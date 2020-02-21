Александрия получила трансферный бан за долг перед экс-игроком Баришичем

Клуб должен хорвату, который выступал за команду еще в 2012 году

  • 21.02.2020 14:55
  • 1323 просмотра
  • 4 комментария
Александрия получила трансферный бан за долг перед экс-игроком Баришичем
© ФК Александрия. Владимир Шаран

ФИФА подтвердила, что на «Александрию» наложен трансферный бан из-за задолженности перед бывшим игроком – Йосипом Баришичем. Общая сумма долга хорвату составляет 223 тысячи долларов.

Игрок выступал за команду в 2012 году. Провел всего 5 матчей.

Первое решение по этому делу Палата по разрешению споров вынесла в сентябре 2014 года, обязав «Александрию» выплатить 80 тысяч долларов и 153 тысячи долларов компенсации с процентами.

Однако клуб это решение не выполнил. 25 сентября  2019 года Дисциплинарный комитет УЕФА начислил клубу штраф в 15 тысяч швейцарских франков и дал 30 дней на погашение долга, который снова не был выплачен.

23 января 2019 года «Александрия» наказана трансферным баном.

Отметим, что зимой в «Александрию» перешли Артем Гордиенко, Богдан Мышенко и Роман Вантух.

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Источник — Sportarena

(4 голоса)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.02.2020 15:31
    +1
    Дід Піхто , 21.02.2020 15:07
    Суркис виноват
    больше некому
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 21.02.2020 15:27
    +2
    Так алкаши, причём тут Суркис , а то все настолько коварно с его стороны , что я не могу найти взаимосвязи
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.02.2020 15:26
    0
    Никто еще никуда не перешел и не известно, что они будут делать, если до 1 февраля не погасят долг. И они пролетят мимо заяаки , и с команды очки могут снять
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.02.2020 15:07
    +1
    Суркис виноват
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 21.02.2020 15:27
    +2
    Так алкаши, причём тут Суркис , а то все настолько коварно с его стороны , что я не могу найти взаимосвязи
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 21.02.2020 15:31
    +1
    Дід Піхто , 21.02.2020 15:07
    Суркис виноват
    больше некому
    Ссылка
    Дід Піхто
    online
      Дід Піхто , 21.02.2020 15:07
    +1
    Суркис виноват
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 21.02.2020 15:26
    0
    Никто еще никуда не перешел и не известно, что они будут делать, если до 1 февраля не погасят долг. И они пролетят мимо заяаки , и с команды очки могут снять
    Ссылка
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