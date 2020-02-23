Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Александрия» – «Колос» – 1:2

Артем Ситало (61) – Евгений Смирный (46, 92)

Владислав Бабогло (31), Алексей Довгий (53), Артем Ситало (77) – Кирилл Петров (64), Александр Бондаренко (74), Евгений Волынец (77), Евгений Смирный (92)

«Александрия»: Юрий Панькив, Антон Шендрик, Владислав Бабогло (Глеб Бухал, 52), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Евгений Протасов, 52), Дмитрий Гречишкин, Василий Грицук, Евгений Банада, Максим Третьяков, Алексей Довгий (Денис Устименко, 77), Артем Ситало

Запас: Олег Билык, Aлександр Мельник, Андрей Запорожан, Максим Ивахно.

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 93), Павел Ореховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон, 71), Aлександр Бондаренко (Олег Кожушко, 80)

Запас: Антон Яшков, Вадим Парамонов, Aлександр Черноморец, Денис Антюх.

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область)

КСК «Ника» (Александрия)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Замена у Колоса. Вместо Богданова вышел Задоя.

92 мин. Смирному за снятую футболку.

92 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Стремительная атака гостей завершилась передачей Кожушко на Смирного, который из центра штрафной расстрелял ворота!

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

90 мин. Емец в оффсайде.

88 мин. В оффсайде Устименко.

85 мин. Атакуют александрийцы.

82 мин. ВОТ ЭТО ДА! Кожушко убежал один на один с Панькивым и не сумел переиграть голкипера!

80 мин. Замена у Колоса. Вместо Бондаренко на поле вышел Кожушко.

79 мин. ЕЩЕ МОМЕНТ! Богданов стрельнул из-за пределов штрафной, и Панькив в прыжке отбил мяч!

79 мин. Замена у Александрии. Вместо Довгого на поле вышел Устименко.

78 мин. МОМЕНТИЩЕ! После навеса со штрафного с правого фланга Петров из пределов вратарской пробил выше цели!

77 мин. Ситало сорвал атаку Колоса.

77 мин. Волынец долго вводил мяч в игру.

76 мин. Третьяков навесил с правого фланга, и защитник Колоса выбил мяч.

74 мин. Бондаренко грубо сыграл против Бухала.

73 мин. ОПАСНО! Гречишкин остро прострелил со штрафного с левого фланга, и ковалевцы с трудом не дали пробить по своим воротам!

71 мин. Замена у Колоса. Вместо Морозко на поле вышел Вильхамссон.

69 мин. МОМЕНТ! После навеса с углового Довгий головой пробил рядом со штангой!

68 мин. Богданов со штрафного навесил в руки Панькиву.

66 мин. Заметно активизировались александрийцы после взятия ворот.

64 мин. Петров грубо сыграл на фланге.

61 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:1!!! После передачи на ход Ситалона скорости проскочил выбежавшего навстречу голкипера, на замахе убрал пытавшегося спасти ситуацию Гавриша и отправил мяч в пустые ворота!

58 мин. Ефремов навесил с правого фланга, и Панькив забрал мяч.

56 мин. Гости контролируют мяч.

53 мин. Довгий слишком эмоционально отреагировал на решение арбитра. Уже не первый раз в матче.

52 мин. Замены у Александрии. Вместо Задераки на поле вышел Протасов, вместо Бабогло - Бухал.

49 мин. Бондаренко едва не зацепился за мяч в штрафной Александрии.

46 мин. ГОООООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! После передачи Ореховского Смирный принял мяч перед штрафной Александрии, развернулся и бильярдным ударом отправил мяч в угол!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. Угловой у ворот Александрии к остроте не привел.

42 мин. Неудачная атака Колоса.

39 мин. Ореховский навесил от правого угла штрафной Александрии, и Бондаренко головой пробил неточно.

37 мин. Шендрик навесил с левого фланга, и защитник Колоса выбил мяч.

35 мин. Ситало прострелил с правого фланга, и Гавриш в падении головой выбил мяч.

33 мин. Морозко из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

31 мин. Бабогло руками схватил Бондаренко в центре поля.

28 мин. Игра идет в центре поля.

26 мин. Задерака обокрал оппонента справа возле штрафной Колоса, но партнера подстраховал Петров.

23 мин. Ильин справа ворвался в штрафную Александрии, и низовым ударом не попал в дальний угол.

21 мин. Грицук с лёта из-за пределов штрафной пробил неточно.

20 мин. Ильин навесил с правого фланга - защитник Александрии выбил мяч.

17 мин. Гречишкин из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

14 мин. Смирный из-за пределов штрафной пробил неточно.

12 мин. Морозко остро прострелил из левого угла штрафной, и Бабогло перехватил мяч.

10 мин. Грицук навесил со штрафного с правого фланга - ковалевцы выбили мяч.

7 мин. В высоком темпе идет игра, но без обострений у ворот.

4 мин. Неудачная атака Александрии.

2 мин. Сумбурно начали команды встречу, часто фолят футболисты.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 23-го февраля, в рамках девятнадцатого тура чемпионата Украины» состоится поединок между «Александрией» и «Колосом». Матч пройдет в Александрии на КСК «Ника», начало – в 14:00.

Ковалевский коллектив, который проводит дебютный сезон в элитном дивизионе украинского футбола, неожиданно ведет борьбу за попадание в первую шестерку УПЛ. «Александоия» занимает пятую позицию и имеет все шансы побороться за более высокие места: от «Динамо», которое идет вторым, команду Владимира Шарана отделяют всего три очка. В первом круге соперники в Киеве на «Оболонь-Арене» сыграли вничью со счетом 1:1. Перед перерывом хозяева поля открыли счет в матче благодаря реализованному пенальти Костышиным, а в середине второй половины встречи Бабогло сравнял результат.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Колос».