20-й тур
Колос К
2:1
Карпаты
29.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Колос обыграл Карпаты и закрепился на шестой позиции турнирной таблицы УПЛ

Команда Руслана Костышина одержала вторую победу после возобновления чемпионата

  • 29.02.2020 18:57
  • 3114 просмотров
  • 37 комментариев
Колос обыграл Карпаты и закрепился на шестой позиции турнирной таблицы УПЛ
© instagram.com/fckoloskovalivka

Как и ожидалось главный тренер «Колоса» Руслан Костышин после победы в прошлом туре решил не менять стартовый состав. А Роман Санжар сделал две ротации: вместо дисквалифицированного Дубинчака в обороне впервые с начала чемпионата действовал Слива, а Диэя Матара на острие атаки «зелено-белых» заменил Бойчук.

Хозяева поля вышли на поле, зная о поражении своих преследователей за место в первой шестерке команд из «Мариуполя». И ковалёвцы активнее начали игру. Начал «пристреливаться» по воротам «Карпат» Ильин, который сначала пробил в руки Кудрику. А вскоре после навесной передачи с левого края Ильин, опередив Сливу, головой точно пробил мимо вратаря, проведя свой только второй гол в УПЛ.

«Карпаты» могли довольно быстро восстановить равновесие в счете, когда после фланговой передачи Бойчука пробивал головой Халл, но мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Игра на время выровнялась и до опасных моментов дело не доходило. Зато игровых остановок из-за столкновений футболистов хватало.

Концовка тайма уже была за командой из Ковалёвки, которая заработала штрафной почти на линии штрафной площади «Карпат». Стандарт исполнил Богданов, Кудрик парировал удар, но Петров первым успел на добивание, открыв счет своим голам в составе «Колоса». Ранее в УПЛ Петров также забивал соперникам «Говерлы» и «Олимпика».

В начале второй половины встречи игроки «Колоса» выполнили два подряд угловых, однако защитники «Карпат» успевали опережать соперников. Вступил в игру и вратарь хозяев Волынец, в броске парируя опасный удар Пасича. В следующем опасном эпизоде в штрафной снова произошло противостояние Пасича и Волынца, которое завершилось желтой карточкой для игрока «зелено-белых».

Оживление на трибунах вызвал очередной штрафной в исполнении хозяев, когда после удара Ориховского мяч попал в штангу, а Бондаренко при добивании не хватило точности. «Карпаты», учитывая их турнирное положение, пытались изменить ход событий на поле. И такую возможность дважды имел Назарина: сначала игрок «львов» мощно пробил издалека рядом с рамкой ворот, а затем Волынец парировал удар Егора. И все же, усилия «львов» привели к голу. Притула выполнил угловой удар на ближнюю штангу, где Козак головой «подрезал» мяч в ворота, забив свой первый гол в УПЛ - в 11-й игре.

На последней минуте матча Козак исполнял штрафной и мяч попал в руку Смирнова, который стоял в «стенке», однако арбитр матча Козыряцкий пенальти не назначил. В итоге «Карпаты» не побеждают в чемпионате 13 матчей подряд: четыре ничьи и девять поражений. Безничейная же клубная рекордная серия «Колоса» увеличилось до 12-ти матчей: пять побед и семь поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» – «Карпаты» – 2:1

Олег Ильин (11), Кирилл Петров (42) – Артем Козак (79)

Владислав Емец (25), Евгений Смирный (84) – Александру Бойчук (45), Андро Гиоргадзе (47), Геннадий Пасич (65), Остап Притула (77), Егор Назарина (93)

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 80), Павел Ориховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон, 68), Aлександр Бондаренко (Олег Кожушко, 80)

«Карпаты»: Олег Кудрик, Роман Слива (Артём Козак, 46), Тим Халл, Андро Гиоргадзе, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Егор Назарина, Геннадий Пасич, Ростислав Лях, Остап Притула, Александру Бойчук (Кирил Кириленка, 74)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Оболонь-Арена» (Киев)

КОЛОС - КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 20:09
    0
    ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:52
    Ого,ти направду?! Блін мені стрьомно стало,можливо,я даремно його ....
    що зробиш, це життя, всяке буває. просто ігноруй. він пропіниться і заспокоється
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:52
    +1
    dudigo78, 29.02.2020 19:43
    Не реагуй на гівно. Його і так природа покарала. Ти б його бачив. Доросла людина в штани мочиться. Але то хвороба, а з хворих казали не можна сміятись. Нехай собі дурненьке пише. Хоч якусь радість в житті має
    Ого,ти направду?! Блін мені стрьомно стало,можливо,я даремно його ....
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:50
    +1
    "лємбер" ,кал,це твоє кредо по життю-хизуйся надалі...пливи рідоньке ))))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 19:45
    -5
    Ауууууу, вівці! Приготувались до сексу в останньому турі?!
    Бо наступний сезон вже вас буде дрючити Прикарпаття з Минаєм !
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 19:43
    +4
    ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:39
    Прикро,але самі винні...Пенальті?,я ввічливо промовчу...
    p.s."лємберг" іди на .і.,я знаю тебе поки не пошлеш-ти під крапельницю спокійно не вляжешся
    Не реагуй на гівно. Його і так природа покарала. Ти б його бачив. Доросла людина в штани мочиться. Але то хвороба, а з хворих казали не можна сміятись. Нехай собі дурненьке пише. Хоч якусь радість в житті має
    Ссылка
    Леонід Вишневський
      Леонід Вишневський, 29.02.2020 19:42
    +3
    PFCLviv, 29.02.2020 19:35
    А ти, вітька, тільки про сраки і в сраки вмієш говорити і довбатись
    Ну а ти, блаженний, все про кал і про кал )) Фрейд би вже щось сказав про таку любов до екскрементів
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 29.02.2020 19:42
    +2
    Про ВАР в отдельных матчах:
    С одной стороны, да - несправедливо, не все в равных условиях. Но с другой, если есть возможность избежать ошибок хотя бы в 33% матчей, то почему бы не использовать эту возможность? Плюс арбитры учатся и прогрессируют потихоньку. И с одной, и с другой стороны доводы вполне разумные. Здесь нет четкого правильного ответа.
    Остаётся надеяться что владельцы клубов, на себе ощутив достоинства ВАР, уже летом профинансируют покрытие всех матчей.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 19:42
    -4
    dudigo78, 29.02.2020 19:41
    Це рівень суддівства такий. Він весь матч помилявся в обидві сторони. Монзуль вчора і з VARом начудити умудрилась. Тому наші судді і не судять нічого серйозного в Європі
    Короче судді винні і 8 гектарів землі винне !
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 19:41
    -5
    ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:39
    Прикро,але самі винні...Пенальті?,я ввічливо промовчу...
    p.s."лємберг" іди на .і.,я знаю тебе поки не пошлеш-ти під крапельницю спокійно не вляжешся
    Оооо, вся отара в зборі!
    Ну, шо там про каЛпати?! Який счєт ?!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 19:41
    +1
    wicker, 29.02.2020 19:32
    Навіщо так відверто молодняк Карпат "ВБИВАТИ", а козиряцьеому колись хтось свисток у СРАКУ запхає, 9 м стоїть, тіп... я не побачив....
    Це рівень суддівства такий. Він весь матч помилявся в обидві сторони. Монзуль вчора і з VARом начудити умудрилась. Тому наші судді і не судять нічого серйозного в Європі
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:39
    +4
    Прикро,але самі винні...Пенальті?,я ввічливо промовчу...
    p.s."лємберг" іди на .і.,я знаю тебе поки не пошлеш-ти під крапельницю спокійно не вляжешся
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 19:38
    -5
    Ну шо , віаці ?! В останньому турі приготувались смоктати?!
    Вітьку Мостовика і в сраку можна свистком відпердолити !
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.02.2020 19:37
