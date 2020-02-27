С Александрии сняли трансферный бан

«Александрия» закрыла вопрос относительно трансферного бана и вскоре заявит новых футболистов.

Ранее сообщалось, что клуб не может заявить новых игроков из-за старых долгов. По решению ФИФА, александрийцы задолжали хорватскому футболисту Йосипу Баришичу около €200 тысяч с учетом пени. Ранее в клубе настаивали, что ПФК «Александрия» и ФК «Александрия» — это разные юридические лица, однако в апелляционном комитете ФИФА не согласились с доводами украинского клуба.

В четверг, 27-го февраля, стало известно, что «Александрия» рассчиталась с Баришичем, выплатив ему задолженность в полном объеме. Таким образом, уже в ближайшее время в заявке первой команды клуба должны появиться подписанные этой зимой Роман Вантух (арендованный у киевского «Динамо»), Артем Гордиенко и Богдан Мышенко.

В 19-м туре УПЛ «Александрия» уступила «Колосу» со счетом 1:2.