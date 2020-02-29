Руслан КОСТЫШИН: «Доволен результатом и игрой где-то до минуты 65-й»

После возобновления чемпионата «Колос» добыл вторую подряд победу. Сначала подопечные Костышина обыграли на выезде «Александрию», а сейчас были сильнее аутсайдера чемпионата – «Карпат» (2:1).

За два тура до разделения на шестерки новичок УПЛ опережает конкурентов на два очка, но впереди у «Колоса» матчи с «Динамо» и «Шахтером».

«Тяжелая игра. Я доволен результатом и игрой где-то до минуты 65-й. Потом просели, перестали успевать и делать то, о чем мы договаривались. Хорошо, что замена немного выровняла игру. В принципе, после пропущенного гола мы владели ситуацией. Кроме штрафного на последней минуте ничего у наших ворот не происходило.

Проигрывать никто не хочет – все решают свои задачи. Поэтому хорошо, что мы сегодня победили».

«Еврокубки? Перед сезоном мы ставили задачу занять 8-е место. Посмотрим, когда завершится сезон. Аппетит приходит во время еды».

«К «Динамо» будем готовиться через восстановление. Ничего страшного: в Европе играют два дня на третий, три дня на четвертый. Мотивация у нас будет: мы играем на «Олимпийском». У нас два игрока в составе есть, которые еще на первенство области играли. Это Морозко и Бондаренко. Они мечтали сыграть на «Олимпийском», - сказал Костышин.