    -1
    Я ранее штукатурил тут что Колос отжарит себе 6
    А зачем они там? Вопрос...
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 19:35
    -3
    wicker, 29.02.2020 19:32
    Навіщо так відверто молодняк Карпат "ВБИВАТИ", а козиряцьеому колись хтось свисток у СРАКУ запхає, 9 м стоїть, тіп... я не побачив....
    А ти, вітька, тільки про сраки і в сраки вмієш говорити і довбатись
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.02.2020 19:35
    -4
    dudigo78, 29.02.2020 19:31
    Десь була восени статистика, де за очікуваними мячами в грі Колос остання команда. От і сьогодні по суті використали все що могли, ще й суддя пенальті не дав. Хоча по грі Карпати виглядали дуже непереконливо, особливо в першому таймі. Плюс Слива понапривозив купу в перші хвилини
    Ага... А ше винна міська рада, бо не дала 8 гектарів землі в центрі міста Димінському і КО...
    Де корєша твої, вівця ти бездарно - бомжацька ?!
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 29.02.2020 19:35
    +2
    Хотілося б бачити Дніпро на 6-му місці а не колхозників
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 29.02.2020 19:32
    +4
    Навіщо так відверто молодняк Карпат "ВБИВАТИ", а козиряцьеому колись хтось свисток у СРАКУ запхає, 9 м стоїть, тіп... я не побачив....
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 19:31
    +5
    Десь була восени статистика, де за очікуваними мячами в грі Колос остання команда. От і сьогодні по суті використали все що могли, ще й суддя пенальті не дав. Хоча по грі Карпати виглядали дуже непереконливо, особливо в першому таймі. Плюс Слива понапривозив купу в перші хвилини
    Ссылка
    byrjyi
      byrjyi, 29.02.2020 19:19
    +2
    Костышин - непобедимый т9)
    Ссылка
    byrjyi
      byrjyi, 29.02.2020 19:18
    0
    Костившие похоже не один комбайн продал сегодня...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.02.2020 19:03
    +8
    Карпаты почти закамбєчили! Судья побоялся пеналь поставить в конце и это доказывает, что с ВАРом поспешили. Потому что либо на все матчи должен, либо не должен вообще!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 29.02.2020 19:07
    +6
    У Колоса игры с Динамо и Шахтёром остались-поэтому борьба за шестое место будет достаточно непредсказуемая
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 19:31
    +5
    Десь була восени статистика, де за очікуваними мячами в грі Колос остання команда. От і сьогодні по суті використали все що могли, ще й суддя пенальті не дав. Хоча по грі Карпати виглядали дуже непереконливо, особливо в першому таймі. Плюс Слива понапривозив купу в перші хвилини
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 19:43
    +4
    ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:39
    Прикро,але самі винні...Пенальті?,я ввічливо промовчу...
    p.s."лємберг" іди на .і.,я знаю тебе поки не пошлеш-ти під крапельницю спокійно не вляжешся
    Не реагуй на гівно. Його і так природа покарала. Ти б його бачив. Доросла людина в штани мочиться. Але то хвороба, а з хворих казали не можна сміятись. Нехай собі дурненьке пише. Хоч якусь радість в житті має
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:39
    +4
    Прикро,але самі винні...Пенальті?,я ввічливо промовчу...
    p.s."лємберг" іди на .і.,я знаю тебе поки не пошлеш-ти під крапельницю спокійно не вляжешся
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 29.02.2020 19:32
    +4
    Навіщо так відверто молодняк Карпат "ВБИВАТИ", а козиряцьеому колись хтось свисток у СРАКУ запхає, 9 м стоїть, тіп... я не побачив....
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 29.02.2020 19:05
    +4
    Пеналь — 100%. Засудили львовян, колхоз деньги занёс. Но лучше уж селяне в первой шестёрке, чем Арендуполь.
    Ссылка
    Леонід Вишневський
      Леонід Вишневський, 29.02.2020 19:42
    +3
    PFCLviv, 29.02.2020 19:35
