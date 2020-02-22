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23.02.2020 14:00   ТВ-трансляция: 

Александрия - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

У футболистов из Ковалёвки пока еще есть шансы пробиться в шестерку лучших команд страны

  • 22.02.2020 14:11
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Александрия - Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Колос

Первый матч в новом футбольном году для соперников будет важен с точки зрения решения их сегодняшних задач. Напомним, что «Александрия» продолжает бороться за одно из призовых мест, отставая от «Динамо», идущего вторым, всего на три очка. А «Колос» еще не оставил надежды на попадание в верхнюю часть чемпионата после завершения двухкругового турнира. 

«Александрия» в межсезонье провела два насыщенных учебно-тренировочных сбора в Турции, где сыграла 11 контрольных матчей. Подопечные Владимира Шарана одержали в них 7 побед, 1 встречу завершили вничью и трижды уступили. Тренерский штаб команды в этих играх задействовал достаточно большое количество игроков, в том числе и тех, кто зимой пришел усилить клуб - Артема Гордиенко, Романа Вантуха и Богдана Мишенко. Однако буквально несколько дней назад стало известно, что «Александрия» получила запрет на то, чтобы дозаявить этих футболистов на вторую часть чемпионата из-за долга перед бывшим игроком Йосипом Баришечем, выступавшим в клубе еще в 2012 году. 

Насколько негативно отразится на александрийцах такое суровое наказание покажет время. Впрочем, костяк команды удалось сохранить, а значит есть кому побороться за высокие места в чемпионате. И для уверенности недавнему участнику группового этапа Лиги Европы надо обязательно выигрывать у «Колоса». 

Что касается клуба из Кавалёвки, то он тоже готовился к продолжению сезона на турецкой земле, сыграв 9 товарищеских поединков - 3 победы, 3 ничьи и 3 поражения. Среди новичков клуба опытные Андрей Богданов и Кирилл Петров, а также Евгений Ефремов, Владислав Соловейчикс, Владимир Емец и Евгений Кучеренко. По словам капитана команды Виталия Гавриша сборы прошли достаточно успешно, футболисты тренировались под нагрузками, но уже в заключительных контрольных матчах он и его партнеры демонстрировали неплохую игру, что вселяет определенный оптимизм. 

В первом круге соперники встречались в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена». Та встреча завершилась вничью 1:1. У хозяев поля отличился Денис Костышин с пенальти, а у гостей Владислав Бабогло. 

Предстоящий матч в Александрии будет судить арбитр из Донецкой области Юрий Иванов. Интересно, что при ним будущие хозяева поля в нынешнем сезоне дважды побеждали - в кубке Украины «Диназ» 1:0 и в чемпионате страны львовские «Карпаты» 2:1. А вот «Колос» оба матча на выезде проиграл - «Днепру-1» 1:2 и «Заре» 0:2. 

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ     

Ориентировочные составы: 

«Александрия»: Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Ковалец, Запорожан, Третьяков, Безбородько

«Колос»: Волынец, Морозко, Гавриш, Петров, Черноморец, Богданов, Задоя,  Ореховский, Вильхамссон, Смирный, Лысенко 

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23 февраля, воскресенье

«Александрия» — «Колос»
Александрия. Стадион КСК «Ника». 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС. ОНЛАЙН - ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА 
 Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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