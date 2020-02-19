Александрии запретили регистрировать новых игроков

«Александрия» не смогла дозаявить на украинскую Премьер-лигу своих новичков - Артема Гордиенко и Богдана Мышенко, а также арендованного у «Динамо» Романа Вантуха.

По информации источника, причиной является внезапно обнаруженный долг, накопившийся еще предыдущим руководством александрийцев. О характере задолженности неизвестно, но сумма исчисляется сотнями тысяч в «твердой» валюте.

Сообщается, что руководство клуба работает над решением этой проблемы и до конца периода дозаявок планирует все же заявить своих новичков.

Напомним, «Александрия» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ и находится от зоны Лиги чемпионов всего в трех очках.