Александрия — Колос — 1:2. Видео голов и обзор матча

В поединке 19-го тура чемпионата Украины по футболу «Колос» на выезде обыграл «Александрию» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Александрия» — «Колос» — 1:2
Голы: Ситало, 61 — Смирный, 48, 90
Лучшие моменты матча Александрия - Колос К
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Колос К).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Ситало (Александрия).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Смирный (Колос К).
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Источник — Футбол 1/2/3
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