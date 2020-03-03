Долгожданный гол Соля и шедевр Цыганкова. Динамо нанесло поражение Колосу

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 21-й тур.
«Динамо» – «Колос» – 2:0
Фран Соль (40), Виктор Цыганков (55)
Николай Шапаренко (12), Артем Шабанов (28), Фран Соль (44) – Кирилл Петров (22), Владислав Емец (32), Евгений Ефремов (63)
Евгений Задоя (45+2, грубая игра)
«Динамо»: Денис Бойко, Aлександр Караваев, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра, Мохаммед Кадири, Николай Шапаренко (Владимир Шепелев, 31), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 52), Виктор Цыганков, Миккель Дуэлунд (Георгий Цитаишвили, 88), Фран Соль
«Колос»: Евгений Волынец, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Павел Ориховский (Вадим Милько, 81), Евгений Задоя, Олег Ильин (Евгений Морозко, 63), Арни Вильхамссон, Владимир Лысенко (Олег Кожушко, 46)
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
НСК «Олимпийский» (Киев)
Источник — Sport.ua
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Давай на 100 долларов
ищем записть матча и смотрим линию ВАР
И просто гол- дурачёк от Цыганкова
Давай на 100 долларов
ищем записть матча и смотрим линию ВАР
И просто гол- дурачёк от Цыганкова
Хотя, это всего лишь Колос и в меньшинстве
Но все равно с победой Киев . Едем дальше
Хотя, это всего лишь Колос и в меньшинстве
Но все равно с победой Киев . Едем дальше
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