у болельщиков не вызвал и команды отправились отдыхать.

Зато сразу же после перерыва гости быстро сумели открыть счет. Евгений Смирный получил передачу вблизи линии штрафной площади соперников, быстро обработал мяч и с правой ноги точно пробил в левый нижний от себя угол ворот. Отчаянный прыжок Юрия Панькива спасти «Александрию» в этом эпизоде не смог. Вот так довольно неожиданно уже на первых секундах второго тайма хозяева поля оказались в роли отыгрывающихся.

Владимир Шаран среагировал мгновенно, произведя двойную замену. На поле вышли Глеб Бухал и Евгений Протасов, а «Александрия» завладела ощутимым преимуществом. И если сперва ее футболистам не удавалось создать по-настоящему голевой момент, то на 61-й минуте они добились своего. Длинная передача на Сергея Ситало последовала с половины поля александрийцев. Кирилл Петров попытался перехватить мяч, но немного не дотянулся и форвард хозяев устремился вперед. Далее Ситало сыграл просто великолепно. Он на скорости пробросил мяч мимо Евгения Волынца, затем еще успел обыграть бросившегося в подкате Виталия Гавриша, после чего просто закатил мяч в уже пустые ворота.

Воодушевленная забитым голом, местная команда продолжала активно действовать в атаке и имела еще несколько хороших моментов, чтобы выйти вперед. Так, на 69-й минуте после розыгрыша стандарта Алексей Довгий головой бил в правый от себя угол, но совсем немного промахнулся. Затем на острие атаки оказывались Глеб Бухал, Евгений Банада, Василий Грицук, однако забить им также не удалось.

Впрочем и «Колос» в обороне не отсиживался. На 78-й минуте Андрей Богданов со штрафного навесил мяч в район линии вратарской площадки, где выше всех выпрыгнул Кирилл Петров. Бил он головой, но чуть выше перекладины. Спустя минуту уже сам Богданов сильно пробил с левой ноги метров с двадцати, находясь прямо перед воротами, однако Юрий Панькив сыграл великолепно. Как и в эпизоде на 82-й минуте, когда голкипер «Александрии» самоотверженно бросился в ноги Олегу Кожушко, который выбежал с ним один на один, и отбил мяч.

В конце матча игра шла на встречных курсах. А на 85-й минуте возник момент, который вызвал неоднозначную реакцию у футболистов «Александрии». После удара Евгения Протасова мяч попал в локоть Кириллу Петрову, находившемуся в штрафной площади. Повод для пенальти, скорее всего был, но арбитр Юрий Иванов нарушения правил не увидел.

Развязка поединка наступила на второй компенсированной минуте к основному времени второго тайма. Олег Кожушко промчался по левому флангу и в борьбе с защитником выдал точную передачу на Евгения Смирного. Тот находился прямо перед воротами Юрия Панькива и точно пробил мимо вратаря, сделав, таким образом, дубль в этом матче.

Вот так «Колос» победил со счетом 2:1 и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Александрия» – «Колос» – 1:2

Артем Ситало (61) – Евгений Смирный (46, 92)

Владислав Бабогло (31), Алексей Довгий (53), Артем Ситало (77) – Кирилл Петров (64), Александр Бондаренко (74), Евгений Волынец (77), Евгений Смирный (92)

«Александрия»: Юрий Панькив, Антон Шендрик, Владислав Бабогло (Глеб Бухал, 52), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Евгений Протасов, 52), Дмитрий Гречишкин, Василий Грицук, Евгений Банада, Максим Третьяков, Алексей Довгий (Денис Устименко, 77), Артем Ситало

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 93), Павел Ореховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон, 71), Aлександр Бондаренко (Олег Кожушко, 80)

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА