В субботу, 29 февраля, «Карпаты» в Киеве на «Оболонь-Арене» в рамках 20-го тура чемпионата проведут свой первый выездной матч против «Колоса» из Ковалёвки. Ожидается, что в Киев традиционно прибудет многочисленное количество болельщиков «Карпат», поддержку которых будут чувствовать «зелено-белые». Всегда активны на трибунах и болельщики «Колоса».

«Карпаты» и «Колос» ранее встречались только раз, когда в сентябре прошлого года в матче первого круга «зелено-белые» во Львове уступили команде из Ковалёвки со счетом 1:2. У хозяев поля отличился Егор Назарина, у гостей - Евгений Смирный и Александр Волков. К новому противостоянию подопечные Романа Санжара подошли с безвыигрышным сериалом в чемпионате, который длится уже 12 матчей подряд: четыре ничьи и восемь поражений. Безничейная же клубная рекордная серия «Колоса» началась в УПЛ именно в поединке с «Карпатами» и насчитывает 11 матчей: четыре победы и семь поражений.

Во время зимнего перерыва в составе «Колоса» произошли кадровые изменения. Оставили клуб Нехтий («Аванград»), Рябов («Горняк»), Сахневич («Вентспилс», Латвия), Кизилатеш («Волынь») и Мигунов. Новичками же команды Руслана Костышина стали Богданов («Десна»), Емец («Аванград»), Петров («Нефтчи», Азербайджан) и вернулся Антюх («Балканы»). В субботу в составе «Карпат» не сможет выйти на поле удаленный в прошлом туре левый защитник Дубинчак.

«Колос», который летом дебютировал в УПЛ, в прошлом туре неожиданно в гостях победил бронзового призера прошлого сезона «Александрию», обострив борьбу за место в первой шестерке команд чемпионата. «Карпаты» после ничьей с «Днепром-1» остались на дне турнирной таблицы, но сократили отрыв от «Ворсклы» и настроены на этот раз потеснить полтавчан, которых в воскресенье ждет домашний матч против «Шахтера».

Наставник «Карпат» Роман Санжар традиционно поделился предматчевыми мыслями: «Что касается физического состояния, то ребята чувствуют определенную усталость из-за разницы в полях: на сборах они были более жесткими, а во Львове из-за дождей газоны тяжелые. Впрочем, мы учитываем все нюансы подготовки. Считаю, что к поединку против «Колоса» команда подойдет в оптимальных кондициях». Перед выездом в Киев очередным новичком «Карпат» стал 28-летний защитник Василий Прийма последним клубом которого был солигорский «Шахтер». У Приймы, кстати, больше всего среди действующих игроков «Карпат» игр в УПЛ - 140 матчей.

Выведет соперников на поле арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья, для которого это будет 16-я игра в Премьер-лиге. При Козыряцком «Карпаты» провели лишь один матч, одержав в прошлом сезоне домашнюю победу - над «Десной». «Колос» также провел лишь один матч при этом арбитре, одержав в декабре свою самую крупную победу в УПЛ - над «Днепром-1».

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кудрик, Слива, Халл, Гиоргадзе, Мартинс, Клец, Назарина, Лях, Г. Пасич, Притула, Диэй Матар.

«Колос»: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Ориховский, Смирний, Ильин, Морозко, Бондаренко.

Дисквалификации: Дубинчак (Карпаты).

29 февраля, суббота