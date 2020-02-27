С Александрии сняли трансферный бан

Украинский клуб полностью погасил долг перед Йосипом Баришичем

  • 27.02.2020 15:57
  • 1200 просмотров
  • 1 комментарий
С Александрии сняли трансферный бан
© ФК Александрия

«Александрия» закрыла вопрос относительно трансферного бана и вскоре заявит новых футболистов.

Ранее сообщалось, что клуб не может заявить новых игроков из-за старых долгов. По решению ФИФА, александрийцы задолжали хорватскому футболисту Йосипу Баришичу около €200 тысяч с учетом пени. Ранее в клубе настаивали, что ПФК «Александрия» и ФК «Александрия» — это разные юридические лица, однако в апелляционном комитете ФИФА не согласились с доводами украинского клуба.

В четверг, 27-го февраля, стало известно, что «Александрия» рассчиталась с Баришичем, выплатив ему задолженность в полном объеме. Таким образом, уже в ближайшее время в заявке первой команды клуба должны появиться подписанные этой зимой Роман Вантух (арендованный у киевского «Динамо»), Артем Гордиенко и Богдан Мышенко.

В 19-м туре УПЛ «Александрия» уступила «Колосу» со счетом 1:2.

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 27.02.2020 16:01
    0
    Все нормально. Бабки есть!)
    И это радует.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 27.02.2020 16:01
    0
    Все нормально. Бабки есть!)
    И это радует.
    Ссылка
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