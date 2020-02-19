Александрии запретили регистрировать новых игроков

У клуба внезапно нашли задолженность

  • 19.02.2020 12:23
  • 1924 просмотра
  • 16 комментариев
Александрии запретили регистрировать новых игроков
© ФК Александрия

«Александрия» не смогла дозаявить на украинскую Премьер-лигу своих новичков - Артема Гордиенко и Богдана Мышенко, а также арендованного у «Динамо» Романа Вантуха.

По информации источника, причиной является внезапно обнаруженный долг, накопившийся еще предыдущим руководством александрийцев. О характере задолженности неизвестно, но сумма исчисляется сотнями тысяч в «твердой» валюте.

Сообщается, что руководство клуба работает над решением этой проблемы и до конца периода дозаявок планирует все же заявить своих новичков.

Напомним, «Александрия» занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ и находится от зоны Лиги чемпионов всего в трех очках.

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Источник — Динамомания

(7 голосов)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:15
    0
    Semiramida, 19.02.2020 13:13
    Є така українське прислів"я: "Дурень думкою багатіє!" Нефантазуй дурниць! Це тобі не личить!
    Сема Рахит-так как ДК играет его и ослабленный полиграф дернет и в кубке и в чемпе..... и посмотрим кто тут дурак
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 13:15
    0
    Томас Гримм уходит. Уходят денежки.
    В прошлых владельцев не верю.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 13:14
    0
    Al Zolo, 19.02.2020 13:11
    Печалька-неплохой сезон у полиграфов намечался..... боюсь если дернем ДК в кубке-вообще могут расформировать...
    Заря дёргала и не раз. Все ок.
    Десна тоже и все ок.
    Наверное святая вода помагает клубам, да?))))
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 13:13
    0
    Al Zolo, 19.02.2020 13:11
    Печалька-неплохой сезон у полиграфов намечался..... боюсь если дернем ДК в кубке-вообще могут расформировать...
    Є така українське прислів"я: "Дурень думкою багатіє!" Нефантазуй дурниць! Це тобі не личить!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 19.02.2020 13:13
    0
    Дело рук Суркиса, убирает конкурентов!
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 13:12
    0
    VVV, 19.02.2020 12:54
    Ну що ж - Суркіс почав працювати..на черзі - Зоря
    До чого тут Суркіс? Незрозуміло! Кияни у будь-якому випадку фінішують другими, незважаючи на те, що відрив від найближчого переслідувача усього 2 бали. Кубок України теж вирогідне завоюють кияни.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:11
    +1
    Печалька-неплохой сезон у полиграфов намечался..... боюсь если дернем ДК в кубке-вообще могут расформировать...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 13:10
    -1
    steelmaker, 19.02.2020 13:08
    Интересно, а как клуб с "внезапным" долгом прошел аудит УЕФА и участвовал в Лиге Европы тогда???
    Извините а вы знаете чей представитель Томас Гринн?))))
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 13:09
    -1
    kvv1404, 19.02.2020 13:04
    В мене теж така думка виникла,що рибирають суерників на шляху до ЛЧ,тим більше що їм і в кубку зустрічатися!
    Как может влиять Суркис на то что появились задолженности??
    Скажите мне а это Старший Суркис так влияет на младшего что не разрешил с Ворсклой пускать родителей детей на стадион?)))))))и с вами Марадона поделился?
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:09
    -1
    мдя и куда расширять лигу?
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 19.02.2020 13:08
    +1
    Интересно, а как клуб с "внезапным" долгом прошел аудит УЕФА и участвовал в Лиге Европы тогда???
    Ссылка
    kvv1404
      kvv1404, 19.02.2020 13:04
    +3
    VVV, 19.02.2020 12:54
    Ну що ж - Суркіс почав працювати..на черзі - Зоря
    В мене теж така думка виникла,що рибирають суерників на шляху до ЛЧ,тим більше що їм і в кубку зустрічатися!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 12:59
    -2
    VVV, 19.02.2020 12:54
    Ну що ж - Суркіс почав працювати..на черзі - Зоря
    Вживання шкідливих речовин, наркотичних засобів шкідливо для здоров'я.
    Ссылка
    VVV
    online
    VVV, 19.02.2020 12:54
    -1
    Ну що ж - Суркіс почав працювати..на черзі - Зоря
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 19.02.2020 12:53
    0
    що за брєд? хто заборонив УПЛ? чому тоді не попередити про заборгованість?
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 19.02.2020 12:46
    +1
    Это прикол? Когда еще было это так называемое прошлое руководство
    Ссылка
    kvv1404
      kvv1404, 19.02.2020 13:04
    +3
    VVV, 19.02.2020 12:54
    Ну що ж - Суркіс почав працювати..на черзі - Зоря
    В мене теж така думка виникла,що рибирають суерників на шляху до ЛЧ,тим більше що їм і в кубку зустрічатися!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:11
    +1
    Печалька-неплохой сезон у полиграфов намечался..... боюсь если дернем ДК в кубке-вообще могут расформировать...
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 19.02.2020 13:08
    +1
    Интересно, а как клуб с "внезапным" долгом прошел аудит УЕФА и участвовал в Лиге Европы тогда???
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 19.02.2020 12:46
    +1
    Это прикол? Когда еще было это так называемое прошлое руководство
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 19.02.2020 13:15
    0
    Semiramida, 19.02.2020 13:13
    Є така українське прислів"я: "Дурень думкою багатіє!" Нефантазуй дурниць! Це тобі не личить!
    Сема Рахит-так как ДК играет его и ослабленный полиграф дернет и в кубке и в чемпе..... и посмотрим кто тут дурак
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 13:15
    0
    Томас Гримм уходит. Уходят денежки.
    В прошлых владельцев не верю.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.02.2020 13:14
    0
    Al Zolo, 19.02.2020 13:11
    Печалька-неплохой сезон у полиграфов намечался..... боюсь если дернем ДК в кубке-вообще могут расформировать...
    Заря дёргала и не раз. Все ок.
    Десна тоже и все ок.
    Наверное святая вода помагает клубам, да?))))
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 13:13
    0
    Al Zolo, 19.02.2020 13:11
    Печалька-неплохой сезон у полиграфов намечался..... боюсь если дернем ДК в кубке-вообще могут расформировать...
    Є така українське прислів"я: "Дурень думкою багатіє!" Нефантазуй дурниць! Це тобі не личить!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 19.02.2020 13:13
    0
    Дело рук Суркиса, убирает конкурентов!
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.02.2020 13:12
    0
    VVV, 19.02.2020 12:54
    Ну що ж - Суркіс почав працювати..на черзі - Зоря
    До чого тут Суркіс? Незрозуміло! Кияни у будь-якому випадку фінішують другими, незважаючи на те, що відрив від найближчого переслідувача усього 2 бали. Кубок України теж вирогідне завоюють кияни.
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 19.02.2020 12:53
    0
    що за брєд? хто заборонив УПЛ? чому тоді не попередити про заборгованість?
    Ссылка
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