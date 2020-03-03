21-й тур
Динамо Киев
2:0
Колос К
03.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Долгожданный гол Соля и шедевр Цыганкова. Динамо нанесло поражение Колосу

Команда Руслана Костышина весь второй тайм играла в меньшинстве

  • 03.03.2020 21:24
  • 1473 просмотра
  • 14 комментариев
Долгожданный гол Соля и шедевр Цыганкова. Динамо нанесло поражение Колосу
© twitter.com/DynamoKyiv

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 21-й тур.

«Динамо» – «Колос» – 2:0

Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55)

Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28), Фран Соль (44) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32), Евгений Ефремов (63)

Евгений Задоя (45+2, грубая игра)

«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 52), Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд (Георгий Цитаишвили, 88), Фран Соль

«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский (Вадим Милько, 81), Евгений Задоя, Олег Ильин (Евгений Морозко, 63), Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко (Олег Кожушко, 46)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:38
    0
    jekаfunny, 03.03.2020 21:36
    окей , давай хотя бы три случая когда вар словили на фальсификации
    Тебе с мокрыми печатями или без???
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 03.03.2020 21:37
    0
    По голу Соля, показали же по линиям, нога защитника все сопли сводит на пустое балабольство. А Цыганков положил гол-красавец!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:36
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:34
    Ну кто не знает, что линию VAR можно подкорректировать в нужную сторону. Или скажещь что такого не было в АПЛ. Про наших толстолобиков (распиливших лям зелени) я вообще промолчу
    окей , давай хотя бы три случая когда вар словили на фальсификации
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.03.2020 21:35
    0
    Победа это хорошо, но больно смотреть на такое разбазаривание моментов.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:34
    -1
    jekаfunny, 03.03.2020 21:31
    так если там было вне игры , почему ты ссышься поспорить ?
    Давай на 100 долларов
    ищем записть матча и смотрим линию ВАР
    Ну кто не знает, что линию VAR можно подкорректировать в нужную сторону. Или скажещь что такого не было в АПЛ. Про наших толстолобиков (распиливших лям зелени) я вообще промолчу
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:31
    -1
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:28
    Долгожданный гол Соля из вне игры. Но шубы не дремлют. :%
    И просто гол- дурачёк от Цыганкова
    так если там было вне игры , почему ты ссышься поспорить ?
    Давай на 100 долларов
    ищем записть матча и смотрим линию ВАР
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.03.2020 21:30
    0
    А що з Миколенко?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 03.03.2020 21:30
    -2
    Ну что, с победой. Но по первому голу конечно вопрос есть, будет посмотреть ))
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:30
    -1
    Нужно проверить Цыганкова на допинг - не может так играть человек после болезни, а тем более пропустивший ВЕСЬ тренировочный цикл!
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 03.03.2020 21:30
    +3
    Мне одному кажется что игра смахивает на тренировочную? Можно ск угодно гнать на шахту, но надо признать у них она куда осознаннее, а не хаос с броуновским движением ... не ну на фоне колоса норм еще, а что в еврокубках летом?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:28
    -1
    Долгожданный гол Соля из вне игры. Но шубы не дремлют. :%
    И просто гол- дурачёк от Цыганкова
    Ссылка
    Dima Symonenko
    online
      Dima Symonenko, 03.03.2020 21:28
    -2
    Михайличенко лучший тренер в мире
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 21:26
    0
    До удаления Колос выглядел лучше! Стыдно смотреть на такую игру Динамо
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:26
    +4
    Хорошо что испанец наконец то забил , да и понравилось как ДК взаимодействовало в атаке во втором тайме
    Хотя, это всего лишь Колос и в меньшинстве
    Но все равно с победой Киев . Едем дальше
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:26
    +4
    Хорошо что испанец наконец то забил , да и понравилось как ДК взаимодействовало в атаке во втором тайме
    Хотя, это всего лишь Колос и в меньшинстве
    Но все равно с победой Киев . Едем дальше
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.03.2020 21:30
    +3
    Мне одному кажется что игра смахивает на тренировочную? Можно ск угодно гнать на шахту, но надо признать у них она куда осознаннее, а не хаос с броуновским движением ... не ну на фоне колоса норм еще, а что в еврокубках летом?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 03.03.2020 21:38
    0
    jekаfunny, 03.03.2020 21:36
    окей , давай хотя бы три случая когда вар словили на фальсификации
    Тебе с мокрыми печатями или без???
    Ссылка
    SerjMakovey
      SerjMakovey, 03.03.2020 21:37
    0
    По голу Соля, показали же по линиям, нога защитника все сопли сводит на пустое балабольство. А Цыганков положил гол-красавец!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 03.03.2020 21:36
    0
    Forever_young_13, 03.03.2020 21:34
    Ну кто не знает, что линию VAR можно подкорректировать в нужную сторону. Или скажещь что такого не было в АПЛ. Про наших толстолобиков (распиливших лям зелени) я вообще промолчу
    окей , давай хотя бы три случая когда вар словили на фальсификации
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 03.03.2020 21:35
    0
    Победа это хорошо, но больно смотреть на такое разбазаривание моментов.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 03.03.2020 21:30
    0
    А що з Миколенко?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 03.03.2020 21:26
    0
    До удаления Колос выглядел лучше! Стыдно смотреть на такую игру Динамо
    Ссылка
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