Александрия получила трансферный бан за долг перед экс-игроком Баришичем

ФИФА подтвердила, что на «Александрию» наложен трансферный бан из-за задолженности перед бывшим игроком – Йосипом Баришичем. Общая сумма долга хорвату составляет 223 тысячи долларов.

Игрок выступал за команду в 2012 году. Провел всего 5 матчей.

Первое решение по этому делу Палата по разрешению споров вынесла в сентябре 2014 года, обязав «Александрию» выплатить 80 тысяч долларов и 153 тысячи долларов компенсации с процентами.

Однако клуб это решение не выполнил. 25 сентября 2019 года Дисциплинарный комитет УЕФА начислил клубу штраф в 15 тысяч швейцарских франков и дал 30 дней на погашение долга, который снова не был выплачен.

23 января 2019 года «Александрия» наказана трансферным баном.

Отметим, что зимой в «Александрию» перешли Артем Гордиенко, Богдан Мышенко и Роман Вантух.