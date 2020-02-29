Колос обыграл Карпаты и закрепился на шестой позиции турнирной таблицы УПЛ

Как и ожидалось главный тренер «Колоса» Руслан Костышин после победы в прошлом туре решил не менять стартовый состав. А Роман Санжар сделал две ротации: вместо дисквалифицированного Дубинчака в обороне впервые с начала чемпионата действовал Слива, а Диэя Матара на острие атаки «зелено-белых» заменил Бойчук.

Хозяева поля вышли на поле, зная о поражении своих преследователей за место в первой шестерке команд из «Мариуполя». И ковалёвцы активнее начали игру. Начал «пристреливаться» по воротам «Карпат» Ильин, который сначала пробил в руки Кудрику. А вскоре после навесной передачи с левого края Ильин, опередив Сливу, головой точно пробил мимо вратаря, проведя свой только второй гол в УПЛ.

«Карпаты» могли довольно быстро восстановить равновесие в счете, когда после фланговой передачи Бойчука пробивал головой Халл, но мяч пролетел рядом с рамкой ворот. Игра на время выровнялась и до опасных моментов дело не доходило. Зато игровых остановок из-за столкновений футболистов хватало.

Концовка тайма уже была за командой из Ковалёвки, которая заработала штрафной почти на линии штрафной площади «Карпат». Стандарт исполнил Богданов, Кудрик парировал удар, но Петров первым успел на добивание, открыв счет своим голам в составе «Колоса». Ранее в УПЛ Петров также забивал соперникам «Говерлы» и «Олимпика».

В начале второй половины встречи игроки «Колоса» выполнили два подряд угловых, однако защитники «Карпат» успевали опережать соперников. Вступил в игру и вратарь хозяев Волынец, в броске парируя опасный удар Пасича. В следующем опасном эпизоде в штрафной снова произошло противостояние Пасича и Волынца, которое завершилось желтой карточкой для игрока «зелено-белых».

Оживление на трибунах вызвал очередной штрафной в исполнении хозяев, когда после удара Ориховского мяч попал в штангу, а Бондаренко при добивании не хватило точности. «Карпаты», учитывая их турнирное положение, пытались изменить ход событий на поле. И такую возможность дважды имел Назарина: сначала игрок «львов» мощно пробил издалека рядом с рамкой ворот, а затем Волынец парировал удар Егора. И все же, усилия «львов» привели к голу. Притула выполнил угловой удар на ближнюю штангу, где Козак головой «подрезал» мяч в ворота, забив свой первый гол в УПЛ - в 11-й игре.

На последней минуте матча Козак исполнял штрафной и мяч попал в руку Смирнова, который стоял в «стенке», однако арбитр матча Козыряцкий пенальти не назначил. В итоге «Карпаты» не побеждают в чемпионате 13 матчей подряд: четыре ничьи и девять поражений. Безничейная же клубная рекордная серия «Колоса» увеличилось до 12-ти матчей: пять побед и семь поражений.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

«Колос» – «Карпаты» – 2:1

Олег Ильин (11), Кирилл Петров (42) – Артем Козак (79)

Владислав Емец (25), Евгений Смирный (84) – Александру Бойчук (45), Андро Гиоргадзе (47), Геннадий Пасич (65), Остап Притула (77), Егор Назарина (93)

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов (Евгений Задоя, 80), Павел Ориховский, Евгений Смирный, Олег Ильин, Евгений Морозко (Арни Вильхамссон, 68), Aлександр Бондаренко (Олег Кожушко, 80)

«Карпаты»: Олег Кудрик, Роман Слива (Артём Козак, 46), Тим Халл, Андро Гиоргадзе, Марвин Мартинс, Дмитрий Клёц, Егор Назарина, Геннадий Пасич, Ростислав Лях, Остап Притула, Александру Бойчук (Кирил Кириленка, 74)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Оболонь-Арена» (Киев)

КОЛОС - КАРПАТЫ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА