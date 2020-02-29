Колос – Карпаты – 2:1. Видео голов и обзор матча

Сегодня «Колос» в 20-м туре УПЛ дома обыграл «Карпаты» 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Колос К - Карпаты
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Козак (Карпаты).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Кирилл Петров (Колос К).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
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Источник — Sport.ua
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