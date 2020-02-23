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Александрия
1:2
Колос К
23.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Владимир ШАРАН: «Футболисты должны пересмотреть свое отношение»

Главный тренер «Александрии» прокомментировал поражение от «Колоса»

  • 23.02.2020 21:46
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Владимир ШАРАН: «Футболисты должны пересмотреть свое отношение»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды в матче против «Колоса» (1:2).

«Все знают о том, какая ситуация сложилась у нас перед поединком. Поэтому, конечно, мы надеялись на бойцовские качества, на то, что мы по классу выше «Колоса». Надеялись и на стандартные положения, потому что сейчас футбольные поля не того качества, которое бы хотелось видеть. Считаю, причина поражения не только в тренерском штабе, но и в футболистах. Когда они так играют, что-то не получается... В перерыве было многое сказано, но вышли на второй тайм и пропустили гол. Думаю, более справедливым результатом была бы ничья. Некоторые футболисты должны пересмотреть свое отношение, потому что в дальнейшем они даже тренироваться не будут с основной командой. Это касается тех футболистов, которые на данном этапе не выполняют те обязанности, которые хотелось бы видеть.

Обидное поражение. Надеюсь, что у нас есть характер, и мы сможем преодолеть себя. Главное, чтобы вернулись травмированные и те игроки, которые пропускали игру из-за перебора карточек. А их немало: я насчитал десять игроков. Двух не смогли заявить: планировали задействовать Вантуха и Мышенко. Мирошниченко, Лучкевич и Стецков были дисквалифицированы. Ковалец работает индивидуально, его не хватает. Шастал ходит с лангетом, ему сломали ногу на сборах. Пашаев тоже на сборах получил травму, а Безбородко травмировался уже здесь, делая пробежку в лесу. Но надо выходить в футболках «Александрии»: отдаваться, сражаться и доказывать. Потому что потом ходят недовольные, что в заявку не попал, меня, мол, в дубль отправили. Выходите, доказывайте. Мы этого сегодня не увидели».

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Источник — Sport.ua

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