    А ти, вітька, тільки про сраки і в сраки вмієш говорити і довбатись
    Ну а ти, блаженний, все про кал і про кал )) Фрейд би вже щось сказав про таку любов до екскрементів
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.02.2020 19:15
    +3
    PFCLviv, 29.02.2020 19:10
    Нема футболу, бо нема 8 гектарів львівської землі... Всьо, виключайте світло!
    П.с.
    І Включайте Гадів... Не рвіть душу!
    чудом отскочили сегодня и радуйтесь молча.... безденежные Карпаты выглядят в 1000 раз лучше Вереса львовского-Фекалий
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 29.02.2020 19:42
    +2
    Про ВАР в отдельных матчах:
    С одной стороны, да - несправедливо, не все в равных условиях. Но с другой, если есть возможность избежать ошибок хотя бы в 33% матчей, то почему бы не использовать эту возможность? Плюс арбитры учатся и прогрессируют потихоньку. И с одной, и с другой стороны доводы вполне разумные. Здесь нет четкого правильного ответа.
    Остаётся надеяться что владельцы клубов, на себе ощутив достоинства ВАР, уже летом профинансируют покрытие всех матчей.
    Ссылка
    Rostyslav Karpa
    online
      Rostyslav Karpa, 29.02.2020 19:35
    +2
    Хотілося б бачити Дніпро на 6-му місці а не колхозників
    Ссылка
    byrjyi
      byrjyi, 29.02.2020 19:19
    +2
    Костышин - непобедимый т9)
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 29.02.2020 19:11
    +2
    axylinam, 29.02.2020 19:07
    У Колоса игры с Динамо и Шахтёром остались-поэтому борьба за шестое место будет достаточно непредсказуемая
    У Днепра шансов на первую шестёрку практически нету, нужно обыгрывать ШД на выезде и дома Марик чтобы претендовать на место в первой шестёрке. Вот правда у Марика есть шансы попасть туда, надеясь на осечку Колоса, а так-же победив в следующих двух матчах. Вот если бы Колос сыграл вничью сегодня, то да, битва была бы непредсказуемой.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.02.2020 19:03
    +2
    Футбол в квадрате, 29.02.2020 19:03
    Карпаты почти закамбєчили! Судья побоялся пеналь поставить в конце и это доказывает, что с ВАРом поспешили. Потому что либо на все матчи должен, либо не должен вообще!
    *быть
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:52
    +1
    dudigo78, 29.02.2020 19:43
    Не реагуй на гівно. Його і так природа покарала. Ти б його бачив. Доросла людина в штани мочиться. Але то хвороба, а з хворих казали не можна сміятись. Нехай собі дурненьке пише. Хоч якусь радість в житті має
    Ого,ти направду?! Блін мені стрьомно стало,можливо,я даремно його ....
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:50
    +1
    "лємбер" ,кал,це твоє кредо по життю-хизуйся надалі...пливи рідоньке ))))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 19:41
    +1
    wicker, 29.02.2020 19:32
    Навіщо так відверто молодняк Карпат "ВБИВАТИ", а козиряцьеому колись хтось свисток у СРАКУ запхає, 9 м стоїть, тіп... я не побачив....
    Це рівень суддівства такий. Він весь матч помилявся в обидві сторони. Монзуль вчора і з VARом начудити умудрилась. Тому наші судді і не судять нічого серйозного в Європі
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 29.02.2020 19:18
    +1
    PFCLviv, 29.02.2020 19:16
    Йопт, а де почесні вівці вітя мостовик, дідіго, погулянка?!
    Шо невже " мамо, я на виїзді... "
    Капєц вагонам Ккрзалізниці !!!
    сколько полиграфам занесли-чтоб они вас не вздрючили по полной?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 29.02.2020 20:09
    0
    ll_pogulianka_ll, 29.02.2020 19:52
    Ого,ти направду?! Блін мені стрьомно стало,можливо,я даремно його ....
    що зробиш, це життя, всяке буває. просто ігноруй. він пропіниться і заспокоється
    Ссылка
    byrjyi
      byrjyi, 29.02.2020 19:18
    0
    Костившие похоже не один комбайн продал сегодня...
    Ссылка
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