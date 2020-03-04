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Карпаты
0:4
Александрия
04.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Роман САНЖАР: «Сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи»

Главный тренер «Карпат» поделился мнением о матче львовян против «Александрии»

  • 04.03.2020 23:49
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Роман САНЖАР: «Сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи»
© ФК Карпаты. Роман Санжар

Главный тренер львовских «Карпат» Роман Санжар прокомментировал разгромное поражение «зелено-белых» в матче против «Александрии» (0:4).

«Опять сомнительное судейское решение повлияло на ход встречи. В результате пенальти и счет - 0:1, ребята сломались. Мы поговорили с ними и я сказал, что нам в очередной раз приходится играть против четырнадцати игроков. Я не смог подобрать слов, чтобы как-то вытянуть футболистов, так как уже сколько матчей мы работаем, ребята настраиваются и стараются не обращать внимания на ошибки... Вышли на второй тайм и сломались, по большому счету мы уже где-то начали открываться, бежать вперед и получили еще мяча в собственные ворота.

Безусловно жаль, что нет системы VAR в нашем матче. В этой встрече я понял, что мы не сможем вытянуть эту игру, потому выпустил на поле Василия Прийму и Алексея Хахлёва для того, чтобы посмотреть на них и получить информацию. Как бы ни было трудно команде и мне работать при таких обстоятельствах, даже при нашей очень длительной серии без побед, у нас есть шанс. Много встреч впереди и команда может спастись. Это будет трудно сделать при таких условиях, но я верю в это и сделаю все от себя зависящее, найду слова, чтобы вытащить ребят из этого состояния.

Считаю, что игроки психологически сломались, потому что разговоры в раздевалке едины. Я уже не говорю про какие-то эпизоды. Каждую встречу пенальти в ворота соперника не ставят, а в наши находят. Первый тайм был более или менее ровный, с небольшим преимуществом «Александрии», а во второй половине встречи мы просто сломались, но все еще впереди, мы увидим.

В клубе непростая ситуация, есть некоторые долги, но ребята шли в команду, зная меня и «Карпаты» для них - клуб с большой историей, играет в Премьер-лиге, поэтому они здесь для того, чтобы спасти команду. Однако у нас нестабильная финансовая ситуация, поэтому ребята, понимая это все, пришли не просто отбыть номер, а действительно помочь. У них есть желание и они не смотрят на то, что чего-то не хватает. Футболисты работают и по их отношению у меня нет никаких вопросов. Уверен, что они нам помогут. Мы уменьшили бюджет, есть желание клуба играть молодежью, но я убедил, чтобы не выступать абсолютно молодыми игроками, ведь должны быть более опытные футболисты, клуб пошел навстречу и мы подписали этих ребят. Сама молодежь не вытянет сезон, это все понимают.

Нам нельзя, чтобы какие-то игроки выпадали, так как равноценных замен нет. Ребята, которые пришли в конце сборов, еще находятся не в оптимальных кондициях. Отсюда и травма Танчика, и Матар еще не совсем готов, ведь много пропустил. Надеюсь на то, что они наберут форму, у нас наладится правильный баланс молодежи и опытных игроков. Просто с нами не будет, все еще впереди».

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Источник — ФК Карпаты

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